Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Nilton Meza, excandidato por UPP y ligado al etnocacerismo, busca impedir las elecciones internas en Ahora Nación de Alfonso López Chau. Crédito: Difusión

El miércoles 3 de diciembre se dio a conocer una resolución de la Corte Superior de Justicia de La Merced (Junín) que ordenaba la paralización de las elecciones internas del partido Ahora Nación, cuyo precandidato presidencial será Alfonso López Chau. El documento establece de forma textual la medida de “suspender el proceso electoral interno del Partido Ahora Nación, en tanto pudieran afectar el derecho de participar, elegir y ser elegidos de los recurrentes”.

Esta decisión judicial se concretó tras dictarse una medida cautelar, en el marco de una demanda de amparo presentada por los ciudadanos Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional de Ahora Nación. Infobae investigó a los demandantes y descubrió datos relevantes de uno de los promotores de la acción judicial que no eran públicos hasta ese momento y que podrían constituir el trasfondo del conflicto.

El abogado Nilton Meza Franco, uno de los impulsores de la demanda contra Ahora Nación, estuvo en prisión por asesinato en Junín. Según el expediente judicial 358-2001, al que este medio tuvo acceso, el Juzgado Penal de Huancayo lo sentenció a 7 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio simple y lesiones graves. No obstante, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), él cumplió su condena entre los años 2001 y 2003.

Meza consignó este antecedente en su hoja de vida al postular por la región Pasco al Congreso de la República en la desaparecida agrupación Unión por el Perú (UPP), tanto en las elecciones complementarias de 2020 como en las elecciones generales de 2021. De acuerdo con Infogob, en el primer proceso obtuvo 646 votos y en la segunda contienda electoral consiguió 3926 votos.

Posteriormente, Nilton Meza se unió el 17 de enero de 2023 a la Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (ANTAURO), plataforma política liderada por el condenado etnocacerista Antauro Humala. Esta agrupación fue declarada ilegal por el Poder Judicial el 31 de octubre de 2024 debido a una “conducta antidemocrática” permanente. Meza permaneció en el etnocacerismo hasta el 4 de mayo de 2023.

Violencia psicológica y física

La condena por homicidio no es el único aspecto reportado sobre Nilton Meza. Infobae accedió a registros de múltiples denuncias policiales e investigaciones fiscales en su contra por violencia física y psicológica contra la mujer.

La primera denuncia contra Meza por maltrato físico y psicológico data de 2012. La acusación derivó en una investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huancayo, que concluyó con un archivo provisional.

El 13 de abril de 2016, el abogado fue nuevamente detenido por la Policía Nacional por violencia familiar. La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo inició una investigación por el delito de lesiones leves, expediente que luego fue archivado preliminarmente por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo.

En 2019, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo dispuso el archivo preliminar de una investigación contra Nilton Meza por el delito de lesiones leves contra la mujer.

El 27 de diciembre de 2023, Meza fue nuevamente detenido por agresión contra una mujer. La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo inició una investigación que ha resultado en la formulación de una acusación contra Meza, según consta en la base de datos del Ministerio Público.

Además, la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo investiga preliminarmente a Nilton Meza por el delito de agresiones contra la mujer. El 26 de enero de 2025 se registra una denuncia en su contra en la comisaría de Huancayo, presentada por su cuñada por violencia psicológica.

Por otra parte, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado ha presentado una acusación contra Meza por el delito de producción de peligro común con medios catastróficos (incendios, explosivos, entre otros). Esto se debe a que fue detenido junto a otras cuatro personas el 26 de agosto de 2024 por la Policía Nacional en Huánuco, presuntamente por participar en el incendio de una vivienda.

Un punto adicional es que Nilton Meza también figura en la lista de intervenidos por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional el 17 de diciembre de 2022. En esa fecha, esta división policial llevó a cabo una diligencia en el local de la Confederación Campesina del Perú, en la Plaza Bolognesi 588, Breña, donde se encontraron machetes, hondas, baldes de piedras, pasamontañas, entre otros, en medio de las primeras protestas sociales contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Posible conflicto

Fuentes cercanas al partido Ahora Nación explicaron a Infobae las razones por las cuales no se aceptó la candidatura de Nilton Meza a la presidencia, en competencia con Alfonso López Chau.

Indicaron que, cuando Meza inscribió su plancha presidencial ante el Tribunal Electoral de Ahora Nación, se le hicieron varias observaciones que no subsanó, como la omisión de la sentencia por homicidio de 2001 ni sus antecedentes policiales y fiscales.

“Los filtros del partido funcionaron para evitar que este señor sea candidato en Ahora Nación. Ahora, busca tumbarnos las listas a la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados”, señalaron.

Además, no se descarta la hipótesis de que Meza se haya infiltrado en Ahora Nación con el propósito de boicotear la postulación presidencial de López Chau.

Por el momento, la agrupación sostiene que el fallo de la Corte Superior de Justicia de La Merced (Junín) es inaplicable. Adelantaron que la ONPE supervisará la elección de la plancha presidencial, los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, programada para este domingo 7 de diciembre.

Descargo de Nilton Meza

Infobae contactó a Percy Coronado, abogado de Nilton Meza, quien enfatizó que su patrocinado nunca fue notificado por el Tribunal Electoral Nacional de Ahora Nación de que su postulación fuera rechazada por la omisión de su condena por homicidio o sus investigaciones fiscales por violencia contra la mujer.

“No hay ninguna resolución, ni comunicado, ni mensaje, ni llamada, ni una grabación. No existe ningún documento de esa acusación o de esa respuesta”, mencionó.

El abogado emplazó a los miembros del Tribunal Electoral Nacional de Ahora Nación a que presenten dicho documento o cualquier prueba al respecto. De publicarse, adelantó que declinaría patrocinar a Nilton Meza en esta causa.

Por otro lado, el letrado reveló que inicialmente desconocía la condena y las investigaciones fiscales de Meza. No obstante, posteriormente fue informado de estos hechos por su cliente. “Él ya fue rehabilitado. El artículo 50 del Código Procesal Penal en el Perú dice que cuando una persona se rehabilita, recupera todos sus derechos. Las condenas no son de por vida”, acotó.

“¿Dónde dice que un condenado no puede participar en elecciones si es que ya se ha rehabilitado? Vuelve a tener sus derechos constitucionales y participar en política, salvo que la sentencia diga que se le prohíba para tener cargos públicos de por vida”, agregó.

Finalmente, el defensor legal de Nilton Meza adelantó que presentarán las acciones legales correspondientes si Ahora Nación persiste en continuar con el proceso para elegir a su plancha presidencial, listas al Congreso y el Parlamento Andino, previsto para este domingo 7 de diciembre.