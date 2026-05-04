Esmeralda Sánchez reconoce a Mirian Patiño por el premio a mejor líbero, pero remarca: “Soy yo quien levanta la copa”

La capitana de Alianza Lima puso en valor el logro colectivo por encima de cualquier reconocimiento individual. (Video: La Cátedra Deportes)

La premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 sigue generando reacciones, y esta vez fue Esmeralda Sánchez quien se pronunció tras no haber sido elegida como la mejor líbero del campeonato. La capitana de Alianza Lima, pieza clave en el tricampeonato ‘blanquiazul’, dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención por su tono directo.

El reconocimiento en esa posición fue para Mirian Patiño, una de las grandes figuras de Universitario de Deportes. Aunque Sánchez valoró el galardón de su colega, no dejó pasar la oportunidad para remarcar el valor del logro colectivo alcanzado con las ‘íntimas’ por tercer año consecutivo.

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“Bien merecido para Mirian. Al final yo soy la que levanta la copa en el torneo, así que muy contenta con eso y sobre todo por el equipo, porque me da también el respaldo suficiente”, declaró la capitana aliancista en conversación con el medio ‘La Cátedra Deportes’.

Las palabras de Esmeralda Sánchez se suman al debate que ha surgido tras la elección de los premios individuales, en una temporada donde varias jugadoras destacaron con números y actuaciones importantes. En ese contexto, la líbero ‘blanquiazul’ dejó en claro que, más allá de los reconocimientos personales, el objetivo principal siempre fue alcanzar el campeonato.

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Mirian Patiño fue premiada como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Un tricampeonato construido desde la pretemporada

Más allá de la polémica, Esmeralda Sánchez también destacó el esfuerzo sostenido del plantel para alcanzar el tricampeonato, resaltando el compromiso del grupo desde antes del inicio de la temporada, reflejado en cada entrenamiento y en cada partido de la Liga Peruana de Vóley.

“Estoy muy contenta y sobre todo orgullosa de este grupo humano que en verdad día a día, desde la pretemporada, trabajó muy duro para que hoy el resultado sea favorable para nosotras. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero estoy contenta por el resultado de hoy”, afirmó.

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Además, la capitana puso en valor la importancia histórica de este tricampeonato para la institución, resaltando el proceso que llevó a Alianza Lima a consolidarse nuevamente como protagonista del vóley peruano. “Hay detalles que me marcan, sobre todo entrar a la historia de Alianza. Somos tricampeonas y eso no es de la noche a la mañana. Lo hemos trabajado muchísimo”, agregó.

Esmeralda Sánchez levantando el trofeo de la Liga Peruana de Vóley por tercer año consecutivo. Crédito: FPV

Reconocimiento al trabajo interno y mensaje final

Esmeralda Sánchez también resaltó el rol de la dirigencia en este proceso exitoso, destacando especialmente la labor de Cenaida Uribe en la consolidación del proyecto deportivo. “Esto también es gracias a Cenaida, que hace un trabajo excelente, y al club que le da la facilidad para que eso se cumpla”, comentó, reconociendo la importancia de una estructura sólida detrás del buen rendimiento del equipo.

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Asimismo, la líbero tuvo palabras para el técnico Facundo Morando, quien estaría cerca de cerrar su etapa en el club tras un ciclo exitoso. “Facundo solamente nos agradeció al plantel, nos dijo que hicimos un buen torneo, así que toca celebrar ahora que él también se lo merece”, señaló, en referencia al impacto del entrenador en esta etapa ganadora de Alianza Lima.

De esta manera, Esmeralda Sánchez se sumó a las voces que han marcado la agenda tras la premiación, en una temporada que no solo dejó un nuevo título para el cuadro ‘blanquiazul’, sino también debate en torno a los reconocimientos individuales. Más allá de ello, la capitana aliancista deja en claro que el mayor logro sigue siendo el colectivo: levantar una vez más el trofeo y consolidar al equipo como el gran dominador del vóley peruano en los últimos años.

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