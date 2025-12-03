Perú

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

El joven narrador peruano, famoso por su relato desde un cerro, viajará a Europa junto a Santi para vivir el mayor sueño de su carrera.

Santi Lesmes llevará a niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Cliver Huamán, más conocido en redes como Pol Deportes, es el narrador juvenil que ha emocionado a miles con su pasión y carisma para relatar fútbol. A sus quince años, su historia conquistó primero a los peruanos y ahora trasciende fronteras.

Gracias al gesto de Santi Lesmes, presentador de Latina, será parte de un evento histórico: narrar el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League en España.

La invitación se hizo pública durante el programa ‘Arriba mi gente’, donde Pol Deportes fue sorprendido en vivo. Santi Lesmes le prometió un viaje a Madrid junto a su hermano para cumplir el sueño de millones: vivir y contar un encuentro de Champions desde el estadio y para el medio internacional Marca.

Así fue el anuncio de Santi Lesmes

La mañana del 3 de diciembre, las cámaras de Latina capturaron el momento preciso en el que Santi Lesmes hizo el anuncio.

“Cliver, ¿qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca en España, el partido de la Champions entre Madrid y Manchester City la semana que viene...?”, dijo generando aplausos y gritos en el set.

Pol Deportes, visiblemente emocionado, declaró: “La verdad, no lo puedo creer. Me siento muy contento. Gracias, Santi. Gracias, amigos de Latina Televisión. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”.

Lesmes reveló que el joven narrador y su hermano viajarán bien vestidos, ya que irán con trajes hechos a medida, cortesía de Carlos Lara. El ánimo del equipo era contagiante: “Porque en Arriba con Todo, mi gente, cumplimos con lo que decimos. Nos vamos a la Champions”.

El fenómeno de Pol Deportes: humildad, pasión y viralidad

El ascenso de Pol Deportes no fue casualidad, sino resultado de constancia y amor por el deporte. Originario de Andahuaylas, Cliver Huamán ganó notoriedad durante la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, cuando, tras viajar más de 18 horas hasta Lima, se le negó el acceso oficial al estadio por ser menor de edad.

Lejos de rendirse, improvisó un set desde la cima del cerro candela con un teléfono móvil, un aro de luz y un trípode; su hermano lo apoyó como productor y técnico.

La narración fue transmitida en vivo por TikTok y se viralizó rápidamente, conquistando a miles que siguieron su relato en tiempo real. El esfuerzo y la creatividad motivaron a los hinchas de Flamengo a bautizarlo como “el narrador oficial del Mengao”, y su historia recorrió Sudamérica.

Narró la final de la Libertadores desde un cerro: el tiktoker adolescente que apunta al periodismo deportivo

Una voz que inspiró al Perú y llegó a la televisión

Tras el éxito digital, la televisión peruana reconoció el talento de Pol Deportes. Peter Arévalo, experimentado periodista, lo invitó a narrar el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por L1MAX, uno de los canales deportivos más importantes del país. Durante la transmisión, Arévalo le dedicó palabras sentidas:

“Tú eres el reflejo y el símbolo del peruano que mantiene al Perú de pie... Eres el símbolo de aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo a partir de su esfuerzo. Me siento orgulloso de esa rebeldía ante la adversidad. El fútbol y la vida te darán el lugar que mereces”, expresó.

Este reconocimiento fue solo el inicio para Cliver, que hoy representa a toda una generación de comunicadores deportivos jóvenes y autodidactas.

El joven periodista se lució junto a Peter Arévalo. (Video: L1MAX)

Pol Deportes y el mensaje de superación

El relato de Pol Deportes es una muestra de cómo la pasión puede superar la falta de recursos materiales. Lo que comenzó como una travesía improvisada se transformó en una lección de esfuerzo, perseverancia y sueños alcanzables. Sus millones de visualizaciones en redes sociales lo posicionaron como referente, y su caso ha inspirado a otros jóvenes a perseguir sus metas, sin importar las dificultades.

El presente de Cliver Huamán Sánchez demuestra que el talento puede surgir desde los lugares más inesperados. Con el respaldo de Santi Lesmes y Latina, la historia de Pol Deportes llega a uno de los escenarios más grandes del fútbol mundial.

