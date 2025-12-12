Edad promedio de compradores del Cyber Wow fue de 29 años y el 63% fueron mujeres: un total de 912 marcas participaron del evento

Las cifras evidencian que el movimiento generado en la semana del evento tuvo un impacto decisivo en el impulso del sector retail. Foto: Freepik

El comercio electrónico cerró el año con un repunte histórico impulsado por el Cyber Wow de noviembre, que volvió a posicionarse como la campaña digital más contundente del país. Los resultados, presentados por IAB Perú, reflejan una aceleración notable en compras online y en la participación de marcas que apostaron por este escenario de alto tráfico.

Los datos confirman que la actividad durante la semana del evento fue determinante para el crecimiento del sector: más de la mitad del público comprador decidió concentrar sus transacciones únicamente en ese periodo. Con ello, el Cyber Wow reafirmó su capacidad para dinamizar el consumo digital y atraer a nuevos actores al ecosistema formal.

Desempeño comercial y participación empresarial

Las compras con tarjeta superaron los S/ 2,5 millones, un avance significativo frente al año anterior y una señal del mayor compromiso del consumidor con las ofertas digitales. Este comportamiento también estuvo acompañado por un incremento del ticket promedio, que registró una variación positiva de 83%, impulsado por promociones agresivas y una mayor confianza en el canal.

Uno de los cambios más visibles fue la expansión del número de marcas oficiales, que pasaron de 196 a 912, reflejando un salto de 375%. IAB Perú destacó que el 45% de estas correspondió a MYPES que se incorporaron al evento en busca de mayor visibilidad y ventas. Su presencia contribuyó directamente a un incremento de 161% en las ventas oficiales, mientras que las no oficiales solo lograron un avance de 8%.

Las transacciones con tarjeta sobrepasaron los S/ 2,5 millones, registrando un incremento notable respecto al año previo. Foto: Compara Bien

Comportamiento del consumidor y categorías con mayor crecimiento

El perfil del comprador digital se mantuvo joven, con una edad promedio de 29 años y un predominio femenino del 63%. Aunque Lima siguió liderando el tráfico con el 71,7%, se registró un mayor dinamismo en plazas como Trujillo, Arequipa, Piura y Huancayo, que aprovecharon el alcance de la campaña para mejorar su actividad en comercio electrónico.

Las categorías más dinámicas mostraron multiplicadores contundentes: Tiendas por Departamento registró un crecimiento de 5x, seguida por Moda con 3x, Mejoramiento del Hogar y Retail Online con 2x cada una, mientras que Tecnología avanzó 1x. Este comportamiento evidenció una demanda diversificada y una mayor disposición del consumidor para explorar nuevas verticales.

Impacto digital y plataformas clave

En materia de performance, la campaña generó más de 30 millones de impresiones, acompañadas de un aumento de 356% en clics y de +640% en derivaciones hacia comercios oficiales. Este impulso fortaleció la conversión y reforzó la preferencia por plataformas con inventarios formales.

TikTok se consolidó como un actor estratégico dentro del mix digital, con un CPC promedio de “USD 0,015” que permitió amplificar el alcance entre audiencias jóvenes. Su peso dentro de la estrategia de medios confirmó la efectividad de los formatos de video corto para activar tráfico e interés durante campañas masivas.

En términos de desempeño, la campaña alcanzó más de 30 millones de impresiones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Foro Digital Commerce Perú y visión hacia el 2026

En paralelo a los resultados del Cyber Wow, el Foro Digital Commerce Perú reunió a líderes del sector para profundizar en las tendencias que moldean el eCommerce nacional. Representantes de Real Plaza, Falabella Media, MarketerOps, Mediabrands Perú, Unilever, La Mediática, In Digital XP, L’Oréal y Ripley compartieron perspectivas sobre el avance del ecosistema y su transición hacia modelos más sofisticados.

El encuentro también presentó ponencias especializadas de Rodrigo Reyes Restrepo (M1DAS Media), Fernando Sánchez Valledor (ShopeakMedia), Diego López-Mobilia Bustamante y Alesandra Zambrano (OMG Perú), quienes abordaron temas como Retail Media, Métrica 2.0, IA para performance e integración omnicanal. El consenso general fue que el mercado peruano atraviesa una etapa de madurez impulsada por el uso de data, la optimización de campañas y la consolidación del retail media como una de las líneas de mayor proyección para el 2026.