¿Por qué los villancicos y las luces de Navidad provocan tristeza en algunas personas?

Las luces y villancicos pueden despertar recuerdos de Navidades pasadas, llenos de nostalgia y emociones intensas | Foto cortesía: Reddit

En TikTok y otras redes sociales, usuarios comparten videos donde las canciones y las luces navideñas evocan tristeza y melancolía, al traer recuerdos de Navidades pasadas y de seres queridos ausentes. Esta mezcla de nostalgia y ternura resuena entre quienes los observan.

Estos testimonios reflejan la importancia de los vínculos familiares y los seres amados en la percepción de estas fechas. Cada sonido, cada color y cada destello parece evocar recuerdos imborrables, como cenas en familia, risas compartidas o encuentros que marcaron la vida. Para muchos, estas emociones se entrelazan con la ausencia y el paso del tiempo, recordándoles que algunas experiencias del pasado solo viven en la memoria y en el corazón.

El psicólogo Elías Carrascal, de EsSalud, explica que estos sentimientos son resultado del condicionamiento emocional: “A lo largo de nuestra vida, nos acostumbramos a ciertos estímulos, como colores, olores o sonidos asociados a momentos felices. Por ejemplo, si de niño disfruté de una Navidad junto a mis padres, con música y luces en el arbolito, es muy probable que, al revivir ese estímulo años después, se despierte alegría, pero también nostalgia si las circunstancias actuales son distintas”, señala el especialista.

Según Carrascal, la tristeza vinculada a la Navidad no necesariamente indica depresión, sino que puede ser una nostalgia “sana”, ligada a las etapas de la vida. Los adultos que han visto crecer a sus hijos y que ahora los encuentran lejos, o quienes han perdido a seres queridos, pueden experimentar estos sentimientos de vacío al recordar tiempos pasados. “Todo depende del ciclo de vida en que nos encontremos y de la forma en que hayamos procesado nuestras pérdidas y despedidas”, agrega.

¿Cuándo advierte peligro?

Duelos, ausencias y nostalgia: especialistas alertan sobre mayor vulnerabilidad emocional en estas fechas. (Foto: Difusión)

El especialista aclara que la nostalgia y la tristeza por la Navidad suelen ser emociones normales y transitorias, pero es importante prestar atención cuando estos sentimientos se prolongan más allá de lo habitual o afectan la vida diaria. “Si la tristeza persiste durante meses, incluso años, podría tratarse de un duelo no resuelto o de un cuadro depresivo que requiere atención profesional”, señala Carrascal.

La depresión puede manifestarse de manera diversa: algunas personas sienten tristeza constante, mientras que otras alternan entre estados de ánimo bajos y momentos de hiperactividad. También puede afectar el apetito, el sueño o la concentración. Por ello, es fundamental distinguir entre la melancolía pasajera de la nostalgia navideña y síntomas que indiquen un problema de salud mental más serio.

¿Cómo apoyar a quienes sienten tristeza en estas fechas?

El psicólogo enfatiza que todos podemos contribuir al bienestar emocional de otros mediante la escucha activa. Frases como “te entiendo” o “estoy aquí para ti” pueden aliviar considerablemente la angustia y ayudar a que la persona no se sienta sola. Por el contrario, comentarios como “supéralo” o “todos estamos felices, ¿por qué tú no?” pueden generar culpa y aumentar la tristeza.

En los casos donde la tristeza se convierte en depresión prolongada o profunda, Carrascal aconseja acudir a un profesional de salud mental para recibir apoyo especializado. Así, la Navidad puede seguir siendo un tiempo de recuerdos y vínculos afectivos, pero sin que la melancolía se transforme en un peso que afecte la salud emocional.

¿Dónde encontrar ayuda?

En el Perú, las personas que presentan síntomas prolongados de tristeza, melancolía o alteraciones en el estado emocional, incluyendo pensamientos suicidas, pueden acceder a servicios de ayuda a través del sistema público de salud. El Ministerio de Salud brinda orientación psicológica gratuita mediante la Línea 113 (opción 5), disponible las 24 horas, y también a través de WhatsApp.

Además, los Centros de Salud Mental Comunitarios —más de 280 a nivel nacional— ofrecen atención especializada, diagnósticos y tratamientos para depresión y otros trastornos emocionales, tanto para afiliados al SIS como para usuarios con otros seguros o tarifas Minsa.