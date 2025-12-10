Navidad y Año Nuevo pueden intensificar sentimientos de soledad y nostalgia, advierte el Instituto de Salud Mental

Duelos, ausencias y nostalgia: especialistas alertan sobre mayor vulnerabilidad emocional en estas fechas. (Foto: Difusión)

Las celebraciones de fin de año, asociadas a la unión familiar y la alegría, pueden convertirse en un periodo de tristeza para muchas personas, especialmente para quienes atraviesan ausencias recientes o duelos no resueltos. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, que alertó sobre el incremento de episodios de soledad, nostalgia y decaimiento emocional durante estas fechas.

El director de la institución, Alfredo Saavedra Castillo, explicó que la Navidad y el Año Nuevo suelen activar recuerdos de seres queridos que ya no están, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años debido a las pérdidas familiares registradas durante la pandemia. Según indicó, estas emociones no solo son normales, sino que forman parte del proceso natural de recordar y valorar la presencia de quienes ya no acompañan las celebraciones.

Tristeza y soledad se intensifican en Navidad y Año Nuevo, advierte el Instituto Nacional de Salud Mental. (Foto: Difusión)

Duelos no resueltos

Sin embargo, Saavedra advirtió que cuando la persona no ha logrado aceptar la pérdida, el duelo puede prolongarse y manifestarse de forma desbordada. En esos casos, la aparición de tristeza intensa, irritabilidad o pensamientos recurrentes sobre la ausencia pueden ser señales de que el proceso emocional requiere acompañamiento profesional. El especialista remarcó que la orientación psicológica permite cerrar los ciclos pendientes y evita que estas emociones evolucionen hacia cuadros más complejos.

El Instituto también enfatizó la importancia de distinguir la tristeza natural de síntomas que podrían indicar depresión. Entre las señales de alerta mencionó cambios en el apetito, dificultades para dormir, desinterés por actividades habituales e incluso ideas de muerte. Estos signos requieren atención psicológica inmediata, especialmente en adultos mayores o personas con condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, Parkinson o Alzheimer, en quienes la depresión es frecuente.

Persona reflexionando junto al árbol de Navidad, buscando paz interior en diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para las familias

El especialista recomendó a los adultos aceptar la tristeza como una emoción natural durante estas fechas y, de ser necesario, realizar rituales significativos de despedida que ayuden a procesar la ausencia sin caer en negación. También sugirió vigilar los cambios de ánimo en adolescentes y descartar el consumo de sustancias, ya que en esta etapa las emociones pueden intensificarse con rapidez.

Finalmente, el Instituto de Salud Mental exhortó a las familias a prestar atención a sus seres queridos durante las reuniones de fin de año. Sugirió limitar el uso de dispositivos electrónicos —como celulares, tabletas o consolas de videojuegos— que generan aislamiento y dificultan la conexión emocional en momentos donde la compañía y la comunicación pueden ser claves para detectar señales de vulnerabilidad.

Frontis del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. (Andina)

¿Qué es la depresión y dónde conseguir ayuda?

La depresión es un trastorno mental frecuente y serio que se manifiesta como una sensación persistente de tristeza, acompañada de una marcada pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras. A diferencia de la tristeza pasajera, se trata de una condición clínica que puede prolongarse en el tiempo y afectar el funcionamiento cotidiano, las relaciones sociales y el desempeño laboral. Entre sus síntomas más comunes figuran los cambios en el apetito y el sueño, la fatiga constante, los sentimientos de inutilidad o culpa, la dificultad para concentrarse y, en casos más graves, la presencia de pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Las causas de la depresión son diversas y suelen involucrar una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como predisposición genética, alteraciones químicas en el cerebro, experiencias vitales estresantes y enfermedades médicas preexistentes. Aunque se trata de una enfermedad compleja, existen tratamientos efectivos que incluyen psicoterapia, medicamentos antidepresivos o una combinación de ambos, dependiendo de la evaluación clínica. La intervención profesional oportuna es clave para evitar que el cuadro se agrave y para asegurar una recuperación adecuada.

Depresión y ansiedad en el Perú - Andina

En el Perú, las personas que presentan síntomas prolongados pueden acceder a servicios de ayuda a través del sistema público de salud. El Ministerio de Salud brinda orientación psicológica gratuita mediante la Línea 113 (opción 5), disponible las 24 horas, y también a través de WhatsApp. Además, los Centros de Salud Mental Comunitarios —más de 280 a nivel nacional— ofrecen atención especializada, diagnósticos y tratamientos para depresión y otros trastornos emocionales, tanto para afiliados al SIS como para usuarios con otros seguros o tarifas Minsa. Estos servicios permiten recibir acompañamiento profesional oportuno y cercano al lugar de residencia.