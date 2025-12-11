Lesly Águila y Cielo Fernández, de Corazón Serrano, alarman a fans tras dar positivo a Covid-19

Lesly Águila y Cielo Fernández salen positivos en Covid -19.

La noticia de que Lesly Águila y Cielo Fernández, integrantes de Corazón Serrano, dieron positivo a Covid-19 fue confirmada el fin de semana durante una presentación de la agrupación en Ayacucho. El anuncio, realizado por el animador del grupo, Dani Daniel, poco antes de iniciar el show, generó preocupación entre los seguidores que se dieron cita en el coliseo de la ciudad.

Corazón Serrano, una de las orquestas más representativas de la cumbia peruana, explicó que la ausencia de Lesly Águila y Cielo Fernández obedeció a una recomendación médica producto de su reciente diagnóstico. De acuerdo con la información, ambas cantantes se encuentran aisladas, bajo atención especializada y en proceso de recuperación. “Están llevando atención”, precisó el animador del grupo ante el público de Ayacucho al inicio del espectáculo, marcando el tono de inquietud que predominó durante la presentación.

Según reveló Dani Daniel en plena jornada, la orquesta viene cumpliendo un ritmo laboral de alta exigencia: “Nosotros somos una agrupación que está todos los días juntos. Son 28 días que estamos trabajando durante todo el mes. Pasamos diferentes exámenes rigurosos de salud, y justo Cielo y Lesly han salido positivos para Covid. Están llevando atención”.

El integrante manifestó que, debido a que la orquesta permanece en contacto constante, la prevención sanitaria constituye un reto para el equipo.

Dos bajas por enfermedad en Corazón Serrano.

“Se están recuperando”

Durante el mismo evento, Corazón Serrano comunicó el estado de salud de las dos vocalistas indispensables para el grupo: “Ellas se están recuperando y necesitan unos días, a pedido del médico. Por eso no nos han podido acompañar el día de hoy. Las disculpas correspondientes del caso”, puntualizó Dani Daniel ante el auditorio.

Ante la ausencia de Águila y Fernández, el espectáculo contó con la participación central de otras voces, como Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo, quienes tomaron el liderazgo vocal durante la función en Ayacucho.

La respuesta de los fans no se hizo esperar y se tradujo en mensajes de preocupación y apoyo en redes sociales. El nombre de Lesly Águila fue tendencia luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una imagen que sugería la continuación de controles médicos. En la fotografía, aparece en lo que sería un centro avanzado de resonancia, acompañada de un emoji de carita triste y dos manos cruzadas, en señal de oración.

En el caso de Cielo Fernández, la intérprete no hizo referencia directa a su situación sanitaria mediante publicaciones recientes. Su última comunicación pública fue un meme navideño que rezaba: “Mood de diciembre: si no me muevo, no gasto”, junto a algunos videos difundidos por su club de fans. El silencio respecto al diagnóstico ha motivado inquietud, aunque fuentes vinculadas al entorno de la agrupación recalcaron que ambas artistas permanecen fuera de riesgo y siguiendo las indicaciones médicas.

Las publicaciones de Lesly Águila y Cielo Fernández tras caer enfermas de Covid-19.

La situación sanitaria de las cantantes ha impactado a Corazón Serrano durante un periodo de actividad intensa. El grupo mantiene una agenda con presentaciones en distintos puntos del país y, dada la positiva recepción de la orquesta, el compromiso con la continuidad de los shows ha sido asumido por el resto del elenco.