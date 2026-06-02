Perú

Presidente José María Balcázar fue invitado por el Vaticano a reunirse con el Papa León XIV

Encuentro entre el mandatario y el pontífice se producirá el próximo 18 de junio y se espera que Balcázar invite formalmente al Papa a visitar el Perú

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José María Balcázar confirmó un viaje al Vaticano el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV y formalizar una invitación al Perú. (Composición: Infobae)
José María Balcázar confirmó un viaje al Vaticano el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV y formalizar una invitación al Perú. (Composición: Infobae)

El Gobierno peruano prepara una visita de José María Balcázar al Vaticano para reunirse con el papa León XIV el próximo 18 de junio, en un viaje que busca formalizar la invitación al pontífice para venir al Perú antes de fin de año, según confirmó el canciller Carlos Pareja.

En conversación con RPP, el ministro afirmó que hasta el momento el Ejecutivo todavía no ha pedido al Congreso el permiso para la salida del mandatario, aunque prevé hacerlo en los próximos días, ya que la cita con el sumo pontífice ya tiene fecha y hora definidas.

“Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio. Pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del día domingo”, indicó Pareja al medio radial.

Las coordinaciones para que el jefe de Estado acuda al Vaticano no surgieron en Perú, sino que fue una iniciativa desde la Santa Sede, según la versión del ministro, quien confirmó que la invitación original planteada por el Vaticano estaba dirigida al expresidente José Jerí, pero que la convocatoria cambió de destinatario luego de su salida del cargo.

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José María Balcázar tomará juramento de su segundo gabinete ministerial.
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Es una invitación que ya estaba en curso (…) Es una invitación para el jefe de Estado del Perú. En ese caso era para el presidente Jerí, pero ha sido reformulada para el presidente Balcázar (...) El objetivo del viaje es invitar formalmente al papa. El papa ha expresado que sí, que recibirá al presidente, y no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya”, dijo Pareja a RPP.

El canciller insistió ante RPP en que la iniciativa correspondió al protocolo vaticano y que existe una nota formal que sostiene la visita. “O sea, en este caso, el presidente Balcázar es el presidente de turno […], presidente constitucional que debe ir a formular esa visita con el papa [...] Sí, hay una nota formal. En esta visita concreta, [la iniciativa] la toma el Vaticano”, afirmó Pareja a RPP.

El Papa podría llegar al Perú

Sobre el viaje del papa, Pareja dijo a RPP que no existe una fecha cerrada, aunque la Cancillería apunta a noviembre y a una gira por tres países de la región; en el caso peruano, la visita se extendería más de dos días e incluiría Chiclayo, Lima y quizá una localidad de la Amazonía.

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FOTO DE ARCHIVO. La gente celebra en la Catedral de Santa María, el día de la elección del Papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025.REUTERS/Diego Torres Menchola
FOTO DE ARCHIVO. La gente celebra en la Catedral de Santa María, el día de la elección del Papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025.REUTERS/Diego Torres Menchola

Desde Roma, el periodista Sergio Mora dijo a RPP que en medios vaticanos le confirmaron que la invitación de Balcázar tendrá validez suficiente para que el Santo Padre defina la fecha de su viaje a el Perú, aun cuando para entonces ya se sepa quién ganó la elección peruana.

“Cuando el Santo Padre viaje a Perú, (Balcázar) ya no será presidente, pero en medios vaticanos me han confirmado que una invitación de Balcázar en esta fecha, cuando ya se sabrá quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta de Perú, será válida y suficiente para que el Santo Padre diga la fecha en la cual quiere viajar, porque es él el que decide la fecha”, indicó a RPP.

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