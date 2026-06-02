Vania Bludau aclara por qué no se considera parte del círculo cercano de Alejandra Baigorria: “Cada una tiene sus cosas”

La modelo explicó los motivos por los que dio esas declaraciones luego de exponerse el ampya de Said Palao en un yate en Argentina | Willax

La exposición mediática sobre la relación entre Vania Bludau y Alejandra Baigorria ha cobrado fuerza tras la difusión de imágenes del ampay de Said Palao en un yate en Argentina, episodio que reavivó el interés por los vínculos y distancias en el entorno de la empresaria. Bludau decidió aclarar públicamente los motivos que la llevaron a afirmar que no pertenece al círculo íntimo de Baigorria, pese a la cercanía que ambas mostraron durante la boda de la modelo.

La influencer, en diálogo con el programa Amor y Fuego, se refirió a sus declaraciones previas y buscó poner en contexto sus palabras, enfatizando el aprecio que siente por la empresaria y su familia.

“Yo la quiero mucho, la adoro con todo mi corazón, a ella y a su familia. Pero, no se ataquen cuando yo digo no es el vínculo más cercano, porque el vínculo más cercano es tu familia, tus amigos con los que paras más, ¿me entiendes? Tu gente de tu chamba, eso es un vínculo cercano”, explicó Vania Bludau al periodista.

Vania Bludau es entrevistada por Latina TV, aclarando que no se considera parte del círculo cercano de Alejandra Baigorria y que "cada una tiene sus cosas".

Las palabras de Bludau generaron sorpresa en la audiencia, sobre todo por el recuerdo de la complicidad que ambas exhibieron en la boda de Baigorria, donde compartieron momentos destacados y se lanzaron juntas a la piscina. Pese a esas imágenes, la modelo aclaró que la cercanía en eventos puntuales no implica una amistad cotidiana ni una relación constante fuera de esas ocasiones.

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Consultada sobre la posibilidad de mantener contacto con Alejandra Baigorria luego de sus declaraciones, Bludau fue clara al señalar que sus dinámicas personales y laborales dificultan la frecuencia en sus encuentros. “Yo vivo acá, pero he estado un mes en Japón, he llegado de viaje hace poquito”, comentó al programa. Resaltó que su estilo de vida, marcado por viajes y proyectos fuera del país, limita las oportunidades para fortalecer el vínculo con la empresaria.

La exchica reality subrayó que actualmente no comparte tiempo ni rutinas con Baigorria. “No hay la oportunidad porque yo me voy de viaje otra vez y yo no ando con ella, no trabajo con ella, no vivo con ella, ¿me entiendes?”, precisó, reafirmando que sus caminos personales y profesionales transcurren separados.

Vania Bludau explicó que no se considera parte del círculo íntimo de Alejandra Baigorria, afirmando que "cada una tiene sus cosas".

En otro momento de la entrevista, Vania Bludau respondió si tenía previsto comunicarse pronto con la popular ‘Gringa de Gamarra’. “Si tengo que comunicarme con ella, lo voy a comunicar. Me imagino que también si ella quiere hablar conmigo, va a hablar conmigo. Por ahora no hay nada, cada una tiene sus cosas, todos tenemos nuestra vida y nuestros problemas”, remarcó.

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Alejandra Baigorria quedó sorprendida con las declaraciones de Vania Bludau

El regreso de Alejandra Baigorria a Perú, tras sus compromisos laborales en España y China, permitió que la empresaria se refiriera a las declaraciones de Vania Bludau. Las cámaras del programa Amor y Fuego la interceptaron para conocer su postura sobre el distanciamiento que expresó su amiga.

A su llegada a Lima, Alejandra Baigorria fue interceptada por la prensa y se pronunció sobre el supuesto distanciamiento con su amiga Vania Bludau. La empresaria se mostró sorprendida por las declaraciones, pero aseguró que su amistad sigue intacta. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La empresaria evitó cualquier dramatismo y respondió con serenidad. “Me pareció extraño, así como ustedes, no sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada, tenemos un tatuaje juntas... No he llegado a conversar con ella. Yo prefiero dejar ahí hasta que llegue el momento de conversar cara a cara y ya está, nada más”, afirmó Baigorria.