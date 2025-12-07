Asesinan a periodista Fernando Núñez en La Libertad: sicarios lo acribillan y dejan a su hermano en estado crítico

Acribillan al director de Kamila Noticias en la Panamericana Norte: crimen desata alarma por la libertad de prensa en La Libertad - 24 Horas

La muerte de Fernando Núñez Guevara estremeció la tarde del sábado a la provincia de Pacasmayo, en el departamento de La Libertad. Núñez, quien dirigía el portal Kamila Noticias, perdió la vida cuando sujetos armados interceptaron la motocicleta en la que retornaba junto a su hermano, tras cubrir una comisión periodística. El ataque, perpetrado en un tramo concurrido de la carretera Panamericana Norte, ha agudizado la preocupación sobre la seguridad de los comunicadores en la región.

El hecho, que dejó también gravemente herido al hermano del comunicador, provocó una ola de indignación entre organizaciones gremiales y la sociedad local. Diversos colectivos han demandado que el crimen no permanezca impune y han exigido celeridad a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y castigar a los responsables.

Ataque directo y fuga

Efectivos de la Policía Nacional informaron que, según los primeros reportes, la motocicleta que transportaba a Núñez y a su hermano fue interceptada por dos sujetos a bordo de otro vehículo motorizado. Los agresores dispararon al menos tres veces, impactando a ambos ocupantes, y huyeron del lugar. Testigos aseguraron que la ejecución fue rápida y que los sicarios huyeron tan pronto como cometieron el crimen.

Homicidios en Perú: 219 personas asesinadas por sicariato en lo que va del año dentro de Lima Metropolitana. (Foto:Minsa)

Fernando Núñez Guevara falleció en el lugar de los hechos, mientras que su hermano fue trasladado en estado crítico al Hospital Tomás Lafora, donde continúa bajo atención médica especializada.

Reacciones gremiales y oficiales

La Federación de Periodistas de La Libertad calificó el asesinato como una amenaza severa contra la libertad de prensa en el país. En un comunicado, la entidad instó a las autoridades a tomar medidas concretas para detener la violencia contra comunicadores y subrayó la importancia de garantizar la seguridad de quienes informan a la sociedad.

De igual modo, la Asociación Nacional de Periodistas se pronunció a través de sus plataformas oficiales para demandar una investigación minuciosa. “La ANP exige a las autoridades policiales y fiscales una investigación diligente que permita determinar el móvil de este crimen que enluta al periodismo nacional, así como a los autores materiales e intelectuales del mismo”, publicó la organización.

Pronunciamiento de la ANP tras el asesinato de periodista en La Libertad.

Contexto local y trayectoria

La pérdida de Núñez, reconocido por su trabajo en la difusión de noticias y denuncias ciudadanas, ha provocado un fuerte impacto en el gremio local. Vecinos y colegas destacaron su compromiso y presencia activa en la región. Además, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo expresó sus condolencias a través de un comunicado dirigido a la familia del comunicador y al equipo de Kamila Noticias.

Hace pocas semanas, el periodista también enfrentó el fallecimiento de su padre, hecho que había enlutado a la familia Núñez.

Investigación abierta y exigencia de justicia

Las autoridades de La Libertad continúan las diligencias para determinar las causas y a los responsables del asesinato. El móvil permanece sin esclarecer y, hasta el momento, no se han realizado detenciones. Tanto efectivos policiales como fiscalía se encuentran a cargo de las pesquisas en la zona.

Diversas organizaciones recalcaron la necesidad de investigar a fondo el caso y de proteger a quienes se dedican al periodismo en contextos cada vez más riesgosos. La comunidad de colegas y familiares ha solicitado respaldo y acciones concretas que garanticen que hechos similares no se repitan en el futuro.