Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral

Narró la final de la Libertadores desde un cerro: el tiktoker adolescente que apunta al periodismo deportivo

La imagen de un adolescente narrando la final de la Copa Libertadores desde la cima de un cerro, con el Estadio Monumental de Lima como telón de fondo, se convirtió en uno de los fenómenos virales más comentados en redes sociales. Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, utilizó apenas un teléfono móvil, un aro de luz y un trípode para relatar en directo el partido entre Flamengo y Palmeiras, logrando captar la atención de miles de espectadores y de figuras públicas internacionales. Su iniciativa, nacida de la imposibilidad de acceder al estadio por su edad, no solo le permitió cumplir su sueño de narrar un evento de tal magnitud, sino que también lo catapultó a la fama digital y le abrió nuevas perspectivas en el mundo del periodismo deportivo.

El joven, de 15 años, viajó más de 18 horas desde Andahuaylas hasta la capital peruana, decidido a no perderse la final. Al no poder acreditarse ante la Conmebol por ser menor de edad, optó por una alternativa audaz: escalar el cerro que rodea el estadio y montar allí su improvisado set de transmisión. Su hermano lo acompañó en la travesía y asumió el rol de productor, coordinando la emisión en vivo a través de TikTok. La transmisión, que combinó relato, comentarios y reacciones en tiempo real, reunió a miles de espectadores simultáneos y generó millones de visualizaciones en clips posteriores.

La historia de Cliver Huamán no solo impactó a los hinchas peruanos, sino que también resonó entre los seguidores de Flamengo, quienes lo apodaron “el narrador oficial del Mengao”. El reconocimiento se amplificó cuando el productor argentino Bizarrap dejó un mensaje de felicitación en sus redes: “Grande”, comentario que destacó entre las numerosas reacciones y contribuyó a aumentar la visibilidad internacional del joven narrador.

El ascenso de Pol Deportes

El recorrido de Cliver Huamán hasta la cima del cerro no fue solo físico, sino también simbólico. Creció en una familia humilde, trabajó desde niño en la chacra y mantiene vivas sus raíces quechuas, dominando tanto el quechua como el español. Su pasión por el periodismo deportivo lo llevó a buscar alternativas creativas para superar las barreras impuestas por la edad y la falta de recursos. “No importa dónde esté. Solo hago lo que me gusta. Periodista‑Narrador”, expresó Cliver Huamán, conocido en redes como Pol Deportes.

La elección del cerro como punto de transmisión respondió a la necesidad de aprovechar la geografía que rodea el Estadio Monumental, permitiendo una visión panorámica del encuentro. Desde esa posición, relató jugada por jugada la definición que consagró a Flamengo campeón tras vencer uno a cero a Palmeiras. Su hermano, presente en todo momento, se encargó de la logística y la coordinación técnica, según los videos difundidos en su cuenta de TikTok.

El uso de recursos mínimos y la capacidad de conectar con la audiencia evidenciaron una solución ingeniosa ante la imposibilidad de acreditación. La transmisión en vivo combinó relato, reacciones y comentarios en tiempo real desde un lugar poco convencional, lo que generó un rápido aumento de seguidores y consolidó su presencia en la plataforma.

Repercusiones y apoyo internacional

La viralización de los videos con fragmentos de la narración de Pol Deportes provocó un crecimiento acelerado de su comunidad digital. El apodo otorgado por los hinchas de Flamengo circuló ampliamente en redes sociales, incrementando su visibilidad más allá de las fronteras peruanas. El comentario de Bizarrap, “Grande”, se convirtió en uno de los gestos más destacados y amplificó la atención sobre el joven narrador.

El caso de Cliver Huamán generó muestras de apoyo y reconocimiento de usuarios y aficionados de distintos países, quienes valoraron el esfuerzo físico y logístico que implicó viajar desde Andahuaylas y montar la transmisión en un cerro para seguir la final. El video alcanzó millones de reproducciones, consolidando su impacto en la comunidad digital.

El impacto de la final y las nuevas oportunidades

La final de la Copa Libertadores concluyó con la victoria de Flamengo por uno a cero frente a Palmeiras, seguida de una multitudinaria celebración en Río de Janeiro, donde miles de hinchas acompañaron al equipo en su recorrido por la avenida Presidente Vargas. Este contexto evidenció la magnitud del torneo y el interés global que despertó la definición.

Para Cliver Huamán, la exposición en TikTok representó una oportunidad concreta: el aumento de seguidores y las menciones de figuras públicas ampliaron su proyección como narrador aficionado. Sus próximos objetivos incluyen buscar más oportunidades para narrar encuentros locales y, según sus propias palabras, aspirar a transmitir partidos de la Selección de Perú.

El vivo desde el cerro y la respuesta masiva del público se tradujeron en un notable crecimiento de su audiencia digital y en una mayor visibilidad para un joven que encontró una solución creativa para no perderse la final. Mientras su video continúa sumando visualizaciones, Cliver ya apunta a transmitir los playoffs del fútbol peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal.