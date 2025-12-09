Tres periodistas han sido asesinados en Perú en 2025, denuncia la Asociación Nacional de Periodistas

Acribillan al director de Kamila Noticias en la Panamericana Norte: crimen desata alarma por la libertad de prensa en La Libertad - 24 Horas

El asesinato de Fernando Núñez volvió a evidenciar la indefensión en la que se encuentran los periodistas en el país. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Laínes, alertó sobre el grave problema de inseguridad y el clima de horror que viven los profesionales de la prensa. Para demostrarlo, recordó una cifra alarmante: en lo que va del 2025, tres periodistas han sido asesinados en circunstancias violentas y aún no esclarecidas.

“Fernando Núñez Guevara es el tercer periodista asesinado este año en Perú. En enero fue asesinado Gastón Medina, en Ica, en mayo fue asesinado Raúl Celis en Iquitos”, advirtió en entrevista con RPP.

Laínes señaló que la falta de avances en las investigaciones ha permitido que la violencia se repita. “No ha pasado casi un año del asesinato de Gastón Medina y más allá del mantener en prisión a un potencial sicario, no hay ningún resultado sobre el móvil de la investigación”, lamentó.

La ANP alerta sobre el asesinato de tres periodistas en Perú

Recordó también que la ANP, junto al Consejo de la Prensa Peruana y al Instituto Prensa y Sociedad, advirtió a la Fiscalía que la ausencia de resultados podía desencadenar nuevos crímenes. “Si no habían resultados a las investigaciones pronto, probablemente encontraríamos algún colega más asesinado. Y hoy tenemos ese escenario”.

Caso Fernando Núñez

Fernando Núñez Guevara fue acribillado la tarde del sábado 6 de diciembre mientras viajaba en una motocicleta junto a su hermano. El ataque se registró en la zona conocida como la Curva de La Barranca. Los impactos de bala le causaron la muerte de inmediato, mientras que su hermano quedó gravemente herido. Los agresores, presuntamente sicarios, huyeron de la zona a gran velocidad.

Según los primeros testimonios, el crimen ocurrió cuando el periodista regresaba de una cobertura. También se sabía que Núñez había cuestionado públicamente a diversas autoridades de la provincia de Pacasmayo, especialmente por la gestión que mantenían, duramente criticada por la población local.

El gremio y la sociedad exigen justicia, mientras la investigación plantea retos por las condiciones del lugar del ataque.

Sobre este asesinato, Laínes destacó las similitudes con otros ataques recientes.“Es terrible lo que ha pasado este sábado, cuando Fernando Núñez volvía de una cobertura periodística a Guadalupe, a su domicilio, en una moto lineal con su hermano. Y el mismo modus operandi que vimos con Gastón Medina y con Raúl Celis: interceptados, sicarios…”.

La presidenta de la ANP agregó que las autoridades deben descartar cualquier hipótesis de robo.“No le han quitado nada, ni el vehículo en el que se desplazaba, ni los equipos que traía consigo. Aquí está claro que esto es un asesinato por encargo y cuando hay sicarios de por medio, la Fiscalía y la policía tienen el deber de aclarar quién mandó a asesinar”.

La víctima, director del portal Kamila Noticias, fue interceptada por sujetos armados cerca de Guadalupe tras cumplir labores periodísticas.

Gastón Medina: amenazas una investigación estancada

La muerte de Gastón Medina, ocurrida en enero en Ica, marcó el inicio de un año devastador para el periodismo peruano. “Te vas a morir”, le advirtieron al periodista de investigación. Y cumplieron la amenaza. El locutor radial y director de Cadena Sur TV fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa, apenas minutos después de terminar su programa.

Medina era conocido por críticas directas contra autoridades locales, denuncias de corrupción y cuestionamientos públicos sobre irregularidades. Según testimonios recogidos por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), su visibilidad lo convirtió en objetivo. El 20 de enero, mientras conversaba con un amigo, un hombre en motocicleta le disparó once veces. Murió poco después en el hospital. Pese a la detención del presunto sicario, no hay claridad sobre quién ordenó el asesinato.

Capturan en Chile al supuesto asesino del periodista Gastón Medina. Panamericana TV

Raúl Celis: la voz de Loreto que fue silenciada en plena rutina

El segundo caso del año ocurrió el 7 de mayo en Iquitos. Raúl Celis, periodista con más de 30 años de trayectoria y conductor del programa “Obracero”, fue asesinado mientras se dirigía a su cabina radial. Era una figura conocida y polémica: denunciaba corrupción, abusos y criminalidad con un estilo directo y desafiante.

Como cada mañana, tomó un mototaxi rumbo a la emisora, pero nunca llegó. Tres disparos acabaron con su vida en plena vía pública, provocando un impacto inmediato en la ciudad. Decenas de ciudadanos salieron con chalecos amarillos y globos blancos exigiendo justicia, mientras sus colegas recordaban su valentía y compromiso con la verdad.

El asesinato del periodista Raúl Celis en Iquitos generó gran conmoción. (Foto: RR.SS.)

Su familia describió el dolor con crudeza: “Ver a mi padre tirado en un motocarro asesinado, es una imagen que nadie merece vivir”. Su caso, al igual que el de Medina y Núñez, se enmarca en un contexto en el que denunciar corrupción puede costar la vida.