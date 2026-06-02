ABC para proteger la piel y el cabello en vacaciones de mitad de año, según expertos

El autocuidado de la piel y el cabello cobra relevancia durante la temporada de descanso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de las vacaciones de mitad de año marca el inicio de una de las temporadas más esperadas por miles de colombianos.

Playas, piscinas, climas cálidos y actividades al aire libre se convierten en los protagonistas de los días de descanso. Sin embargo, mientras las maletas se llenan de vestidos de baño, gafas de sol y bloqueadores, muchas personas olvidan un aspecto fundamental: el cuidado de la piel y del cabello frente a la exposición prolongada al sol, el agua salada, el cloro y las altas temperaturas.

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Aunque en los últimos años ha crecido el interés por el bienestar y el uso de productos con ingredientes más naturales, todavía persisten prácticas que pueden afectar la salud capilar y cutánea. Entre ellas se encuentran la falta de protección para el cabello, la sobreexposición solar y el uso de productos con ingredientes potencialmente irritantes.

Para Luisa Chimá, empresaria y creadora de marcas colombianas de cuidado personal, las vacaciones no deberían convertirse en una excusa para descuidar la salud. Por el contrario, considera que es una época en la que se debe reforzar la prevención.

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Los expertos aconsejan reforzar rutinas de hidratación y protección en medio de la temporada vacacional - crédito @luisachima/IG

“Las vacaciones deben ser un momento para disfrutar y cuidarse, no para maltratar la piel o el cabello. Muchas veces las personas invierten en viajes y olvidan que el sol, el mar o la piscina también generan daños importantes si no existe una rutina adecuada de protección e hidratación. Hoy los consumidores son mucho más conscientes y buscan productos más nobles, con ingredientes naturales y libres de componentes agresivos como los parabenos”, aseguró.

Uno de los errores más comunes, según los expertos, es pensar que únicamente la piel necesita protección frente a los rayos solares. Sin embargo, el cabello también sufre las consecuencias de la exposición constante al sol, especialmente cuando se combina con el salitre del mar y el cloro de las piscinas.

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La radiación solar puede provocar resequedad, pérdida de brillo, debilitamiento de la fibra capilar e incluso alterar el color en personas con tintes o tratamientos químicos. Por esta razón, especialistas recomiendan utilizar productos hidratantes y fórmulas enriquecidas con ingredientes naturales que ayuden a restaurar la estructura del cabello y a conservar su apariencia saludable durante las vacaciones.

Otro mito frecuente está relacionado con el bronceado, pues muchas personas creen que pasar largas horas bajo el sol acelera la obtención de un tono dorado uniforme. Sin embargo, la realidad es diferente porque la exposición excesiva puede ocasionar manchas, envejecimiento prematuro, irritaciones e incluso aumentar el riesgo de enfermedades cutáneas, según investigaciones.

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Luisa Chimá revela el secreto para unas vacaciones felices: proteger la piel y el cabello bajo el sol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a esta situación, los expertos recomiendan utilizar productos que favorezcan el cuidado de la piel mientras se disfruta del sol, acompañados de una hidratación constante antes, durante y después de las jornadas al aire libre.

En paralelo, el mercado de la belleza ha experimentado una transformación impulsada por consumidores cada vez más informados. Uno de los temas que más interés genera es la presencia de parabenos en productos cosméticos.

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Estos compuestos han sido utilizados durante años como conservantes; sin embargo, algunas personas pueden presentar sensibilidad o irritación ante determinadas formulaciones. Esto ha llevado a muchas marcas a desarrollar alternativas más alineadas con las tendencias de consumo responsable, incorporando ingredientes naturales y eliminando componentes considerados agresivos.

“Hoy entendemos que el cuidado personal va mucho más allá de la estética. Las personas quieren sentirse bien, cuidar su salud y usar productos que realmente aporten bienestar. Por eso nuestras marcas han evolucionado hacia fórmulas más naturales, conscientes y pensadas para acompañar el estilo de vida real de los consumidores”, añadió Chimá.

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El ABC de belleza que empresaria colombiana recomienda para cuidar la piel y el cabello en vacaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los especialistas coinciden en que existe un ABC básico que no debería faltar en ninguna rutina de vacaciones. El primer paso es la hidratación. Mantener una adecuada ingesta de agua y complementar con productos hidratantes ayuda a preservar el equilibrio natural de la piel y el cabello.

La segunda recomendación es evitar los lavados excesivos. Aunque el calor, el sudor y la exposición a ambientes húmedos pueden generar la sensación de suciedad más rápidamente, lavar el cabello de forma constante puede eliminar los aceites naturales que lo protegen, favoreciendo la resequedad.

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Finalmente, los expertos aconsejan elegir productos elaborados con ingredientes como aloe vera, aguacate, papaya, banano y aceites naturales, reconocidos por sus propiedades hidratantes y reparadoras. Estos componentes contribuyen a fortalecer tanto la piel como el cabello después de la exposición a factores ambientales agresivos.