Perú

Cyber Wow 2025: más de 800 marcas y dos mil ofertas en la última edición de compra online de este año

Ofertas exclusivas en tecnología, electrohogar, viajes y moda, consolida este evento como impulsor clave de las compras digitales previas a la campaña navideña

Guardar
CyberWow 2025 proyecta un alza
CyberWow 2025 proyecta un alza récord en ventas online por compras anticipadas, retiros de AFP y confianza digital en Perú. Foto: CyberWow

Entre el 3 y el 6 de noviembre, más de 800 marcas y las tiendas online líderes habilitarán más de dos mil ofertas en categorías que abarcan desde tecnología, electrohogar y dormitorio hasta moda, viajes, deportes y productos de bienestar. El último Cyber Wow del 2025 se trata no solo del evento de descuentos más concurrido del país, sino también de la mayor vitrina de oportunidades —para empresas y compradores— de toda la temporada.

Organizado por IAB Perú, la campaña Cyber Wow se realiza tres veces al año, pero la edición de noviembre representa el cierre de las grandes campañas de descuentos, al estar alineado con el inicio del consumo navideño y el Black Friday internacional. Desde las 00:00 del lunes 3 hasta las 23:59 del jueves 6, el sitio oficial y cada marca participante podrían registrar picos inéditos de tráfico y ventas.

Tendencias del e-commerce nacional

Según los datos de IAB Perú, el Cyber Wow de julio 2025 ya había evidenciado un crecimiento mayor al 200% en ventas comparado con años anteriores, y plataformas como Mercado Libre reportaron un aumento de más del 140% en transacciones frente a una semana regular. En 2024, la ticketera Niubiz ya documentaba un alza del 279% en ventas online y del 63% en el ticket promedio. En este contexto, la edición de noviembre superaría todas las marcas previas.

Durante el Cyber Wow, las ventas semanales pueden multiplicarse hasta por 15, y el gasto promedio por comprador ha seguido en crecimiento sostenido.

Se calcula que 8 de
Se calcula que 8 de cada 10 peruanos están al tanto del Cyber Wow. Foto: cortesía

Categorías estrella y estrategias de las marcas

La edición de noviembre está dominada por ofertas en electrohogar, tecnología y dormitorio, que acaparan la atención de los compradores. Lavadoras inteligentes, refrigeradoras de bajo consumo, sistemas de aire acondicionado y robustas rebajas en televisores 4K y 8K, laptops y celulares de gama alta, son los grandes protagonistas. Accesorios premium como audífonos inalámbricos y pequeños gadgets para el hogar también están entre los productos más solicitados, así como colchones y camas en el segmento descanso.

Los especialistas insisten en que las campañas de noviembre representan una oportunidad estratégica para adelantar la compra de regalos para fin de año y Navidad. Según Deloitte, casi uno de cada cinco peruanos adelanta sus compras navideñas y el 70% de los usuarios online aprovecha campañas como el CyberWow para obtener mejores precios. Cerca de la mitad de los internautas compra pensando en obsequios, y más del 58% busca descuentos de al menos 40% antes de concretar cualquier adquisición.

El rubro de viajes y turismo fue nuevamente protagonista. Aerolíneas y agencias digitales lanzaron ofertas de hasta 60% de rebaja en vuelos nacionales e internacionales, especialmente hacia destinos como Cusco, Arequipa, Piura y Cancún, cubriendo la demanda por vacaciones de fin de año y verano 2026.

Comportamiento del consumidor y recomendaciones

El Cyber Wow de noviembre 2025 refleja ritmos de compra más planificados. Los consumidores preparan con anticipación sus métodos de pago, investigan con tiempo y comparan precios en distintos sitios, especialmente para aprovechar stocks limitados. Los bancos, por su parte, ofrecen promociones especiales como cuotas sin interés, cashback y envíos gratuitos, facilitando el acceso a grandes promociones.

El ecosistema digital incluyó, para este Cyber Wow, desde grandes marcas —Plaza Vea, Movistar, Metro, Adidas, HP, Coolbox, Cruz del Sur, Ishop— hasta emprendimientos regionales y MiPymes, sumando diversidad y competitividad. Los sectores de belleza, deporte y herramientas mostraron una demanda creciente, mientras que laptops, smartphones y tecnología portátil mantuvieron un rol central en las preferencias.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, IAB Perú dispuso protocolos estrictos de protección de datos y una curaduría de marcas dentro del sitio oficial. La participación de marcas reconocidas, junto a la inclusión de pequeños emprendedores, consolidó la confianza en el evento y reforzó la tendencia a una mayor bancarización y digitalización del consumo.

Temas Relacionados

Cyber Wowe-commerceperu-economia

Más Noticias

Grupo Gloria concretó la adquisición y toma de control de la marca de agua San Mateo

Indecopi aprobó la adquisición, tras comprobar que la operación no genera riesgos que puedan perjudicar a los consumidores ni reducir la competencia en el sector

Grupo Gloria concretó la adquisición

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

La modelo venezolana expresa profundos mensajes sobre su salud, su proceso de sanación interior y su deseo de reencontrarse consigo misma y con su fe

Korina Rivadeneira abandona el Perú

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

Leslie Moscoso confiesa que tuvo un romance con Deyvis Orozco: “Fue algo muy bonito, fui una bomboncita”

La exbailarina sorprendió al público al admitir que vivió un breve romance con el cantante de cumbia cuando ambos eran solteros

Leslie Moscoso confiesa que tuvo

Betssy Chávez: de asegurar que querían matarla en prisión, a ser asilada en México

La suspendida congresista pasó de asegurar no temer a la cárcel, a denunciar maltratos, ser excarcelada y concretar su plan inicial tras el golpe de Estado, hecho que motivó la ruptura formal de las relaciones diplomáticas entre ambos países

Betssy Chávez: de asegurar que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Betssy Chávez: de asegurar que querían matarla en prisión, a ser asilada en México

Perú confirma la expulsión de Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México, tras ruptura de relaciones diplomáticas

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira abandona el Perú

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

Leslie Moscoso confiesa que tuvo un romance con Deyvis Orozco: “Fue algo muy bonito, fui una bomboncita”

Este es el top 10 de series en Netflix Perú que se están robando la atención del público

Verónica González cuestiona la versión de Josimar tras entrevista con Ernesto Pimentel: “en Perú nadie lo enfrenta”

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV