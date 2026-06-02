Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

La Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026 podría representar el cambio de figuras y referentes en el fútbol mundial.

Lista final de convocados de Croacia para el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

11:42 hs

Los “Vatreni” tendrán su primera prueba de fuego antes del debut mundialista

Con un grupo experimentado, los balcánicos sueñan con su primera Copa del Mundo en la historia-crédito Antonio Bronic/REUTERS

El partido se juega el 2 de junio de 2026 a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio HNK de Rijeka (Croacia), y se puede ver en exclusiva en la aplicación de Disney + Plus Premium.

La selección croata jugó en la pasada doble fecha FIFA ante Colombia y Brasil, respectivamente. Justamente, en su último duelo ante los pentacampeones del mundo, el 31 de marzo de 2026, cayó por 3-1 en el estadio Camping World, de Orlando, Florida.

Los goles de Danilo (volante del Botafogo) al 45+2, de Igor Thiago de tiro penal al 88 y de Gabriel Martinelli (figura del Arsenal), le dieron la victoria a los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti. Por los lados del cuadro croata, Lovro Majer descontó en el partido al 64.

Por su parte, Bélgica viene de jugar ante dos de los tres anfitriones del Mundial 2026: Estados Unidos y México.

En el primer duelo ante el equipo de Mauricio Pochettino, venció por 5-2 a los estadounidenses, el 28 de marzo de 2026, mientras que en ante México empataron a un gol el 31 de marzo de 2026 en el estadio Soldier Field, de Chicago.

El cuadro “Tri” se adelantó gracias al gol de Jorge Sánchez al 19 de partido, pero en la segunda parte, los dirigidos por Rudy García empataron el juego al 46 de partido gracias a la anotación del delantero del Benfica de Portugal, Dodi Lukebakio.