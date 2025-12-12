Alfonso López Chau sobre artículo que escribió sobre Víctor Polay Campos: “Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta”

Alfonso Lopez Chau se defendió de las críticas .Foto: Andina / José Luis Gil

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, aseguró que su condena hacia el terrorismo “siempre ha sido y es absoluta”, ante la difusión de un artículo que escribió en 1989 sobre el terrorista Victor Polay Campos.

Por medio de su cuenta personal de X (Twitter), mencionó que no compartía con el programa del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). “‘Cuyo programa no comparto’, esta frase define mi posición ante el MRTA. En los 80s, mientras el terrorismo buscaba destruir la democracia, nosotros combatíamos sus causas desde las instituciones”, dijo.

“Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta. El MRTA jamás creyó en la construcción de la Nación y nunca creyó en nuestra propuesta de dar todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Ya es un clásico en tiempos electorales recurrir al terruqueo”, añadió.

José Luis Gil, exfuncionario, asevero por medio de X(Twitter) que Alfonso López Chau era “amigo del MRTA según publicación de panfleto Cambio del 16 de febrero del 1989″. “Le decía ‘luchador social’ al criminal y cabecilla terrorista del MRTA Victor Polay Campos. ¿Qué haría este señor si fuera presidente con semejante pensamiento?“, explicó.

Respuesta de Colchado

El exjefe dela División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, también se refirió respecto a este tema. En X (Twitter) agradeció “la mención porque me permite aclarar esto con total transparencia”.

Recordó que se desempeñó en el área de Inteligencia para combatir al MRTA y aseguró que “lo volvería a hacer”. “Para mí, Víctor Polay siempre ha sido y será un terrorista. En eso no tengo ni dudas ni matices”, afirmó.

“El señor López Chau, como varios políticos de su generación — como Fernando Rospigliosi — coincidió con Polay en espacios apristas por esos años. Pero ellos, hoy, reconocen sin titubeos la naturaleza terrorista del MRTA. Yo no avalo ni justificaré jamás ninguna expresión que minimice a grupos terroristas. Si algún día surgiera una postura extremista o corrupta dentro del partido en el que estoy, también la enfrentaré. Esa es mi línea y no la voy a mover”, acotó.

Harvey Colchado

“Mi compromiso es el mismo de siempre: luchar frontalmente contra el terrorismo, el crimen organizado y cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad de los peruanos. Esa es la coherencia que le debo al país y a las personas que confían en mi trabajo”, añadió.

En tanto, López Chau comentó, respecto a lo dicho por Colchado, que en Ahora Nación “luchamos frontalmente contra todo tipo de terrorismo”. “Desde el inicio lo hemos dicho apostamos por la construcción de una Nación segura y justa para todos los peruanos. Con mano dura contra el crimen y manos limpias para gobernar. Unidad, justicia y libertad”, comentó.

Recientemente, El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Víctor Polay Campos por la investigación que se sigue por el caso ‘Las Gardenias’. Al terrorsta se le acusa de cometer los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado.