Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

El órgano de control identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión Antonov AN-74 ofrecido por una empresa de Emiratos Árabes, aunque no cumple los requisitos técnicos ni era nuevo

La Contraloría confirmó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF) seleccionó el modelo de avión Antonov AN-74 ofrecido por la compañía Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, aunque la aeronave no cumple con los requisitos técnicos básicos, según un informe al que accedió este miércoles el diario La República.

El documento revela que la OGAF optó por el Antonov AN-74 sin considerar la advertencia previa de la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL), que indicó que la aeronave no era nueva, como exigen las bases técnicas, sino de segundo uso.

Pese a esta observación, la OGAF dejó de lado las propuestas de fabricantes como el italiano Leonardo y el brasileño Embraer, y eligió la oferta de Aero Express FZE, firma de Emiratos Árabes Unidos, país que no fabrica el Antonov AN-74 de origen ucraniano. La adjudicación se realizó el 31 de octubre durante la gestión del actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

“La OGAF del Mininter adjudicó la buena pro de la contratación internacional (…) a un postor cuya oferta no cumpliría con lo exigido en las bases administrativas, generando el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas”, indica parte del documento citado por el diario.

El informe detalla que Aero Express FZE solicitó por el Antonov AN-74, cuya procedencia no ha sido aclarada, un pago de US$63,900,000. El órgano de control contrató a un ingeniero aeronáutico para evaluar las propuestas y concluyó que el Antonov AN-74 no se ajustaba a las definiciones técnicas señaladas en el proceso. Según los especialistas de DIRAVPOL, ese modelo era antiguo y no reunía las condiciones exigidas.

“Cabe indicar que la Dirección de Aviación Policial de la Policía Nacional, en su calidad de área técnica, emitió pronunciamiento sosteniendo que dicho postor no cumpliría diversos puntos de las especificaciones técnicas”, señala el informe.

El especialista en ingeniería aeronáutica de la Contraloría reafirmó que la oferta de Aero Express FZE no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas, lo que evidencia el riesgo de adquisición de un avión que no reúne las condiciones solicitadas.

El documento expuesto por el diario advierte que esta situación podría limitar el cumplimiento de los objetivos de la contratación y afectar la transparencia del proceso.

“La oferta de Aero Express FZE no cumpliría las especificaciones técnicas exigidas en las bases administrativas de la contratación; situación que genera el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas, lo cual limitaría el cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, además de afectar la imparcialidad y transparencia del procedimiento de selección”, subraya.

La adjudicación del contrato se realizó durante la gestión del jefe de la OGAF, Ronnie Matienzo. El informe recuerda antecedentes de presuntas irregularidades en la OGAF, como denuncias de fabricantes en procesos de adquisición de armas y chalecos antibalas, y reportes de anomalías en la compra de vehículos blindados 4x4.

