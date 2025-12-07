Así afecta la Navidad a tu salud mental: por qué las fiestas de fin de año causan depresión y cómo manejarla según especialista

Persona reflexionando junto al árbol de Navidad, buscando paz interior en diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas semanas previas a la Navidad 2025, cuando las calles se llenan de ferias, villancicos y compras de último minuto, también aparecen emociones que muchas veces pasan desapercibidas. Para numerosas familias, el fin de año representa un tiempo de reencuentro y celebración; sin embargo, para otras significa enfrentarse a silencios, sillas vacías y recuerdos que remueven heridas que no terminan de cerrar. La llegada de diciembre puede despertar una mezcla de nostalgia y tristeza que contrasta con el ambiente festivo.

El director del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, el Dr. Alfredo Saavedra Castillo, explicó a la agencia de noticias Andina que este periodo suele intensificar emociones asociadas a duelos no resueltos, la ausencia de familiares fallecidos durante la pandemia y situaciones como el “nido vacío”, cuando los hijos se independizan. Aunque la mayoría de personas vive estas fechas con entusiasmo, existe un grupo que experimenta diciembre como un mes difícil, donde la nostalgia se vuelve un visitante constante. La salud emocional, advierten los especialistas, necesita la misma atención que se dedica a los preparativos navideños.

Duelos y nido vacío: por qué aumentan las emociones en diciembre

El sentimiento de tristeza puede incrementar en estas fechas al sentir la frustración - crédito Universidad de San Buenaventura

El especialista detalla que la Navidad y el Año Nuevo suelen activar rituales familiares muy marcados: cenas, fotos, reuniones, intercambio de regalos. Cuando alguien ya no está, esos rituales se convierten en recordatorios que pueden generar melancolía, tristeza persistente e incluso episodios de llanto. Estas emociones son normales y forman parte del proceso humano de recordar y valorar a quienes marcaron nuestra vida. Sin embargo, cuando ese malestar se prolonga durante semanas o impide realizar actividades diarias, puede tratarse de un duelo complicado.

Durante la pandemia, miles de familias enfrentaron pérdidas abruptas, sin despedidas ni ceremonias que permitieran un cierre emocional. Esa ausencia de rituales también influye en el estado de ánimo durante diciembre. El Dr. Saavedra señala que en estos casos es vital reconocer la emoción en lugar de evitarla. Negar la tristeza o intentar distraerse a toda costa suele prolongar el malestar, mientras que hablar, expresarse o realizar actos simbólicos ayudan a procesarla.

Otro punto que incrementa el impacto emocional es el nido vacío. Muchos padres viven estas fechas con la sensación de haber cerrado una etapa. Las reuniones dejan de ser como antes, los hijos construyen sus propias tradiciones y las celebraciones cambian de dinámica. Esta transición puede despertar sentimientos de soledad o desorientación, especialmente en adultos mayores que dependen emocionalmente de la presencia de sus hijos.

Señales de alerta y grupos que requieren mayor atención, según especialistas

Navidad: 10 regalos ideales para adultos mayores. (Foto:Captura)

El psiquiatra advierte que hay comportamientos que no deben pasar desapercibidos. Cambios drásticos en el sueño, disminución del apetito, falta de concentración o pensamientos asociados a la muerte pueden ser señales de depresión. En esos casos, es necesario buscar ayuda inmediata y evitar que la emoción se convierta en un cuadro más severo. También recomienda evitar la acumulación de objetos del fallecido cuando esto impide aceptar la pérdida, pues puede reforzar el duelo complicado.

Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables durante estas fechas. Aquellos que viven con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión suelen ver afectado su ánimo cuando los tratamientos no generan la mejoría esperada. En pacientes con parkinson o alzheimer, los especialistas reportan hasta un 30% de prevalencia de síntomas depresivos, lo que convierte el acompañamiento emocional en un factor clave.

En cuanto a los adolescentes, se recomienda prestar atención a cambios bruscos de humor, irritabilidad o aislamiento repentino. En esta etapa también existe riesgo de consumo de sustancias alucinógenas, que puede agravar estados de ansiedad o tristeza. Las emociones intensas, impulsividad y expresiones relacionadas con la muerte deben servir como alarma para buscar orientación profesional.

El Dr. Saavedra también recuerda que diciembre puede generar presión social: la idea de “estar feliz” porque es Navidad puede dificultar que una persona exprese lo que realmente siente. En lugar de minimizar estas emociones, sugiere generar espacios de conversación en casa, compartir cómo cada miembro de la familia vive la temporada y evitar frases que invaliden el malestar de otros.

Finalmente, el especialista destaca la importancia de fortalecer los vínculos durante estas reuniones. Recomienda reducir el uso de celulares, tablets y videojuegos para que la atención esté puesta en los seres queridos, especialmente aquellos que no expresan fácilmente lo que están viviendo. Según explica, un gesto tan sencillo como escuchar sin interrupciones puede marcar una diferencia significativa en la salud emocional de quienes enfrentan diciembre con mayor vulnerabilidad.