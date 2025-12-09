Retiro de AFP: Primera UIT llega para estos afiliados hasta este viernes 12 de diciembre

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

El desembolso de las primera UIT (hasta S/5.350) ya se ha realizado para decenas de afiliados de las AFP. Como se sabe, este octavo retiro de AFP valida que los que tengan montos en sus cuentas de AFP puedan solicitar sacarlo hasta 4 UTI (S/21.400) de estos.

Pero cada UIT llegará en máximo 30 días calendario. Así, la primera UIT ya fue depositaba en las últimas semanas de noviembre para un gran grupo de afiliados. Esta semana, con los feriados del 8 y 9 de diciembre, los depósitos y cálculos que los afiliados hacen se han descolocado. Para que quede claro: todos los afiliados que solicitaron hasta el pasado 7 de noviembre ya deben haber recibido sus montos, para los otros deben seguir esta información:

6 como último dígito DNI : si solicitaron el 10 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 10 de diciembre de 2025

7 como último dígito DNI : si solicitaron el 11 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 11 de diciembre de 2025

7 como último dígito DNI : si solicitaron el 12 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 12 de diciembre de 2025

8 como último dígito DNI : si solicitaron el 13 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 13 de diciembre de 2025 (pero este pago, dada la fecha no hábil debera hacerse al viernes 12 de diciembre)

8 como último dígito DNI: si solicitaron el 14 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 14 de diciembre de 2025 (pero este pago, dada la fecha no hábil debera hacerse al viernes 12 de diciembre).

En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿En cuánto tiempo llega la AFP?

El desembolso de la primera UIT será 30 días calendario, máximo, luego de hacer la solicitud. Luego, cada UIT siguiente (según sea el caso del monto solicitado) llegará 30 días máximo luego de al anterior.

Se debe recordar que, a pesar de que la AFP se demore en validar las solicitudes de retiro de AFP, esta primera UIT se debe desembolsar máximo en 30 días luego de realizada la solicitud por el afiliado. No se toma en cuenta otra fecha de inicio.

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de estas ocho entidades financieras. - Crédito Andina

¿Quiénes podrían recibir luego de la gratificación?

9 como último dígito DNI : si solicitaron el 17 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 17 de diciembre de 2025

9 como último dígito DNI : si solicitaron el 18 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 18 de diciembre de 2025

letra como último dígito DNI : si solicitaron el 19 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 19 de diciembre de 2025

0 como último dígito DNI : si solicitaron el 20 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 20 de diciembre de 2025

1 como último dígito DNI : si solicitaron el 21 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 21 de diciembre de 2025

2 como último dígito DNI : si solicitaron el 24 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 24 de diciembre de 2025

3 como último dígito DNI: si solicitaron el 25 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 25 de diciembre de 2025, antes de Navidad.