Cómo votar sin errores en la segunda vuelta 2026: guía para evitar que sea nulo o viciado

Segunda vuelta 2026: pasos para que tu voto no sea nulo ni viciado| ONPE

Este domingo 7 de junio, la ciudadanía definirá en segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori quién asumirá la presidencia del Perú. La jornada, organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), requiere que cada votante siga instrucciones precisas para que su voto sea plenamente válido. La ONPE advierte sobre los errores más frecuentes que pueden convertir una cédula en nula o viciada.

La jornada definitoria se aproxima y el ente electoral advierte sobre los pasos esenciales que deben seguir quienes asistan a las urnas para que su decisión cuente efectivamente|ONPE

¿Cómo votar en la segunda vuelta electoral?

La ONPE establece reglas claras para el llenado de la cédula de sufragio. En la segunda vuelta, cada ciudadano debe marcar solo el recuadro correspondiente al símbolo o la foto del candidato de su elección.

Marcar más de un símbolo o fotografía en la misma elección: Si eliges dos opciones en la cédula de sufragio, el voto será considerado nulo. La ONPE indica que la cédula solo admite una marca por elección. Si marcas ambos recuadros, o cualquier espacio adicional, tu voto no será contabilizado.

Realizar la marca fuera del recuadro correspondiente al símbolo o fotografía: La cruz (+) o aspa (x) debe quedar completamente dentro del recuadro del candidato. Si la intersección de la marca sale del recuadro, o si la marca invade el espacio de otro candidato, la cédula podría anularse. La precisión en la ubicación de tu marca es fundamental para que el voto sea válido.

Usar una marca diferente a la cruz (+) o aspa (x): Solo se aceptan las marcas de cruz o aspa para expresar tu elección. Si decides utilizar cualquier otro tipo de señal, como un círculo, un punto, una línea o cualquier otro símbolo, el voto será declarado nulo por no cumplir con el formato establecido por la ONPE.

Escribir tu nombre, firma o DNI en la cédula de votación: La normativa electoral prohíbe que el elector agregue datos personales en la cédula. Si escribes tu nombre, tu firma o el número de tu documento de identidad, la cédula será automáticamente anulada, ya que el voto es secreto y debe permanecer anónimo.

Incluir nombres de organizaciones políticas o expresiones ajenas al proceso electoral: No está permitido escribir el nombre de partidos, consignas, frases, dibujos o cualquier expresión que no forme parte del acto de marcar la opción elegida. Estas inscripciones adicionales convierten la cédula en nula o viciada.

No verificar la firma del presidente de mesa en la cédula Antes de votar, revisa que tu cédula tenga la firma del presidente de mesa en el espacio asignado. Si falta esta firma, la cédula no tiene validez y tu sufragio corre el riesgo de no ser registrado. Puedes solicitar la reposición de la cédula si detectas esta omisión.

Emitir el voto con una cédula rota o dañada La cédula debe estar en buen estado. Si al recibirla notas que está rota, arrugada o presenta algún daño, solicita inmediatamente una nueva. Una cédula en mal estado puede ser objetada y tu voto anulado durante el escrutinio.

El organismo electoral entrega pautas precisas para que cada sufragio sea válido y no termine anulado por fallas formales| ONPE

Seguir estas recomendaciones de la ONPE es la única forma de asegurar que tu voto cuente en la definición presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.