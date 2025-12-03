Harvey Colchado oficializa su candidatura con Ahora Nación: será el número 1 por Lima en Elecciones 2026

El exjefe de la Diviac dejó atrás su carrera policial tras sanciones que le impidieron volver a la PNP y afirmó que buscará enfrentar la corrupción desde el Parlamento. Confirmó que postuló por el partido de Alfonso López Chau tras evaluar varias agrupaciones. | Youtube: Carlos Orozco

El coronel en retiro Harvey Colchado ha anunciado su salto a la política como cabeza de lista por Lima del partido Ahora Nación en las elecciones de 2026. La noticia, que dio a conocer en el programa Beo Noticias, marca el inicio de una nueva etapa para el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien deja atrás años de carrera en la Policía Nacional del Perú tras una serie de sanciones disciplinarias que bloquearon su retorno a la institución.

La decisión de Colchado responde tanto a motivos personales como a la coyuntura institucional. El oficial señaló que la imposibilidad de reincorporarse a filas y la percepción de un Congreso favorable a intereses ajenos a la seguridad lo llevaron a dar el paso. Su candidatura por el partido liderado por Alfonso López Chau busca canalizar su experiencia en la lucha contra el crimen hacia el ámbito legislativo.

Críticas al Parlamento y motivaciones políticas

El exjefe policial remarcó que su interés en la vida parlamentaria surge de la necesidad de enfrentar la corrupción directamente desde la legislación. A su juicio, el actual Parlamento se muestra permisivo ante prácticas irregulares, al aprobar leyes que favorecen a sectores específicos e impedir el avance de iniciativas efectivas contra el crimen. Entre las propuestas cuestionadas por Colchado destacan el uso de tecnología sin planificación y la falta de programas integrales para combatir la delincuencia.

Durante su declaración en el programa de Youtube, Colchado dejó claro que la elección de Ahora Nación como plataforma electoral se produjo tras evaluar diversas alternativas y sostener conversaciones con siete agrupaciones distintas. Destacó que recibió pedidos de asesoría tanto de Ahora Nación como de Libertad Popular para el diseño de estrategias de seguridad, compartiendo ideas para la elaboración de planes a corto y mediano plazo.

Alianza con Walter Lozano y respaldo partidario

En la misma línea, Colchado informó que trabajará en equipo con el también coronel retirado Walter Lozano Pajuelo, aspirante al Senado por Ahora Nación. Ambos forjaron una alianza a partir de sus trayectorias en el combate al crimen organizado y la corrupción tanto en organizaciones terroristas como en casos de relevancia nacional. Lozano, quien también fue pasado al retiro en 2025, confirmó la voluntad conjunta de trasladar sus conocimientos policiales al debate legislativo.

El respaldo de Alfonso López Chau a la candidatura de Colchado quedó explicitado en declaraciones a El Diario de Curwen, en donde valoró la posibilidad de que el exjefe policial sume una voz especializada en el Congreso. Según López Chau, la bancada de Ahora Nación confía en la capacidad de Colchado para aportar una visión técnica en el diseño de políticas públicas.

Sanciones y retiro impulsan el cambio de rumbo

La salida de Harvey Colchado de la Policía estuvo marcada por la imposición de dos medidas disciplinarias. Una de ellas tuvo origen en su intervención en la residencia de la presidenta Dina Boluarte, mientras que la otra estuvo vinculada a presuntas irregularidades en procedimientos internos. Estas resoluciones, establecidas por la Inspectoría General y Asuntos Internos, le cerraron toda posibilidad de volver a servir en unidades equivalentes por un periodo de cinco años, según la normativa vigente.

Colchado expresó su malestar por considerarse víctima de una persecución institucional. Según su versión, la restructuración de Diviac bajo la dirección de Dirincri y la pérdida de autonomía de la unidad son consecuencia de presiones vinculadas a grupos con intereses ajenos a la legalidad.

Postulaciones buscan mayor incidencia en el Congreso y el Senado

La incorporación de dos exmiembros de la policía a la lista de Ahora Nación apunta a fortalecer el enfoque en seguridad ciudadana y a promover reformas legales orientadas a la prevención y persecución del delito. La experiencia previa en investigaciones emblemáticas, como la desarticulación de células terroristas o la identificación de redes de corrupción, representa uno de los principales aportes de Colchado y Lozano a la contienda electoral.

Colchado reiteró que su transición a la política pretende consolidar un marco normativo más eficaz contra la criminalidad y transparentar la actividad parlamentaria. Con el número uno por Lima, su postulación formaliza una nueva etapa en la búsqueda de representación legislativa para quienes, desde fuera de la política tradicional, aspiran a influir en la agenda nacional.