Perú y Finlandia exploran inversiones en minería y espacio tras reunión en Helsinki

La reunión sirvió para detectar opciones específicas de colaboración en áreas clave, como la minería y el sector espacial, en las que ambos países apuntan a complementar capacidades. Foto: agraria.pe

El fortalecimiento de los vínculos entre Perú y Finlandia toma impulso con nuevas conversaciones orientadas a atraer inversiones y ampliar la cooperación tecnológica. En ese contexto, el embajador peruano en territorio finlandés, Renato Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Económicos, Sakari Puisto.

El encuentro permitió identificar oportunidades concretas en sectores estratégicos, especialmente minería e industria espacial, donde ambas economías buscan generar sinergias. Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar el intercambio técnico y empresarial para materializar proyectos conjuntos.

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Impulso a la inversión minera

Durante la reunión, el representante peruano resaltó el papel clave de la minería como motor económico en ambos países, subrayando su potencial para atraer capital extranjero. En esa línea, invitó a empresas finlandesas a ampliar su participación en áreas vinculadas a energía, construcción y transporte.

El embajador también puso énfasis en la brecha de infraestructura que enfrenta el Perú, estimada en USD 100.000 millones, lo que abre un amplio abanico de oportunidades para la inversión internacional. Este escenario fue presentado como un espacio propicio para que compañías de Finlandia incrementen su presencia en proyectos de gran escala.

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El embajador peruano, Renato Reyes, en una reunión previa con el presidente de Finlandia. Foto: Gobierno del Perú

Perúmin y acercamiento empresarial

Como parte de la estrategia para consolidar la relación bilateral, Reyes extendió una invitación formal a Finlandia para participar en Perúmin 2027 con una delegación de alto nivel. La propuesta se sustenta en la experiencia positiva del país europeo durante su participación en la edición de 2025.

La presencia finlandesa en ese evento fue considerada exitosa, lo que refuerza el interés en mantener y ampliar el vínculo con el sector minero peruano. La participación en futuras ediciones se perfila como una plataforma clave para concretar inversiones y alianzas estratégicas.

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Cooperación en industria espacial

En paralelo, el ministro Puisto manifestó el interés de Finlandia en diversificar su relación con el Perú hacia sectores como la economía circular, los químicos y la industria satelital. Asimismo, señaló que evalúa realizar una visita oficial al país sudamericano para profundizar estos acercamientos.

El funcionario destacó que Finlandia ocupa actualmente el tercer lugar mundial en número de satélites en órbita, solo por detrás de Estados Unidos y China, lo que posiciona al país como un socio tecnológico relevante en el ámbito aeroespacial.

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Sakari Puisto, el ministro de Asuntos Económicos de Finlandia. Foto: Sakari Puisto

Articulación tecnológica con Conida

En este contexto, se abordó el interés de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú (Conida) por acceder a la tecnología finlandesa y promover iniciativas conjuntas, especialmente en la región de Moquegua.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron coordinar un encuentro técnico virtual entre Conida y entidades del Ministerio de Asuntos Económicos de Finlandia. El objetivo será diseñar una hoja de ruta que permita concretar proyectos de cooperación en el sector espacial.

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