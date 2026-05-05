Avioneta de la FAP aterriza de emergencia en campos de arroz en Chiclayo

Avioneta aterriza de emergencia en Chiclayo.

La jornada del martes 5 de mayo se vio alterada en el sector Chacupe Bajo, distrito de La Victoria, cuando una avioneta de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizó un aterrizaje de emergencia en cultivos de arroz.

El piloto, capitán Renzo Maticorena Gómez, ejecutó la maniobra tras detectar un desperfecto mecánico mientras realizaba prácticas de vuelo rutinarias sobre la zona, a escasos kilómetros del aeropuerto de Chiclayo.

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Según información oficial, la aeronave, un modelo GameBird (GB-1) perteneciente al Grupo Aéreo N° 6, descendió sin causar daños personales ni materiales, evitando así consecuencias mayores en un área agrícola de acceso restringido. La rápida reacción del piloto permitió que el suceso no derivara en víctimas ni en daños colaterales.

El aterrizaje forzoso ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana, cuando la rutina de los pobladores de Chacupe Bajo se vio interrumpida por la presencia de la aeronave militar entre los campos de arroz.

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“El piloto logró ejecutar los procedimientos establecidos para resolver la emergencia en vuelo”, informó la FAP en un comunicado difundido poco después del incidente.

Comunicado de la FAP.

Reacción de autoridades y despliegue de protocolos de seguridad

La llegada inmediata de personal del Grupo Aéreo N° 6 permitió asistir al capitán Renzo Maticorena Gómez, quien salió ileso de la aeronave y fue evaluado por los especialistas.

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El perímetro fue acordonado para garantizar la seguridad y preservar posibles evidencias que faciliten la investigación técnica.

De acuerdo con el comunicado oficial, la FAP dispuso la activación de la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes, un equipo especializado encargado de esclarecer las causas precisas que motivaron el aterrizaje de emergencia.

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“Tras el evento, la institución ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes, equipo encargado de realizar las diligencias técnicas necesarias para determinar las causas exactas del hecho”, señaló la autoridad militar.

El incidente generó inquietud entre los agricultores y habitantes de la zona, quienes observaron el despliegue de vehículos oficiales y personal técnico en los campos de arroz.

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Algunos testigos relataron que el avión descendió a baja altura antes de posarse con precisión en la superficie agrícola, lo que evitó cualquier tragedia. El piloto no sufrió lesiones y que la maniobra no provocó daños a terceros.

Las autoridades reiteraron que, pese a lo inusual de la emergencia, la situación fue controlada sin poner en riesgo la integridad de los vecinos ni de los cultivos. La FAP agradeció la preocupación de la ciudadanía y ratificó su compromiso de servicio y protección.

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La presencia de la Fuerza Aérea del Perú en la zona se mantendrá hasta que concluyan las diligencias técnicas que permitan determinar el origen de la aparente falla. El caso será analizado por la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes, que revisará los sistemas de la aeronave y los registros de vuelo.