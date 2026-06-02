La ganadería dominicana avanza hacia la sostenibilidad ambiental con la implementación de sistemas silvopastoriles

El programa Ganadería Verde impulsa la transformación de la ganadería dominicana hacia sistemas silvopastoriles sostenibles con arborización de pastizales. (Carlos Castro / Europa Press)

El sector agropecuario de República Dominicana impulsa una transformación hacia sistemas de ganadería sostenibles mediante la arborización de zonas rurales, una estrategia que integra árboles en los pastizales y busca equilibrar la productividad con el cuidado ambiental.

Esta transición ha cobrado fuerza a través del Programa para la Adaptación de la Ganadería Lechera Dominicana al Cambio Climático y la Mitigación de sus Efectos sobre el Medio Ambiente, conocido como Ganadería Verde, presentado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

Durante el Seminario Nacional de Presentación de Resultados, celebrado en la Ciudad Ganadera, Hecmilio Galván, director del FEDA, resaltó que más de 2,500 productores han sido beneficiados hasta la fecha con esta iniciativa.

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El funcionario enfatizó que el viejo modelo de ganadería sin árboles quedó atrás y que el productor ya no debe enfrentarse al bosque para lograr altos niveles de producción. “Está demostrado que, con un bienestar animal, mejor temperatura para las vacas se logra mayor productividad de leche, gana más el ganadero y el país”, afirmó Galván, según un comunicado de prensa difundido por la institución.

Más de 2,500 productores han sido beneficiados por la estrategia de ganadería sostenible en República Dominicana promovida por el FEDA. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque silvopastoril, que se aplica en las fincas beneficiadas, consiste en incorporar árboles y arbustos en los sistemas de pastoreo, lo que genera mayor sombra, regula la temperatura y promueve el bienestar animal.

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Esta técnica permite conservar la humedad del suelo, contribuye a la fijación de nitrógeno y favorece la recuperación de los ecosistemas rurales. El programa también abarca la capacitación de productores en el manejo de pesticidas, químicos y prácticas productivas que resultan menos agresivas para el entorno.

Entre los avances reportados, el FEDA ha invertido más de 96 millones pesos dominicanos (equivalen a unos $1,651,563) entre 2021 - 2026 en proyectos vinculados a la modernización y sostenibilidad del sector. Destacan la entrega de 18 tractores para asociaciones ganaderas, la capacitación de más de 5,000 productores y la implementación del Programa para la Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero, que ha favorecido a 39,500 productores en distintas provincias.

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Las autoridades detallaron que se han construido y rehabilitado centros de capacitación en localidades como Duvergé, Santiago Rodríguez, Sabana de la Mar y San Francisco de Macorís, fortaleciendo la estructura institucional de diversas federaciones ganaderas. Además, se han concluido plantas procesadoras de lácteos en regiones como San José de las Matas y Las Matas de Farfán, se ha provisto a los productores con más de 5,000 rollos de alambre, cientos de bidones también cubetas para almacenamiento de leche.

La modernización del sector agropecuario fomenta el bienestar animal y aumenta la productividad lechera gracias a la integración de árboles en los sistemas de pastoreo. - crédito Fedegán

El impacto del programa se refleja también en la rehabilitación de mercados rurales, como el Palán de Las Matas de Farfán, y en el financiamiento de proyectos para la producción de pastos, forrajes y cultivos complementarios que refuerzan la sustentabilidad de las explotaciones ganaderas.

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Estas acciones han permitido que la ganadería nacional adopte un modelo de producción compatible con la conservación de los recursos naturales.

“La experiencia que hemos acumulado demuestra que la ganadería puede ser una aliada de la producción nacional y de la sostenibilidad ambiental”, aseguró Galván, quien subrayó la importancia de los sistemas silvopastoriles para el desarrollo rural. El comunicado de prensa del FEDA remarcó que este cambio de paradigma beneficia tanto al productor como al entorno, ya que permite asegurar la productividad y al mismo tiempo proteger el patrimonio natural del país.

El esfuerzo coordinado entre el sector público y las asociaciones de productores marca un nuevo rumbo para la ganadería dominicana.