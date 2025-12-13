Sicarios atacan a balazos a periodista Mitzar Castillejos en la puerta de su casa en Aguaytía, Ucayali

El periodista Níxar Castillanos fue atacado por sicarios en la puerta de su casa en Aguaytía. A pesar de ser acribillado, sobrevivió milagrosamente y fue trasladado de emergencia al hospital de Tingo María para ser atendido | Canal N

Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, periodista de Aguaytía, en la región Ucayali, fue víctima de un atentado a manos de sicarios en pleno centro de la ciudad, en un hecho que ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad de los comunicadores en el oriente peruano. El ataque armado, ocurrido durante el mediodía del viernes, dejó al periodista gravemente herido y movilizó a pobladores y gremios periodísticos, que exigen respuestas ante la intensificación de la violencia contra la prensa.

Las autoridades ya iniciaron investigaciones para dar con los responsables del atentado. Este episodio, reportado inicialmente por Canal N, evidencia la creciente vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en Ucayali, en especial aquellos que visibilizan cuestionamientos contra el poder local y denuncian irregularidades.

La sociedad civil y el gremio periodístico mantienen su vigilancia y reclaman mayor protección para los comunicadores en regiones donde informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La magnitud del peligro obliga a demandar acciones concretas para asegurar el respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información.

Mitzar Bato Castillejos, periodista de Aguaytía, resultó herido por sicarios. Foto: Composición Infobae Perú

Sicarios atacan a Mitzar Castillejos en la puerta de su casa

El atentado contra Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias, se produjo aproximadamente al mediodía del viernes, cuando el comunicador se dirigía a su centro de trabajo y fue interceptado por dos sicarios que dispararon en repetidas ocasiones contra él en una zona concurrida de Aguaytía.

La brutalidad del ataque, sumada a la cercanía con testigos y transeúntes, generó una ola inmediata de conmoción y temor en la ciudad. Los agresores aprovecharon la oportunidad para escapar rápidamente del lugar tras perpetrar el atentado.

El periodista quedó herido por impactos de bala y fue asistido de inmediato por vecinos y personal de emergencia, quienes gestionaron su traslado urgente a Tingo María, en la región Huánuco, para recibir atención especializada.

Sicarios atacan a periodista en la puerta de su casa en Aguaytía.Foto: Facebook

Mitzar Bato Castillejos Tenazoa es conocido por conducir un programa de televisión donde abordaba casos de presunta corrupción y cuestionaba el accionar de autoridades y candidatos locales. Estas denuncias frecuentes lo colocaron en el centro de la controversia política de la zona, lo que incrementó los riesgos asociados a su trabajo periodístico.

Las primeras diligencias de investigación se concentran en identificar el móvil del ataque y rastrear a los autores materiales e intelectuales del crimen, en un caso que ha puesto nuevamente de manifiesto la desprotección estatal ante los atentados que sufren reporteros en el país.

Castillejos Tenazoa fue atendido en Hospital de Tingo María

Tras la agresión, el Gobierno Regional de Ucayali confirmó a través de sus redes sociales que Mitzar Castillejos Tenazoa recibió atención médica inmediata en el Hospital de Tingo María. El centro hospitalario brindó cuidados oportunos y especializados, cobijando al periodista bajo estricta vigilancia tras haber sido alcanzado por varios disparos.

De acuerdo con Canal N, el director del hospital indicó que Castillejos sufrió múltiples fracturas por los proyectiles, pero los disparos no comprometieron órganos vitales y actualmente el periodista se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

Periodista Mitzar Bato Castillejos recibió varios disparos en Aguaytía; su estado es estable tras ser atendido en Tingo María. Foto: Gobierno Regional de Ucayali

El director del hospital, presente durante todo el proceso, supervisó de manera permanente las labores del equipo médico responsable de la intervención quirúrgica y la posterior recuperación. Se establecieron protocolos para garantizar la integridad del paciente y atender posibles complicaciones derivadas del ataque.

Según el reporte oficial del hospital y autoridades regionales, Castillejos Tenazoa permanece estable y responde al tratamiento, aunque continúa siendo monitoreado de forma constante. La rápida reacción de los servicios médicos y la inmediata evacuación fueron factores clave para preservar su vida ante el impacto de las heridas sufridas durante el intento de homicidio.

El gremio de la prensa y diversas organizaciones de la sociedad civil han celebrado que el periodista se encuentre finalmente fuera de peligro inminente. Sin embargo, insisten en la necesidad de fortalecer la seguridad para reporteros y comunicadores en zonas donde ejercer la labor informativa implica un riesgo sostenido. El caso de Castillejos Tenazoa ha evidenciado las carencias del sistema de protección y la importancia de reforzar los mecanismos de respuesta, tanto en materia de prevención como de atención médica de emergencia.

ANP condena el atentado contra Mitzar Castillejos y exige garantías para la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó enérgicamente el atentado contra Mitzar Castillejos Tenazoa, quien fue víctima de un intento de asesinato a manos de sicarios en Aguaytía. “Exigimos a las autoridades competentes adoptar de manera inmediata medidas eficaces para salvaguardar la vida e integridad del periodista Mitzar Castillejos”, señaló la ANP, enfatizando que “es obligación del Estado peruano garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad”.

Comunicado ANP

“Recordamos que demandamos que se le otorguen sin dilación las garantías personales correspondientes, en su condición de sobreviviente de un atentado criminal”, puntualizó la ANP.

El pronunciamiento respaldó la exigencia de la filial ANP Aguaytía–Padre Abad y remarcó que lo ocurrido “constituye un grave precedente para quienes ejercen el periodismo”, por lo que reclamó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público “una investigación seria, diligente y transparente que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del atentado”.

Además, la asociación resaltó que este nuevo ataque sucede apenas una semana después del asesinato de Fernando Núñez Guevara y recordó que ya suman tres periodistas asesinados en el país en lo que va del año: “Esta escalada de violencia contra la prensa exige respuestas urgentes y acciones concretas del Estado para frenar la impunidad y proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar”.

Aumentan los ataques a periodistas en Perú

El atentado contra Castillejos Tenazoa no es un hecho aislado. El país asiste a una preocupante tendencia de ataques y asesinatos contra periodistas. El reciente caso de Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila Noticias, asesinado en Pacasmayo el pasado 6 de diciembre, expuso nuevamente la indefensión de la prensa nacional. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Núñez, en motocicleta con su hermano, fue interceptado y ejecutado a quemarropa por presuntos sicarios, mientras los agresores huían tras consumar el crimen.

Revelan imágenes del asesinato de Fernando Núñez, director de Kamila Noticias| Difusión

En lo que va del 2025, la ANP ha registrado tres casos de periodistas asesinados en circunstancias violentas y aún no esclarecidas: Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y el reciente homicidio de Fernando Núñez Guevara. Todos compartían patrones similares: críticas abiertas a autoridades locales, denuncias de corrupción y ejecuciones perpetradas con violencia extrema y fuga de los atacantes.