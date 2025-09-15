Lesly Águila vive emotivo momento en pleno show de Corazón Serrano: fans la sorprenden con homenaje a su abuela fallecida

La cantante piurana fue sorprendida por una fan que le entregó un regalo muy especial en pleno show, provocando una reacción conmovedora que tocó el corazón de todos los asistentes (TikTok: @vxjavier)

La noche del último sábado, en el marco de una presentación especial, Lesly Águila experimentó uno de los episodios más significativos en su trayectoria artística.

En pleno espectáculo junto a Corazón Serrano, la intérprete fue sorprendida por un tributo dedicado a su abuela recientemente fallecida. El regalo, entregado por una seguidora durante el show, provocó una fuerte reacción en la cantante, quien no logró contener las lágrimas ante miles de espectadores.

El acontecimiento puso de relieve la estrecha conexión de la artista con su audiencia y abrió espacio para compartir detalles íntimos de su vida familiar desde el escenario.

Un detalle inesperado: el regalo que desató la emoción

Entre aplausos y miradas expectantes, la cantante recibió un presente que representaba la presencia de su abuela en el escenario, provocando un momento de profunda emotividad. (TikTok: @vxjavier)

Corazón Serrano presentó su espectáculo habitual en una sala repleta cuando, en medio del repertorio, una seguidora se acercó hasta el escenario con un paquete dirigido específicamente a Lesly Águila.

La artista, reconocida como una de las voces más emblemáticas del grupo norteño, levantó el obsequio ante las cámaras. Al desenvolverlo, descubrió que se trataba de una fotografía y un pequeño retrato de su abuela, quien había fallecido semanas antes.

Este gesto, que se desarrolló delante de cientos de espectadores presenciales y de miles conectados a la transmisión por redes sociales, desplazó la interpretación hacia el terreno personal. “No esperaba algo así. Tengo presente a mi abuelita todos los días y verla aquí, en esta forma, me llena el corazón”, expresó visiblemente conmovida Lesly Águila, ante la ovación del público.

Una reacción genuina en pleno escenario

Con lágrimas visibles, la artista sostuvo la fotografía durante largos minutos, mientras los músicos y asistentes respetaban el instante de intimidad compartido desde el escenario. TikTok: @vxjavier)

El show, que formaba parte de la gira nacional de Corazón Serrano, adquirió otro matiz ante la respuesta de la cantante. Testigos comentaron que la intérprete permaneció varios instantes con la imagen en las manos mientras el resto de la banda, acostumbrada a la algarabía y al ritmo de la cumbia, optó por detener el concierto durante algunos minutos.

“A veces uno se acostumbra a cantar para alegrar a la gente, pero momentos así te abren el alma”, mencionó Lesly Águila, quien ha manifestado en otras ocasiones la estrecha relación con su familia materna. El episodio trascendió en redes sociales, acumulando mensajes de apoyo y solidaridad de seguidores de la agrupación.

El peso de la familia en la carrera de Lesly Águila

Desde niña, la intérprete piurana reconoció que su abuela fue un motor en su vocación, alentándola a cantar y sosteniendo su camino hasta consolidarse como figura de Corazón Serrano. TikTok: @vxjavier)

Desde sus primeros pasos en la música, Lesly Águila ha compartido la influencia de sus raíces familiares en el desarrollo de su carrera. Nacida en Piura en 1994, se incorporó a Corazón Serrano en el año 2013, consolidándose poco a poco como referente del grupo. Los círculos cercanos a la artista aseguran que la convivencia con sus abuelos marcó tanto su vida personal como profesional. Personas allegadas, citadas en varias entrevistas, han resaltado el papel que jugó la abuela materna en sus inicios, impulsándola a seguir su vocación artística a temprana edad. “Ella creía en mí. Si hoy estoy aquí interpretando estas canciones, es por sus palabras de aliento”, relató Lesly Águila en una ocasión anterior señalada por portales especializados.

La conexión entre Corazón Serrano y su público

Los videos del homenaje se viralizaron en redes sociales y multiplicaron los mensajes de apoyo, mostrando la fuerza del lazo que une a Corazón Serrano con su público. (Facebook)

El homenaje improvisado fue recibido como demostración del fuerte vínculo entre Corazón Serrano y su base de seguidores. Para muchos asistentes, la escena reflejó tanto el carácter cercano del grupo como la disposición a compartir momentos de vulnerabilidad sin filtros.

Las cámaras registraron la reacción de los presentes, que acompañaron el llanto y las palabras de la cantante con respetuoso silencio y luego con aplausos sostenidos.

Otras figuras destacadas de la agrupación, como Yrma Guerrero, han experimentado situaciones similares en el pasado, reforzando el perfil de cercanía y calidez por el cual se distingue Corazón Serrano en el circuito nacional. Los videos del momento se difundieron con rapidez en plataformas digitales y motivaron nuevas muestras de adhesión a la vocalista.