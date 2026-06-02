Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”

Toñizonte cuenta cuántos años tiene y sorprende a los usuarios.

El reconocido drag queen peruano José Antonio Rodríguez, conocido popularmente como Toñizonte, se convirtió en tendencia tras revelar la edad que está por cumplir, desatando una ola de comentarios y asombro en plataformas digitales. Durante una reciente participación en el pódcast ‘Eso háblalo’, el artista confesó que pronto cumplirá 71 años, provocando incredulidad tanto en los conductores del programa como entre sus seguidores.

La declaración de Toñizonte causó sorpresa inmediata. Los panelistas del pódcast, así como los presentadores de ‘Showpe’, manifestaron no poder creer la edad del exintegrante de ‘Chimi Churri’, ya que su apariencia y energía sugerían que tenía varias décadas menos. “Tengo 70. 71 voy a cumplir. Cacho también habló de mi edad, comenzó a googlear y quedó así. Me dijo ‘no puedo creer’. En Google no crean porque sale distinta fecha de nacimiento. No saben de qué día son”, explicó el artista.

La reacción de los cibernautas no tardó. En TikTok y otras redes sociales, los usuarios compartieron mensajes de asombro y admiración. “Jaja este le ganó a Bruno Pinasco”, “Le pongo 50 a 55, se ve bien joven, cuál será el secreto”, “Mi papá tiene 50 y está más viejito”, “Tengo 39 y parezco mayor que él”, “No sólo la apariencia física, también la voz, porque la voz también envejece, pero su voz es muy juvenil” y “Lo fantástico es que hasta su voz parece juvenil”, fueron algunos de los comentarios destacados por Infobae.

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El fenómeno en torno a la edad de Toñizonte puso en evidencia la desconexión entre los datos que circulan en internet y la realidad personal de las figuras públicas. El propio artista pidió a la audiencia que no crea la información sobre fechas de nacimiento que aparece en Google, advirtiendo que muchas veces no coincide con los datos reales.

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Toño Rodríguez es visto como una figura materna/paterna y de confianza por parte de muchos, ofreciendo consejos y apoyo a los que lo rodean. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Expuso el sueldo de los integrantes de La Granja VIP

Además del impacto generado por su revelación, Toñizonte volvió a captar la atención mediática con sus declaraciones en torno a la industria televisiva. El pasado lunes 18 de mayo, durante una intervención en medios, el exconductor de ‘Chimi Churri’ expuso el sueldo que perciben los participantes de ‘La Granja VIP Perú’, reality transmitido por Panamericana Televisión. Según relató, una persona cercana a la producción le confió que los concursantes reciben alrededor de S/20.000 semanales. “Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/20.000”, afirmó. Ante la pregunta de la periodista Rossmary Vargas sobre si la cifra era por cada participante, Toñizonte ratificó que ese monto corresponde al pago semanal.

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Las declaraciones de Toñizonte generaron sorpresa entre los conductores y la audiencia, quienes reaccionaron ante la magnitud del sueldo revelado. La cifra, según detalló el propio artista, corresponde a información extraoficial recibida por una fuente vinculada al equipo de jueces.

Los participantes del nuevo reality show 'La Granja VIP' posan sonrientes, con billetes de soles peruanos flotando, mientras Toñizonte aparece en un círculo naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura de Toñizonte mantiene vigencia tanto en el recuerdo de su paso por la televisión infantil como en su rol actual como referente de la comunidad drag queen en el Perú. Su testimonio sobre la edad y el impacto generado en redes sociales reflejan la capacidad de las figuras públicas para desafiar estereotipos y romper con las expectativas sociales vinculadas a la apariencia y el envejecimiento.

El caso de Toñizonte se suma a otros ejemplos de celebridades cuya edad causa asombro entre el público, como el conductor Bruno Pinasco. El comentario recurrente en las plataformas digitales ha sido la comparación entre ambos, señalando que el drag queen incluso supera al presentador en cuanto a juventud aparente.

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