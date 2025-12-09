Artefacto incendiario sacude Miraflores: Municipalidad niega acto extorsivo a restaurante

Municipalidad de Miraflores niega que restaurante nikkei haya sido extorsionado.

Un ataque con un artefacto incendiario sorprendió a vecinos y transeúntes la mañana del lunes 8 de diciembre en la avenida Santa Cruz de Miraflores, una de las zonas de mayor tránsito de la capital.

El hecho, que se registró alrededor de las 11 a. m., ocurrió frente al reconocido restaurante Kaikan, especialista en gastronomía nikkei y muy cerca del óvalo Gutiérrez.

El artefacto cayó sobre una camioneta estacionada junto al local, generando un incendio que fue rápidamente controlado por la acción de un transeúnte con ayuda de un extintor, según informaron fuentes policiales.

El incidente produjo alarma en una zona de alta concurrencia. El uso de este tipo de explosivo causó temor entre los vecinos, aunque no se reportaron heridos ni daños a los asistentes del restaurante.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a la escena, resguardando el área y dando inicio a las diligencias para esclarecer el móvil del ataque.

La Municipalidad de Miraflores confirmó en un comunicado que gracias a la vigilancia electrónica e imágenes captadas por las cámaras de la zona, la investigación se encuentra en curso y que se ha logrado identificar un vehículo presuntamente utilizado por los agresores.

El análisis de la información recogida permitió descartar, de acuerdo con la PNP, que el ataque obedezca a actividades de extorsión o amenazas vinculadas con el restaurante.

Composición: Infobae Perú

Investigaciones y pronunciamientos

Según la Municipalidad de Miraflores, la línea de investigación principal excluye un acto extorsivo. “Las investigaciones iniciales de la Policía Nacional apuntan a que este lamentable hecho tendría móviles de carácter personal”, señala el comunicado municipal.

La zona afectada, una de las más resguardadas por contar con cámaras inteligentes, ha permitido un monitoreo permanente y acelerar la obtención de pruebas para dar con los responsables.

Los testigos detallan que el fuego causó únicamente daños materiales en la camioneta, vehículo que sería propiedad de un cliente de otro local comercial del mismo edificio, no del restaurante afectado.

La administración del restaurante Kaikan difundió, horas después, un pronunciamiento en el que aclara que “el vehículo de un cliente de otro local comercial fue atacado por unos desconocidos”, rechazando versiones sobre una agresión directa al restaurante.

Además, destaca el papel del personal de seguridad, cuya intervención fue clave para prevenir una emergencia mayor. Al cierre de la tarde del lunes, ni la administración de Kaikan ni la policía dieron detalles sobre posibles sospechosos.

El municipio insistió en la importancia de mantener un monitoreo constante en el distrito. La Policía Nacional sigue la pista del vehículo utilizado por los responsables, mientras que las grabaciones de las cámaras de videovigilancia alimentan la investigación.

El hecho, aunque aislado, reaviva el debate sobre la seguridad en sectores emblemáticos y la efectividad de los sistemas de vigilancia ante este tipo de ataques.

Aunque las hipótesis se centran en posibles móviles personales detrás del atentado, el caso ha puesto en alerta a la comunidad y motivó el aumento de patrullaje policial en zonas comerciales de Miraflores.