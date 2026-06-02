Deportes

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

El seleccionado de Zlatko Dalić intentará, en su tercer Mundial bajo su mando, conquistar el título que se le escapó en 2018 y 2022, mientras que Bélgica buscará repetir su actuación en el Mundial de Rusia

Guardar
Google icon
Croacia anunció la lista definitiva de jugadores que estarán en Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito Antonio Bronic/REUTERS-Foto de archivo
Croacia anunció la lista definitiva de jugadores que estarán en Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito Antonio Bronic/REUTERS-Foto de archivo

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso por la fecha FIFA entre Croacia y Bélgica.

12:12 hsHoy

Luka Modrić, figura de la selección de Croacia, se retiraría del fútbol tras el Mundial de 2026

El capitán de ese país contempla finalizar su carrera profesional después de disputar su quinta Copa del Mundo, afectado por el nuevo rumbo deportivo del AC Milan y la reciente exclusión del club de la Liga de Campeones

El mediocampista croata analiza su retiro tras su paso por el AC Milan y la eliminación del club en la Serie A-crédito Daniele Mascolo/REUTERS imágenes del día
El mediocampista croata analiza su retiro tras su paso por el AC Milan y la eliminación del club en la Serie A-crédito Daniele Mascolo/REUTERS imágenes del día

La Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026 podría representar el cambio de figuras y referentes en el fútbol mundial.

Leer la nota completa
11:53 hsHoy

Lista final de convocados de Croacia para el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

El grupo final de jugadores que estarán bajo las órdenes de Zlatko Dalić en el Mundial 2026-crédito @HNS_CFF/X
El grupo final de jugadores que estarán bajo las órdenes de Zlatko Dalić en el Mundial 2026-crédito @HNS_CFF/X
11:42 hsHoy

Los “Vatreni” tendrán su primera prueba de fuego antes del debut mundialista

Con un grupo experimentado, los balcánicos sueñan con su primera Copa del Mundo en la historia-crédito Antonio Bronic/REUTERS
Con un grupo experimentado, los balcánicos sueñan con su primera Copa del Mundo en la historia-crédito Antonio Bronic/REUTERS

El partido se juega el 2 de junio de 2026 a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio HNK de Rijeka (Croacia), y se puede ver en exclusiva en la aplicación de Disney + Plus Premium.

La selección croata jugó en la pasada doble fecha FIFA ante Colombia y Brasil, respectivamente. Justamente, en su último duelo ante los pentacampeones del mundo, el 31 de marzo de 2026, cayó por 3-1 en el estadio Camping World, de Orlando, Florida.

Los goles de Danilo (volante del Botafogo) al 45+2, de Igor Thiago de tiro penal al 88 y de Gabriel Martinelli (figura del Arsenal), le dieron la victoria a los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti. Por los lados del cuadro croata, Lovro Majer descontó en el partido al 64.

Por su parte, Bélgica viene de jugar ante dos de los tres anfitriones del Mundial 2026: Estados Unidos y México.

En el primer duelo ante el equipo de Mauricio Pochettino, venció por 5-2 a los estadounidenses, el 28 de marzo de 2026, mientras que en ante México empataron a un gol el 31 de marzo de 2026 en el estadio Soldier Field, de Chicago.

El cuadro “Tri” se adelantó gracias al gol de Jorge Sánchez al 19 de partido, pero en la segunda parte, los dirigidos por Rudy García empataron el juego al 46 de partido gracias a la anotación del delantero del Benfica de Portugal, Dodi Lukebakio.

En lo que se refiere a duelos directos entre sí, la última vez que se vieron las caras fue el 1 de diciembre de 2022 en la fase de grupos del Mundial de Qatar, y allí empataron sin goles en el estadio de Al Rayyan.

Temas Relacionados

EN VIVOCroaciaCroacia vs. BélgicaBélgicaMundial 2026Amistosos internacionalesLuka ModrićFecha FIFASelección CroaciaSelección BélgicaColombia-Deportes

Últimas noticias

Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció 3-1 a los ticos en el estadio El Campín de Bogotá y ahora se prepara para enfrentar a Jordania

Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”

Selección Colombia: cuándo vuelve a jugar el equipo de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

El equipo de Néstor Lorenzo ganó 3-1 ante Costa Rica y enfrentará a Jordania en el último partido de preparación previo al Mundial 2026

Selección Colombia: cuándo vuelve a jugar el equipo de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

El equipo Tiburón y el Rey de Copas se enfrentarán el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-1

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Con las anotaciones de Luis Suárez, Davinson Sánchez y Luis Díaz, la Tricolor venció en el penúltimo partido preparatorio antes del Mundial 2026

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló a qué equipo apoyará en la final: “Soy 60% de uno, 40% del otro”

Atlético Nacional va en búsqueda de su estrella 19, Junior de Barranquilla quiere la número 12

Exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló a qué equipo apoyará en la final: “Soy 60% de uno, 40% del otro”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cayó una banda de menores que asaltaba a choferes de aplicación en CABA: el prontuario de un asaltante de 12 años

Cayó una banda de menores que asaltaba a choferes de aplicación en CABA: el prontuario de un asaltante de 12 años

Qué dicen los trabajadores de Microsoft sobre la empresa en 2026 y por qué sus respuestas llaman la atención

Diferencias entre memoria RAM DDR4 y DDR5: rendimiento, compatibilidad y cuál elegir

Sam Altman quiere que tengas un robot personal e invierte dicretamente en una nueva empresa de IA

Caso Agostina Vera, en vivo: las últimas noticias hoy, 2 de junio, de la investigación del asesinato de la joven de 14 años en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Simularon la evolución del COVID en el laboratorio y detectaron puntos clave para prevenir la próxima pandemia

Simularon la evolución del COVID en el laboratorio y detectaron puntos clave para prevenir la próxima pandemia

Alertan por la caída del nivel tras eliminar el examen de ingreso en la Universidad de California

Voltaire, escritor francés: “El optimismo es la locura de insistir en que todo está bien cuando somos miserables”

La muerte de una mujer por apuñalamiento en un tren de MARTA intensifica el debate sobre la seguridad pública pensando en el Mundial

Suman cuatro estaciones de metro en el Bronx y prometen recortar hasta 45 minutos de viaje

DEPORTES

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Murió Raymond Berry, la leyenda que cambió la NFL y llevó a los Patriots a su primer Super Bowl

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte