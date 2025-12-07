¿Quién era Fernando Núñez, el periodista asesinado en La Libertad?: la historia detrás del comunicador atacado en plena Panamericana Norte

Acribillan al director de Kamila Noticias en la Panamericana Norte: crimen desata alarma por la libertad de prensa en La Libertad - 24 Horas

La provincia de Pacasmayo amaneció consternada tras el asesinato de Fernando Núñez Guevara, figura clave en el periodismo local de La Libertad. Núñez, fundador de un portal informativo y miembro de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, falleció a tiros la noche del seis de diciembre en plena carretera Panamericana Norte. El crimen, perpetrado en un tramo poco iluminado cuando volvía en motocicleta junto a su hermano, dejó a la comunidad en estado de choque y renovó el pedido de justicia para quienes ejercen la comunicación en escenarios cada vez más hostiles.

Vecinos, gremios periodísticos e instituciones buscan respuestas tras el atentado que, además, dejó gravemente herido a David Núñez, hermano del comunicador. Mientras las autoridades avanzan con la investigación, el perfil de Fernando Núñez resurge en relatos de colegas y amigos, que destacan una trayectoria marcada por el compromiso con la información, la cultura y el desarrollo social en distintas localidades de la región.

¿Por qué era conocido Fernando Núñez en Pacasmayo?

Fernando Núñez Guevara fundó uno de los portales digitales más activos de Pacasmayo, ofreciendo cobertura constante sobre temas sociales, denuncias ciudadanas y acontecimientos locales. Su trabajo periodístico era reconocido por la independencia editorial y la voluntad de dar voz a los problemas de la comunidad. Además de dirigir su plataforma informativa, ejerció el cargo de secretario de actas en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en la provincia de Chepén, desde donde impulsó actividades de capacitación y respaldo legal para sus colegas.

El crimen del comunicador, reconocido por su compromiso civil, ha desatado una fuerte reacción social y gremial.

En los meses previos a su asesinato, Fernando Núñez compartía en redes sociales tanto su vida profesional como momentos personales. Un mes antes del crimen, lamentó ante sus seguidores la inesperada muerte de su padre, lo que conmovió a amigos y comunidad. Al mismo tiempo, utilizaba estos espacios para promocionar la orquesta "Son D Nuñez", agrupación familiar dedicada a amenizar eventos sociales y culturales en la región. Núñez integraba el conjunto y se encargaba también de la difusión y organización de presentaciones.

En agosto, realizó la publicación de “Nuñez Abogados Asociados”, proyecto empresarial enfocado en servicios legales, donde invitaba a la comunidad a conocer este emprendimiento. Este aspecto multifacético lo convirtió en una figura polivalente, con fuerte presencia tanto en medios como en el mundo comercial y artístico de Pacasmayo.

¿Qué vínculo tenía el periodista con la vida cultural?

La presencia de Fernando Núñez trascendía las salas de redacción y los estudios de grabación. Junto a su hermano, integraba un grupo musical que animaba celebraciones populares y actividades culturales en diversos distritos de La Libertad. La orquesta Son D Nuñez alcanzó reconocimiento en varias localidades, presentándose en festividades y encuentros regionales, lo que reforzó su papel como promotor cultural y creativo en su entorno. Su carisma y cercanía con el público aseguraban una conexión permanente con distintos sectores de la sociedad.

La víctima, director del portal Kamila Noticias, fue interceptada por sujetos armados cerca de Guadalupe tras cumplir labores periodísticas.

El afecto y reconocimiento hacia Núñez no eran exclusivos del entorno periodístico. Su participación en actividades culturales reforzó el vínculo con la comunidad, lo que se reflejó en la amplia movilización de vecinos y amigos tras su asesinato. Relatos difundidos en redes sociales destacan su carácter afable y el sentido de pertenencia a su localidad, donde su voz se escuchaba tanto en la música como en la información de interés público.

¿Cómo ocurrió el ataque en la carretera Panamericana Norte?

El atentado se produjo en el sector conocido como curva a la barranca, un tramo oscuro y con escasa vigilancia de la carretera Panamericana Norte. De acuerdo con los primeros testimonios, el periodista se dirigía con su hermano hacia el distrito de Guadalupe cuando ambos fueron interceptados por sujetos que abrieron fuego sin mediar palabra, causando la muerte inmediata de Fernando Núñez y dejando a David con heridas graves.

Bomberos y pobladores se acercaron al lugar para atender a las víctimas, aunque las condiciones de poca luz dificultaron la labor de rescate y la recolección de pruebas. El hecho generó congestión vehicular por el cierre parcial de la vía, mientras la Policía Nacional y peritos de criminalística acordonaron la zona para recoger evidencias, entre ellas casquillos de bala. Posteriormente, el hermano del periodista fue derivado de urgencia a un hospital ubicado en la ciudad de Trujillo.

¿Cómo reaccionó el gremio periodístico ante el crimen?

El asesinato provocó reacción inmediata de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que, a través de un comunicado público, lamentó la pérdida de uno de sus miembros más activos y solicitó a las autoridades que la investigación avance con prontitud. La entidad puso énfasis en el riesgo creciente que enfrentan quienes ejercen el periodismo en el interior del país. De igual modo, la comunidad local expresó su pesar y realizó vigilias espontáneas en memoria de Núñez.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no ha identificado el móvil del asesinato ni ha realizado detenciones relacionadas con el caso. Las autoridades de Pacasmayo mantienen abiertas diversas hipótesis, incluida la posibilidad de que el crimen esté vinculado al trabajo periodístico del comunicador. Familiares y colegas exigen que se sancione a los responsables y que se refuercen las garantías para quienes desarrollan labores de información en zonas de riesgo.