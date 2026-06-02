Convocatoria laboral con más de 2 mil vacantes laborales para este 05 de junio: conoce dónde y el horario

a jornada se desarrollará en el Centro de Empleo como mecanismo para acercar postulantes a empresas con reclutamiento directo - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que este viernes 05 de junio, entre las 9:00 y las 13:00 horas, organizará una convocatoria laboral dirigida a personas que buscan su primer empleo y a quienes desean cambiar de rubro. La actividad se desarrollará en el Centro de Empleo, como parte de una estrategia orientada a facilitar el contacto directo entre postulantes y empresas.

Según la publicación de la entidad, la jornada ofrecerá más de 2.000 vacantes. El MTPE precisó que la atención tendrá lugar en la sede ubicada en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María, punto al que deberán acudir los interesados dentro del horario establecido para participar en el proceso.

El ministerio explicó que los asistentes podrán presentarse ante reclutadores, quienes revisarán los perfiles y determinarán si se ajustan a los requerimientos de cada compañía. La evaluación se basará en la información consignada en los documentos entregados y en los criterios que manejen los equipos de selección, de acuerdo con la demanda de los puestos disponibles.

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La jornada comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: MTPE.

Para participar, los postulantes deberán llevar currículum vitae, documento nacional de identidad (DNI) y certificado único laboral (CUL). El MTPE recomendó acudir con la documentación completa para agilizar la revisión, evitar contratiempos durante la atención y asegurar que la información necesaria esté disponible al momento de la entrevista o el filtro preliminar.

La convocatoria apuntó, según el anuncio oficial, a abrir oportunidades para quienes buscan insertarse en el mercado formal y para quienes requieren una nueva alternativa de ocupación. Con la concentración de vacantes en un solo espacio y en un horario definido, la cartera de Trabajo buscó ordenar el acceso a ofertas y facilitar la interacción con las áreas de selección.

La dinámica permitirá a los asistentes entregar sus datos directamente a los empleadores, conocer los requisitos de cada puesto y postular en el momento, en función de su experiencia, formación y disponibilidad.

Consejos para armar un buen CV

Encabeza con nombre completo, teléfono, correo profesional y ciudad; añade enlace a LinkedIn si lo mantienes actualizado.

Escribe un perfil de tres líneas con tu puesto objetivo, años de experiencia o fortaleza principal y un logro verificable.

Ordena la experiencia en formato inverso (lo más reciente primero) y usa verbos de acción: “implementé”, “reduje”, “coordine”.

Incluye logros con cifras: % de mejora, montos, tiempos, volumen de atención, metas cumplidas.

Resume funciones repetidas y evita párrafos largos; prioriza lo relevante para el puesto.

Detalla estudios con institución, carrera y fechas; añade cursos solo si aportan al cargo.

Separa habilidades técnicas (Excel, SAP, Power BI) de competencias (comunicación, liderazgo).

Cuida el diseño: una página si tienes menos de siete años de trayectoria; tipografía simple y espacios claros.

Revisa ortografía, unifica tiempos verbales y adapta el CV a cada convocatoria.

Funciones del MTPE

Formula y ejecuta políticas públicas de trabajo, empleo y promoción del empleo.

Supervisa el cumplimiento de normas laborales y promueve condiciones de trabajo seguras.

Impulsa la formalización laboral y combate prácticas ilegales en el empleo.

Administra servicios de intermediación laboral, orientación vocacional y bolsa de trabajo.

Promueve capacitación, certificación de competencias y mejora de la empleabilidad.

Desarrolla programas para jóvenes, personas desempleadas y poblaciones vulnerables.

Conduce mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, con diálogo social.

Protege derechos colectivos, negocia marcos de relaciones laborales y fortalece inspección.