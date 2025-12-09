Perú

Atentado en Miraflores: Lanzan artefacto incendiario frente a restaurante nikkei y dejan camioneta destruida

El incidente tuvo lugar cerca del Óvalo Gutiérrez, una de las áreas más concurridas del distrito. La rápida respuesta de un transeúnte con un extintor evitó que el fuego se propagara, dejando solo daños materiales

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Un hecho alarmante tuvo lugar en pleno corazón de Miraflores este lunes: desconocidos lanzaron un artefacto incendiario frente al restaurante Kaikan, conocido por su propuesta de comida Nikkei. El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz, una de las zonas más concurridas del distrito. A pesar de la gravedad de la situación, el artefacto (mecha con combustible) no logró ingresar al local, pero sí causó daños considerables a una camioneta estacionada en la puerta del restaurante. La rápida intervención de un transeúnte con un extintor evitó que el fuego se propagara y afectara más vehículos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación de carácter reservado sobre este incidente, aunque aún no se ha identificado a los responsables. Las autoridades no descartan que este atentado sea parte de un acto de extorsión dirigido a los comercios de la zona, una hipótesis que está siendo evaluada cuidadosamente. Otra línea de investigación sugiere que el ataque podría haberse dirigido específicamente al propietario de la camioneta afectada. Por el momento, el restaurante Kaikan no ha emitido declaraciones sobre el hecho, mientras que la Municipalidad de Miraflores revisa las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona para obtener pistas sobre los agresores.

Sicariato y asaltos golpean los distritos ‘seguros’ de Lima

(Gob.pe)
(Gob.pe)

El distrito de Miraflores, conocido por su alta afluencia de turistas y la concentración de establecimientos de alto perfil, ha sido escenario de varios incidentes relacionados con la extorsión en los últimos años. En este caso, el uso de un artefacto incendiario refleja la creciente violencia en las tácticas empleadas por los delincuentes. Las autoridades locales y nacionales están tomando medidas más estrictas para combatir estos delitos, pero la amenaza persiste, especialmente para los comercios ubicados en áreas de alto tráfico.

Los datos policiales reflejan una creciente alarma en la zona. Miraflores ha registrado un aumento significativo en los homicidios, pasando de uno solo en 2020 a seis en lo que va del 2025. Además, los delitos contra la vida en distritos como San Borja y La Molina han incrementado dramáticamente, lo que pone en evidencia que la violencia ya no está limitada a las periferias de la ciudad. La policía está investigando las conexiones entre estos ataques y posibles extorsiones, especialmente dirigidas a empresarios y comerciantes locales.

Las autoridades y los especialistas coinciden en que la ausencia de una respuesta contundente del Estado ha permitido que el crimen se expanda. La falta de acción eficaz en estos distritos “seguros” está generando un sentimiento de desprotección y abandono entre los residentes, que ven cómo el crimen organizado comienza a tomar control de áreas que antes parecían fuera del alcance de la violencia.

Violencia creciente en Miraflores: un asesinato a plena luz del día

El atacante dispara 14 veces contra un hombre en el malecón. Testigos salieron corriendo al oir los balazos

Miraflores, un distrito tradicionalmente conocido por su tranquilidad y atractivo turístico, ha sido escenario de un violento asesinato que ha alterado la percepción de seguridad en la zona. En la noche del 5 de diciembre, un hombre de nacionalidad extranjera fue acribillado con 14 disparos en pleno Malecón de la Reserva, cerca del popular centro comercial Larcomar. El atacante, sin importarle la afluencia de personas ni las cámaras de seguridad de la zona, disparó de forma implacable mientras transeúntes huían aterrados al escuchar los disparos. La víctima, quien fue hallada tendida en el césped, fue identificada preliminarmente por unos documentos encontrados en el lugar, aunque aún no se ha confirmado su identidad.

La Policía Nacional ha avanzado en la investigación, recabando imágenes de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores y establecimientos cercanos. Entre las primeras pistas, se halló la llave de un vehículo gris estacionado frente al malecón, lo que sugiere que la víctima fue atacada mientras caminaba y no dentro del automóvil. En el interior del coche, los peritos encontraron varios objetos personales, incluido un peluche y una cartera, elementos que están siendo analizados como parte de la investigación para establecer la identidad del occiso y los móviles del crimen.

Temas Relacionados

PNPMirafloresExplosivoAtentadoExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

¿Cuál es la diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental?

Aunque los términos se relacionan y en algunos casos pueden coincidir, existe una diferencia importante entre trastorno mental y enfermedad mental

¿Cuál es la diferencia entre

Juan Pablo Goicochea admite que fue hincha de Universitario de Deportes, aunque ahora presume amor por Alianza Lima: “Me pasó eso”

El prometedor delantero del Platense se sinceró acerca de su identificación inicial. “Iba al Estadio Monumental y todo, tengo mi camiseta de la ‘U’“, dijo en una amena charla

Juan Pablo Goicochea admite que

“Yo soy el que dirige el Minem”: ministro Luis Bravo descarta que asesor controle ministerio y anuncia “requisitos más fáciles” para el Reinfo

Titular del Ministerio de Energía y minas adelantó un decreto supremo enfocado en que los requisitos para mineros en proceso de formalización sean “más flexibles” sin detallar cuáles serían las modificaciones

“Yo soy el que dirige

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Lambayeque

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Temblor en Perú: sismo de

José Jerí admite proceso por corrupción contra jefe del INPE, pero afirma que continúa por estar “alineado con el Gobierno”

El presidente interino defendió la permanencia de Iván Paredes, pese a las acusaciones de soborno. Sostuvo que el proceso en curso no afecta la gestión actual y resaltó su compromiso con las directrices del Ejecutivo

José Jerí admite proceso por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Yo soy el que dirige

“Yo soy el que dirige el Minem”: ministro Luis Bravo descarta que asesor controle ministerio y anuncia “requisitos más fáciles” para el Reinfo

José Jerí admite proceso por corrupción contra jefe del INPE, pero afirma que continúa por estar “alineado con el Gobierno”

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya responde con elegancia

Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

Tilsa Lozano confiesa brutal agresión de su expareja: “Me quemó con un cigarrillo”

Tilsa Lozano revela que vivió una persecución a balazos por un ajuste de cuentas y que luego fue secuestrada

Darinka Ramírez y su hija con Jefferson Farfán sufren violento asalto a mano armada: “Qué desastre el país”

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

DEPORTES

Juan Pablo Goicochea admite que

Juan Pablo Goicochea admite que fue hincha de Universitario de Deportes, aunque ahora presume amor por Alianza Lima: “Me pasó eso”

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”