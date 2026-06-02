Alerta en tu celular: las señales que delatan una estafa telefónica al contestar un número desconocido

Cómo protegerse de estafas telefónicas con filtros, hábitos y educación digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada de un número desconocido puede ser el punto de partida de un intento de estafa telefónica. Identificar las señales que delatan a los estafadores es fundamental para evitar caer en trampas que pueden afectar tanto la privacidad como las finanzas personales.

La sofisticación de los fraudes ha crecido, y la precaución se vuelve esencial en un contexto donde los datos personales circulan con facilidad y los ciberdelincuentes perfeccionan sus estrategias.

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El aumento de llamadas spam y la rapidez con la que los delincuentes adaptan sus métodos convierten al teléfono móvil en una de las principales vías de ataque. Hoy, la clave está en saber leer las señales antes, durante y después de cada llamada.

Qué nunca debe pedirse por teléfono, contraseñas, códigos y datos bancarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeras señales antes de contestar

Números desconocidos o internacionales : Una de las primeras alertas es recibir llamadas desde números que no aparecen en la agenda o que provienen del extranjero sin motivo aparente. Los estafadores muchas veces usan líneas internacionales para dificultar su rastreo.

Llamadas a horas inusuales : Muchas estafas se intentan en horarios nocturnos o muy temprano, buscando sorprender y disminuir la atención del usuario.

Llamadas de un solo timbrazo (“ping call”): Si el teléfono suena solo una vez y se corta, puede tratarse de una técnica para que devuelvas la llamada y caigas en un cobro especial o seas dirigido a un operador fraudulento.

Señales durante la llamada

Evitan identificarse claramente : Los interlocutores suelen responder de forma vaga cuando se les pide el nombre o la empresa que representan. En ocasiones, dicen pertenecer a bancos, operadores de telefonía o instituciones públicas, pero insisten en no dar detalles.

Urgencia y presión : Una táctica común es generar sensación de urgencia (“su cuenta será bloqueada”, “hay un cargo sospechoso que debe validar ya”). Buscan que actúes impulsivamente.

Solicitan datos confidenciales : Si piden información sensible (contraseñas, códigos de verificación, números de tarjeta, datos de seguridad), es una señal inequívoca de intento de fraude.

Ofrecen premios o soluciones milagrosas: Prometer premios, sorteos o facilidades de crédito a cambio de información personal es un recurso clásico de las llamadas fraudulentas.

Señales después de la llamada

Insistencia y llamadas repetidas : Si tras rechazar una conversación sospechosa recibes más llamadas del mismo número o variantes similares, probablemente tu contacto circula en bases de datos de spam.

SMS o mensajes de seguimiento: Es habitual que después de una llamada sospechosa lleguen mensajes de texto solicitando información, enlaces o confirmaciones.

No devolver llamadas extrañas, cortar ante presión, activar el bloqueo automático y conversar con el entorno, especialmente con personas mayores, reduce el impacto de fraudes cada vez más sofisticados que apuntan a privacidad y finanzas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo protegerte ante una llamada spam?

No devuelvas llamadas a números desconocidos : Especialmente si tienen prefijos internacionales o no dejan mensajes claros.

Cuelga ante cualquier solicitud dudosa : Si algo no cuadra o percibes presión, termina la llamada y verifica por canales oficiales.

No compartas información personal ni financiera : Ninguna entidad legítima solicita contraseñas o datos sensibles por teléfono.

Utiliza aplicaciones de identificación de llamadas : Herramientas o las funciones nativas de tu sistema operativo ayudan a identificar y bloquear números reportados como spam.

Configura el bloqueo automático de llamadas sospechosas : La mayoría de los smartphones permiten filtrar o bloquear automáticamente números sospechosos o no registrados.

Educa a tu entorno: Conversa con familiares y amigos sobre estas señales, especialmente con personas mayores, quienes suelen ser objetivo frecuente.

La evolución de las técnicas de spam telefónico y la facilidad para conseguir bases de datos personales hacen que estar alertas sea imprescindible. La prevención, la tecnología y la educación digital forman el escudo más efectivo contra las estafas.

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Distinguir una llamada legítima de una fraudulenta es posible si se presta atención a señales específicas antes, durante y después del contacto. Adoptar hábitos de precaución y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles reduce el riesgo de ser víctima de engaños telefónicos, asegurando tu seguridad y la de quienes te rodean.