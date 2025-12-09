Atentado en Miraflores: Lanzan artefacto incendiario frente a restaurante nikkei y dejan camioneta destruida

Composición: Infobae Perú

Un hecho alarmante tuvo lugar en pleno corazón de Miraflores este lunes: desconocidos lanzaron un artefacto incendiario frente al restaurante Kaikan, conocido por su propuesta de comida Nikkei. El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz, una de las zonas más concurridas del distrito. A pesar de la gravedad de la situación, el artefacto (mecha con combustible) no logró ingresar al local, pero sí causó daños considerables a una camioneta estacionada en la puerta del restaurante. La rápida intervención de un transeúnte con un extintor evitó que el fuego se propagara y afectara más vehículos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación de carácter reservado sobre este incidente, aunque aún no se ha identificado a los responsables. Las autoridades no descartan que este atentado sea parte de un acto de extorsión dirigido a los comercios de la zona, una hipótesis que está siendo evaluada cuidadosamente. Otra línea de investigación sugiere que el ataque podría haberse dirigido específicamente al propietario de la camioneta afectada. Por el momento, el restaurante Kaikan no ha emitido declaraciones sobre el hecho, mientras que la Municipalidad de Miraflores revisa las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona para obtener pistas sobre los agresores.

Sicariato y asaltos golpean los distritos ‘seguros’ de Lima

(Gob.pe)

El distrito de Miraflores, conocido por su alta afluencia de turistas y la concentración de establecimientos de alto perfil, ha sido escenario de varios incidentes relacionados con la extorsión en los últimos años. En este caso, el uso de un artefacto incendiario refleja la creciente violencia en las tácticas empleadas por los delincuentes. Las autoridades locales y nacionales están tomando medidas más estrictas para combatir estos delitos, pero la amenaza persiste, especialmente para los comercios ubicados en áreas de alto tráfico.

Los datos policiales reflejan una creciente alarma en la zona. Miraflores ha registrado un aumento significativo en los homicidios, pasando de uno solo en 2020 a seis en lo que va del 2025. Además, los delitos contra la vida en distritos como San Borja y La Molina han incrementado dramáticamente, lo que pone en evidencia que la violencia ya no está limitada a las periferias de la ciudad. La policía está investigando las conexiones entre estos ataques y posibles extorsiones, especialmente dirigidas a empresarios y comerciantes locales.

Las autoridades y los especialistas coinciden en que la ausencia de una respuesta contundente del Estado ha permitido que el crimen se expanda. La falta de acción eficaz en estos distritos “seguros” está generando un sentimiento de desprotección y abandono entre los residentes, que ven cómo el crimen organizado comienza a tomar control de áreas que antes parecían fuera del alcance de la violencia.

Violencia creciente en Miraflores: un asesinato a plena luz del día

El atacante dispara 14 veces contra un hombre en el malecón. Testigos salieron corriendo al oir los balazos

Miraflores, un distrito tradicionalmente conocido por su tranquilidad y atractivo turístico, ha sido escenario de un violento asesinato que ha alterado la percepción de seguridad en la zona. En la noche del 5 de diciembre, un hombre de nacionalidad extranjera fue acribillado con 14 disparos en pleno Malecón de la Reserva, cerca del popular centro comercial Larcomar. El atacante, sin importarle la afluencia de personas ni las cámaras de seguridad de la zona, disparó de forma implacable mientras transeúntes huían aterrados al escuchar los disparos. La víctima, quien fue hallada tendida en el césped, fue identificada preliminarmente por unos documentos encontrados en el lugar, aunque aún no se ha confirmado su identidad.

La Policía Nacional ha avanzado en la investigación, recabando imágenes de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores y establecimientos cercanos. Entre las primeras pistas, se halló la llave de un vehículo gris estacionado frente al malecón, lo que sugiere que la víctima fue atacada mientras caminaba y no dentro del automóvil. En el interior del coche, los peritos encontraron varios objetos personales, incluido un peluche y una cartera, elementos que están siendo analizados como parte de la investigación para establecer la identidad del occiso y los móviles del crimen.