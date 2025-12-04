Contralor tendrá acceso total a la información sobre adquisición de aviones Gripen: “La compra era necesaria”

Declaraciones del contralor General tras reunión con el Ministerio de Defensa - crédito @ContraloríaCol/X

La Contraloría General de la República (CGR) tendrá acceso a la totalidad de la información, incluso la reservada, relacionada con la adquisición de 17 aviones suecos Gripen.

Esas fueron las primeras declaraciones del contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, al término de una reunión realizada con el Ministerio de Defensa y otras autoridades, el jueves 4 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el encuentro, se abordaron los primeros detalles técnicos y estratégicos de la transacción, considerada por los participantes como un proceso necesario y oportuno ante las condiciones actuales de la flota aérea del país.

Así se llevó a cabo la reunión entre el Ministerio de Defensa y la Contraloría - crédito @CGR_Colombia/X

En declaraciones a medios de comunicación, Rodríguez indicó que la decisión de compra era casi obligatoria debido al nivel de obsolescencia de los aviones militares en servicio.

Según explicó el contralor, los equipos disponibles fueron sometidos a múltiples procesos de actualización y mantenimiento, pero llegaron al límite de su vida útil.

“Los aviones que se tienen en este momento están muy obsoletos. Son aviones que tienen gran cantidad de tiempo y sobre los cuales se ha invertido una gran cantidad de recursos, actualizándolos de manera gradual. Ya no aguantan más actualizaciones”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Para acceder a la información total para supervisar el proceso de adquisición, la Contraloría formalizó un cuestionario de más de 15 preguntas que deberá ser respondido por el Ministerio de Defensa y las entidades involucradas.

Contraloría aseguró que tendrá acceso total a la información de la compra - crédito @CGR_Colombia/X

Rodríguez aseguró que, como resultado del encuentro, se les garantizó acceso “al 100% de la información”, resaltando la relevancia de comprender los detalles técnicos y de seguridad nacional que justifican la compra.

El contralor destacó que, en la reunión, funcionarios del Ministerio de Defensa enfatizaron que los nuevos aviones no solo servirán para tareas de defensa ante amenazas externas, también podrán emplearse en operaciones de seguridad interna, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y la incorporación de sistemas de georreferenciación.

Según Rodríguez, “son tipos de aviones que no son utilizados ni adquiridos exclusivamente para el caso de guerra exterior. Serán aviones que también pueden ser acondicionados para temas de seguridad nacional internamente”.

Rodríguez también hizo hincapié en la relevancia de manejar con cautela la información sobre el tipo de armamento involucrado por tratarse de asuntos de seguridad nacional.

El contralor General afirmó que la compra era necesaria - crédito @CGR_Colombia/X

“Hay unas circunstancias que, producto de la reunión, me quedaron mucho más fácil comprender de temas de seguridad nacional. El tipo de armamento que se vaya a adquirir, hay que tener muchísimo cuidado frente al tema de la descripción, que desde luego se va a conocer, se va a decir, pero hay unas circunstancias (...) de temas de seguridad nacional, lo que sí les puedo decir es que esa adquisición había que hacerla”, señaló el funcionario.

La Contraloría revisará los documentos técnicos que respalden la compra antes de emitir alguna conclusión, en espera de respuestas formales y detalladas de parte de las autoridades competentes.

Procuraduría se reunió con el Ministerio de Defensa para acompañar el proceso de verificación en la compra de aviones Gripen

Cabe señalar que, con el objetivo de disipar las dudas existentes sobre el proceso contractual, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó el 18 de noviembre el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación durante la ejecución del contrato.

El propósito, según expresó Sánchez, es propiciar garantías para la verificación exhaustiva de la documentación y los soportes relacionados con la compra.

En desarrollo de este proceso, el ministro encabezó una mesa técnica de trabajo junto a representantes de la Procuraduría, en la cual compartió información detallada sobre la estructuración de la contratación de los aviones Gripen.

De acuerdo con lo declarado por Sánchez, esta instancia busca reafirmar el compromiso del Ministerio de Defensa con la transparencia y la legitimidad en la adquisición.

El ministro enfatizó que la gestión se ha caracterizado por la apertura total hacia los órganos competentes encargados de la vigilancia e inspección del proceso. “siempre se ha actuado con apertura absoluta frente a todos los organismos competentes para vigilar e inspeccionar el proceso“, puntualizó Sánchez.