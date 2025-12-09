Perú

Retiro de AFP: Primera UIT llega para estos afiliados hasta este viernes 12 de diciembre

Aún no todos los afiliados han recibido sus primeros S/5.350 de su fondo de pensiones. Como se recuerda, se cuentan 30 días calendario máximos para saber cuándo recibes tu pago

Guardar
Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

El desembolso de las primera UIT (hasta S/5.350) ya se ha realizado para decenas de afiliados de las AFP. Como se sabe, este octavo retiro de AFP valida que los que tengan montos en sus cuentas de AFP puedan solicitar sacarlo hasta 4 UTI (S/21.400) de estos.

Pero cada UIT llegará en máximo 30 días calendario. Así, la primera UIT ya fue depositaba en las últimas semanas de noviembre para un gran grupo de afiliados. Esta semana, con los feriados del 8 y 9 de diciembre, los depósitos y cálculos que los afiliados hacen se han descolocado. Para que quede claro: todos los afiliados que solicitaron hasta el pasado 7 de noviembre ya deben haber recibido sus montos, para los otros deben seguir esta información:

  • 6 como último dígito DNI: si solicitaron el 10 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 10 de diciembre de 2025
  • 7 como último dígito DNI: si solicitaron el 11 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 11 de diciembre de 2025
  • 7 como último dígito DNI: si solicitaron el 12 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 12 de diciembre de 2025
  • 8 como último dígito DNI: si solicitaron el 13 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 13 de diciembre de 2025 (pero este pago, dada la fecha no hábil debera hacerse al viernes 12 de diciembre)
  • 8 como último dígito DNI: si solicitaron el 14 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 14 de diciembre de 2025 (pero este pago, dada la fecha no hábil debera hacerse al viernes 12 de diciembre).
En diciembre ya todos los
En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿En cuánto tiempo llega la AFP?

El desembolso de la primera UIT será 30 días calendario, máximo, luego de hacer la solicitud. Luego, cada UIT siguiente (según sea el caso del monto solicitado) llegará 30 días máximo luego de al anterior.

Se debe recordar que, a pesar de que la AFP se demore en validar las solicitudes de retiro de AFP, esta primera UIT se debe desembolsar máximo en 30 días luego de realizada la solicitud por el afiliado. No se toma en cuenta otra fecha de inicio.

Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de estas ocho entidades financieras. - Crédito Andina

¿Quiénes podrían recibir luego de la gratificación?

  • 9 como último dígito DNI: si solicitaron el 17 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 17 de diciembre de 2025
  • 9 como último dígito DNI: si solicitaron el 18 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 18 de diciembre de 2025
  • letra como último dígito DNI: si solicitaron el 19 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 19 de diciembre de 2025
  • 0 como último dígito DNI: si solicitaron el 20 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 20 de diciembre de 2025
  • 1 como último dígito DNI: si solicitaron el 21 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 21 de diciembre de 2025
  • 2 como último dígito DNI: si solicitaron el 24 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 24 de diciembre de 2025
  • 3 como último dígito DNI: si solicitaron el 25 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 25 de diciembre de 2025, antes de Navidad.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025AFPperu-economia

Más Noticias

No hubo retiro de AFP en feriado: Afiliados retoman solicitudes desde hoy sin cronograma

Hay afiliados que aún no solicitan hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Pero, como se sabe, según el horario para registrar este pedido, no se puede realizar en feriados

No hubo retiro de AFP

¿Gratificación se pagará a tiempo? Este día cae la fecha límite en diciembre

La ‘grati’ se deposita pronto. Como se recuerda, el pago de la CTS pudo demorar porque la fecha límite cayó en día no hábil. ¿Pasará lo mismo con el ‘sueldo extra’?

¿Gratificación se pagará a tiempo?

Petroperú vendería su edificio en San Isidro: Sede central es un “activo no necesario”

La empresa estatal tiene ahora 60 activos que vienen siendo evaluados por Proinversión para “definir su modalidad de gestión más conveniente”

Petroperú vendería su edificio en

Gratificación: Los trabajadores que reciben un sueldo extra, medio sueldo más y ningún monto

Además del pago que se calcula por las jornadas laboradas en los últimos seis meses, los trabajadores reciben un bono extra de 9% o 6,75% del sueldo base, según si tienen aporte a EsSalud o a EPS

Gratificación: Los trabajadores que reciben

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Tras derrotar a Alianza Lima, los ‘cerveceros’ saldrán motivados a enfrentar a los ‘dorados’ en la primera final con la misión de quedarse como Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs Cusco FC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga propone construir

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina le recuerda a Melissa Paredes denuncia contra el Gato Cuba: “Fue aberrante y tuviste que retractarte”

Magaly Medina le recuerda a Johana Cubillas su mala relación con Teófilo Cubillas: “No hagas que tus hijos repitan tu patrón”

Magaly Medina tilda de insensible a Johana Cubillas al revisar videos de sus hijos: “Ponerlo en la postura de elegir”

Magaly Medina estalla contra Johana Cubillas en tensa llamada en vivo: “Pobrecitos tus hijos, rompe ese patrón”

Magaly Medina a Melissa Paredes por ‘inventar’ su romance con Anthony Aranda: “Se olvidó que estaba casada con ‘Gato’ Cuba”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Real Madrid vs Manchester City HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 6 de la Champions League 2025/2026