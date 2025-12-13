Video registra el momento del asesinato del periodista Fernando Núñez en La Libertad: sicarios lo interceptaron y dispararon

Asesinato de periodista Fernando Núñez en La Libertad| Sol TV

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que Fernando Núñez, director del portal Kamila Noticias, fue asesinado mientras circulaba en motocicleta junto a su hermano en una avenida concurrida el 6 de diciembre en Pacasmayo. Las imágenes, difundidas por Sol TV, documentan el ataque directo contra el periodista y el escape de los responsables.

En los registros de vigilancia se observa cómo Fernando Núñez se desplaza en una motocicleta lineal con su hermano, quien resultó herido. A corta distancia aparece otra motocicleta con dos ocupantes. El acompañante se aproxima y dispara a quemarropa, provocando que Núñez caiga a la vía.

A los segundos, los agresores huyen a bordo de la motocicleta. El material audiovisual constituye una pieza clave en las investigaciones que siguen en marcha para dar con los autores del crimen.

Revelan imágenes del asesinato de Fernando Núñez, director de Kamila Noticias| Difusión

Condenan asesinato de periodista

El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, condenó el asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara ocurrido en la provincia de Pacasmayo.

“Condeno el asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara en Perú y pido una investigación transparente para asegurar que los autores sean llevados ante la justicia. No debe tolerarse la impunidad por esos delitos, ya que los ataques contra periodistas tienen un efecto paralizante para la libertad de expresión y para el conjunto de la sociedad”, escribió.

Por su parte, la Federación de Periodistas de La Libertad calificó el asesinato como una amenaza contra la libertad de prensa en Perú. A través de un comunicado, la federación instó a las autoridades del país a implementar medidas efectivas con el fin de frenar la violencia hacia los comunicadores.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunció mediante sus plataformas oficiales, donde exigió a las autoridades policiales y fiscales una investigación minuciosa.

El gremio y la sociedad exigen justicia, mientras la investigación plantea retos por las condiciones del lugar del ataque.

Familia y amigos piden justicia

El caso sigue en investigación y se desconoce quiénes estarían detrás del asesinato, pero no descartan que su trabajo haya sido uno de los motivos para acabar con la vida del comunicador. Su compañera narró sobre cómo era su ímpetu para llegar a la verdad.

“Las veces que hemos hablado con él, lo hemos sentido con preocupación. Los demás colegas también le decían que bajemos un poquito las revoluciones, porque acá la gente es mala, pero era tan transparente que no medía eso. Estoy luchando por una causa justa”, manifestó a Latina Noticias.

“Exigimos justicia, era una persona muy querida. No solamente era la página, hacía trabajo social y es ahora el respaldo que ahora le brinda. Lo silenciaron”, señaló su cuñada.

Canales de emergencia

Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú): Permite reportar delitos, accidentes de tránsito y solicitar auxilio policial inmediato.

Bomberos 116: Atiende incendios, rescates y emergencias relacionadas con materiales peligrosos.

Ambulancias/SAMU 106: Servicio de Atención Médica de Urgencia para emergencias de salud y traslados.

Línea 100 (Violencia Familiar y Sexual)

Brinda orientación y apoyo psicológico, legal y social a víctimas de violencia familiar y sexual.

Línea 113 (Ministerio de Salud): Ofrece información y asistencia sobre salud pública, incluyendo orientación en casos de brotes epidemiológicos.