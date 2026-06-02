“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín.

Universitario de Deportes realizará algunos cambios en su plantilla para la temporada 2026/2027 debido a la salida de varias jugadoras. Entre ellas se encuentra Alexandra Machado, quien optó por continuar su carrera en la Universidad San Martín.

La central nacional explicó en una reciente entrevista con Somos Vóley los motivos de su regreso a Santa Anita, tras obtener el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley y disputar dos temporadas con el club ‘crema’.

“Los objetivos que tengo son, en primer lugar, personales y también relacionados con el equipo, que va a pelear el título. Eso me motiva mucho. Es un reto grande”, señaló Machado.

La jugadora agregó que llega a San Martín con mayor confianza después de su experiencia como titular en la ‘U’. “Desde que salí, el equipo ha cambiado bastante. Cuando me fui, lo hice buscando mantener el ritmo, porque a mitad de temporada en el mismo club dejé de tener continuidad. Creo que cumplí el objetivo por el cual me fui, ya que estuve dos temporadas en Universitario y me mantuve jugando. Ahora regreso mejor que antes”.

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Las declaraciones de Alexandra Machado generaron malestar en un sector de la hinchada de Universitario. El equipo ‘merengue’ busca reforzarse para disputar su primera final en la Liga Peruana de Vóley y conquistar el primer título de su historia.

La central jugará en la Universidad San Martín la próxima temporada. Créditos: Latina TV / Tiktok.