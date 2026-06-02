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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cuál es la fecha límite para registrarse y recibir más de 9 mil pesos mensuales

El gobierno de México abrió una nueva convocatoria al programa desde el pasado 1 de junio

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El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)
El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México abrió una nueva convocatoria a Jóvenes Construyendo el Futuro desde el 1 de junio para que nuevas personas puedan incorporarse.

La iniciativa consiste en una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses y va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen. Este año, los aprendices reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

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La iniciativa, implementada en 2019, busca que millones de jóvenes adquirieran experiencia en centros de trabajo para facilitar su inserción en el ámbito laboral.

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¿Cuál es la fecha límite para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

No hay fecha límite para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que las inscripciones permanecerán abiertas hasta que los lugares disponibles se ocupen. Sin embargo, cabe señalar que la apertura está enfocada principalmente en municipios y localidades que presentan altos niveles de vulnerabilidad y rezago social.

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Antes de postularse, las y los aspirantes deben consultar el mapa de focalización en la plataforma para confirmar si hay espacios disponibles en su municipio y verificar si la convocatoria sigue abierta, ya está cerrada o si la meta de atención se alcanzó.

Para resolver dudas o solicitar aclaraciones sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se encuentra habilitada la Línea de Atención Telefónica 079, operativa las 24h todos los días. Además, existe la opción de llamar al 800 841 2020 de lunes a sábado entre las 8:00 y las 21:00. En la plataforma, la sección de Oficinas Virtuales permite realizar trámites, solicitar soporte y dar seguimiento a gestiones en línea.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

Cómo es proceso de inscripción al programa

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza a través de la plataforma digital del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/), ahí los interesados deberán revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo que prefieran.

Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos:

CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada. Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar (INE) o pasaporte. Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, predial o teléfono con vigencia máxima de tres meses. Fotografía reciente: A color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

En cuanto a las capacitaciones, cada centro de trabajo establece jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y ofrece la opción de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Al concluir los doce meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado que avala las habilidades adquiridas.

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