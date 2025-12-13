Perú

Video registra el momento del asesinato del periodista Fernando Núñez en La Libertad: sicarios lo interceptaron y dispararon

En los registros de vigilancia se observa cómo Fernando Núñez se desplaza en una motocicleta lineal con su hermano, quien resultó herido. A corta distancia aparece otra motocicleta con dos ocupantes

Guardar
Asesinato de periodista Fernando Núñez en La Libertad| Sol TV

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que Fernando Núñez, director del portal Kamila Noticias, fue asesinado mientras circulaba en motocicleta junto a su hermano en una avenida concurrida el 6 de diciembre en Pacasmayo. Las imágenes, difundidas por Sol TV, documentan el ataque directo contra el periodista y el escape de los responsables.

En los registros de vigilancia se observa cómo Fernando Núñez se desplaza en una motocicleta lineal con su hermano, quien resultó herido. A corta distancia aparece otra motocicleta con dos ocupantes. El acompañante se aproxima y dispara a quemarropa, provocando que Núñez caiga a la vía.

A los segundos, los agresores huyen a bordo de la motocicleta. El material audiovisual constituye una pieza clave en las investigaciones que siguen en marcha para dar con los autores del crimen.

Revelan imágenes del asesinato de
Revelan imágenes del asesinato de Fernando Núñez, director de Kamila Noticias| Difusión

Condenan asesinato de periodista

El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, condenó el asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara ocurrido en la provincia de Pacasmayo.

“Condeno el asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara en Perú y pido una investigación transparente para asegurar que los autores sean llevados ante la justicia. No debe tolerarse la impunidad por esos delitos, ya que los ataques contra periodistas tienen un efecto paralizante para la libertad de expresión y para el conjunto de la sociedad”, escribió.

Por su parte, la Federación de Periodistas de La Libertad calificó el asesinato como una amenaza contra la libertad de prensa en Perú. A través de un comunicado, la federación instó a las autoridades del país a implementar medidas efectivas con el fin de frenar la violencia hacia los comunicadores.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunció mediante sus plataformas oficiales, donde exigió a las autoridades policiales y fiscales una investigación minuciosa.

El gremio y la sociedad
El gremio y la sociedad exigen justicia, mientras la investigación plantea retos por las condiciones del lugar del ataque.

Familia y amigos piden justicia

El caso sigue en investigación y se desconoce quiénes estarían detrás del asesinato, pero no descartan que su trabajo haya sido uno de los motivos para acabar con la vida del comunicador. Su compañera narró sobre cómo era su ímpetu para llegar a la verdad.

“Las veces que hemos hablado con él, lo hemos sentido con preocupación. Los demás colegas también le decían que bajemos un poquito las revoluciones, porque acá la gente es mala, pero era tan transparente que no medía eso. Estoy luchando por una causa justa”, manifestó a Latina Noticias.

“Exigimos justicia, era una persona muy querida. No solamente era la página, hacía trabajo social y es ahora el respaldo que ahora le brinda. Lo silenciaron”, señaló su cuñada.

Canales de emergencia

  • Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú): Permite reportar delitos, accidentes de tránsito y solicitar auxilio policial inmediato.
  • Bomberos 116: Atiende incendios, rescates y emergencias relacionadas con materiales peligrosos.
  • Ambulancias/SAMU 106: Servicio de Atención Médica de Urgencia para emergencias de salud y traslados.
  • Línea 100 (Violencia Familiar y Sexual)
  • Brinda orientación y apoyo psicológico, legal y social a víctimas de violencia familiar y sexual.
  • Línea 113 (Ministerio de Salud): Ofrece información y asistencia sobre salud pública, incluyendo orientación en casos de brotes epidemiológicos.

Temas Relacionados

Fernando NúñezLa LibertadAsesinato en PerúPNPperu-noticias

Más Noticias

Tragedia en Huancané: Dictan 18 meses de prisión preventiva por muerte de 10 jóvenes en local clandestino

Familiares de los estudiantes denuncian que los dueños del local habrían priorizado retirar sus pertenencias en lugar de auxiliarlos cuando se inició el incendio

Tragedia en Huancané: Dictan 18

Lote 192 seguirá sin socio: Perúpetro resuelve en contra de empresa que buscaba el 79% de participación

Se cae el último posible socio del Lote 192. Perúpetro explica las razones que lo llevan a rechazar, finalmente, a las empresa que estaba interesada

Lote 192 seguirá sin socio:

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

El exdiplomático figuraba en una notificación roja de Interpol y era requerido por las autoridades de Albania por un presunto fraude financiero

Exministro de Alberto Fujimori fue

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Tras el triunfo de las ‘íntimas’ en la primera definición, las ‘leonas’ buscarán remontar para quedarse con el título nacional. Conoce cómo sintonizar este crucial cotejo en vivo

Dónde ver Universitario vs Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro de Alberto Fujimori fue

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Pedro Castillo denuncia asalto a su hermano y cree que ataque es por “amedrentamiento político” en su contra

Premier Ernesto Alvarez acusa que los migrantes irregulares formaron bandas criminales en Perú: “ningún Gobierno lo puede permitir”

CIDH expresa su preocupación por la inhabilitación de Delia Espinoza

Juez Torres Tasso obedece al TC y suspende el trámite de la demanda de Delia Espinoza contra la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Expareja acusa a influencer de

Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel y las redes explotan: así fue como los usuarios se enteraron

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT: refuerzos y renovaciones para el 2026