Cyber Wow 2025: más de 800 marcas y dos mil ofertas en la última edición de compra online de este año

CyberWow 2025 proyecta un alza récord en ventas online por compras anticipadas, retiros de AFP y confianza digital en Perú. Foto: CyberWow

Entre el 3 y el 6 de noviembre, más de 800 marcas y las tiendas online líderes habilitarán más de dos mil ofertas en categorías que abarcan desde tecnología, electrohogar y dormitorio hasta moda, viajes, deportes y productos de bienestar. El último Cyber Wow del 2025 se trata no solo del evento de descuentos más concurrido del país, sino también de la mayor vitrina de oportunidades —para empresas y compradores— de toda la temporada.

Organizado por IAB Perú, la campaña Cyber Wow se realiza tres veces al año, pero la edición de noviembre representa el cierre de las grandes campañas de descuentos, al estar alineado con el inicio del consumo navideño y el Black Friday internacional. Desde las 00:00 del lunes 3 hasta las 23:59 del jueves 6, el sitio oficial y cada marca participante podrían registrar picos inéditos de tráfico y ventas.

Tendencias del e-commerce nacional

Según los datos de IAB Perú, el Cyber Wow de julio 2025 ya había evidenciado un crecimiento mayor al 200% en ventas comparado con años anteriores, y plataformas como Mercado Libre reportaron un aumento de más del 140% en transacciones frente a una semana regular. En 2024, la ticketera Niubiz ya documentaba un alza del 279% en ventas online y del 63% en el ticket promedio. En este contexto, la edición de noviembre superaría todas las marcas previas.

Durante el Cyber Wow, las ventas semanales pueden multiplicarse hasta por 15, y el gasto promedio por comprador ha seguido en crecimiento sostenido.

Se calcula que 8 de cada 10 peruanos están al tanto del Cyber Wow. Foto: cortesía

Categorías estrella y estrategias de las marcas

La edición de noviembre está dominada por ofertas en electrohogar, tecnología y dormitorio, que acaparan la atención de los compradores. Lavadoras inteligentes, refrigeradoras de bajo consumo, sistemas de aire acondicionado y robustas rebajas en televisores 4K y 8K, laptops y celulares de gama alta, son los grandes protagonistas. Accesorios premium como audífonos inalámbricos y pequeños gadgets para el hogar también están entre los productos más solicitados, así como colchones y camas en el segmento descanso.

Los especialistas insisten en que las campañas de noviembre representan una oportunidad estratégica para adelantar la compra de regalos para fin de año y Navidad. Según Deloitte, casi uno de cada cinco peruanos adelanta sus compras navideñas y el 70% de los usuarios online aprovecha campañas como el CyberWow para obtener mejores precios. Cerca de la mitad de los internautas compra pensando en obsequios, y más del 58% busca descuentos de al menos 40% antes de concretar cualquier adquisición.

El rubro de viajes y turismo fue nuevamente protagonista. Aerolíneas y agencias digitales lanzaron ofertas de hasta 60% de rebaja en vuelos nacionales e internacionales, especialmente hacia destinos como Cusco, Arequipa, Piura y Cancún, cubriendo la demanda por vacaciones de fin de año y verano 2026.

Comportamiento del consumidor y recomendaciones

El Cyber Wow de noviembre 2025 refleja ritmos de compra más planificados. Los consumidores preparan con anticipación sus métodos de pago, investigan con tiempo y comparan precios en distintos sitios, especialmente para aprovechar stocks limitados. Los bancos, por su parte, ofrecen promociones especiales como cuotas sin interés, cashback y envíos gratuitos, facilitando el acceso a grandes promociones.

El ecosistema digital incluyó, para este Cyber Wow, desde grandes marcas —Plaza Vea, Movistar, Metro, Adidas, HP, Coolbox, Cruz del Sur, Ishop— hasta emprendimientos regionales y MiPymes, sumando diversidad y competitividad. Los sectores de belleza, deporte y herramientas mostraron una demanda creciente, mientras que laptops, smartphones y tecnología portátil mantuvieron un rol central en las preferencias.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, IAB Perú dispuso protocolos estrictos de protección de datos y una curaduría de marcas dentro del sitio oficial. La participación de marcas reconocidas, junto a la inclusión de pequeños emprendedores, consolidó la confianza en el evento y reforzó la tendencia a una mayor bancarización y digitalización del consumo.