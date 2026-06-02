Perú

Lloviznas matutinas y brillo solar por la tarde: así de cambiante estará el clima en Lima, según el Senamhi

Las autoridades recomiendan consultar reportes diarios debido al dinamismo atmosférico en la costa central, lo que implica posibles cambios súbitos entre periodos de precipitaciones ligeras y retornos de cielos despejados

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Lluvia en Lima: Intensa llovizna, bajas temperaturas y neblina se registró en varios distritos de la capital. (Infobae/Paula Elizalde)
Lima amanece con lloviznas y elevada humedad, generando una sensación térmica más fría en varios distritos de la capital. (Infobae/Paula Elizalde)

La mañana de este martes 2 de junio sorprendió a Lima Metropolitana y el Callao con lloviznas y una humedad elevada, una combinación parecida a los días anteriores, caracterizados por neblina y cielos cubiertos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En distintos distritos de la ciudad, el pavimento húmedo y el cielo cubierto dieron paso a una sensación térmica más fría, alterando la rutina de quienes iniciaron el día temprano.

Según el Senamhi, estas condiciones meteorológicas encuentran su origen en los vientos provenientes del sur (Anticiclón del Pacífico Sur), un fenómeno típico de la temporada que favorece la formación de nubosidad baja y neblina. Este patrón se replicó en la madrugada y primeras horas del martes, generando llovizna y humedad alta en Lima y el Callao.

Lloviznas y humedad dejan pistas y veredas resbaladizas en varios distritos de la capital.
Lloviznas y humedad dejan pistas y veredas resbaladizas en varios distritos de la capital.

El Senamhi, a través de sus canales oficiales, detalló que la presencia de llovizna no persistirá durante todo el día. Se espera que, a medida que avance la jornada, el brillo solar retorne, especialmente en los distritos alejados del litoral. Esta transición hacia cielos despejados durante la tarde responde a la dinámica habitual de la atmósfera en la costa central durante esta época del año.

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No todos los distritos de Lima han experimentado la llovizna con la misma intensidad. El Senamhi identificó a Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho como los más afectados por este fenómeno en la mañana del martes.

Las estaciones meteorológicas registraron acumulados de hasta 0.8 mm en Villa María del Triunfo y 0.1 mm en San Juan de Lurigancho, cifras que reflejan la variabilidad del clima en Lima.

El brillo solar volvió a notarse en Lima, después de una seman de frío y lloviznas.
El brillo solar volvió a notarse en Lima, después de una seman de frío y lloviznas. (Andina)

Pronóstico por días

El pronóstico oficial del Senamhi detalla cómo evolucionará el clima durante los próximos días, diferenciando entre Lima Este y Lima Oeste/Callao:

Lima Este

Martes, 2 de junio: Se presenta cielo nublado en las primeras horas, variando a cielo nublado parcial durante el día. Por la tarde, se prevé tendencia a cielo con nubes dispersas. Temperaturas entre 19 °C y 27 °C.

Miércoles, 3 de junio: Cielo nublado durante la mañana, variando a cielo nublado parcial en el día y por la tarde con nubes dispersas. Mínima de 18 °C y máxima de 26 °C.

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Jueves, 4 de junio: Se espera cielo nublado en la mañana, variando a nublado parcial hacia el mediodía, con nubes dispersas durante el día y cielo nublado al atardecer. Temperaturas entre 18 °C y 27 °C.

Varias personas caminan por una calle soleada en Lima, con edificios al fondo, palmeras, y el sol brillante con rayos visibles en el cielo azul.
Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima Oeste / Callao

Martes, 2 de junio: Cielo nublado por la mañana, variando a nublado parcial durante el día y al atardecer, con tendencia a cielo cubierto. Las temperaturas oscilan entre 21 °C y 24 °C.

Miércoles, 3 de junio: Cielo nublado en la mañana, variando a nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde. Mínima de 21 °C y máxima de 23 °C.

Jueves, 4 de junio: Se prevé cielo nublado en la mañana con brillo solar hacia el mediodía, nublado parcial durante el día, y tendencia a cielo nublado al atardecer. Temperaturas entre 21 °C y 24 °C.

Contexto climático

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada y revisar diariamente los pronósticos meteorológicos, ya que la costa peruana continúa bajo la influencia del fenómeno del Niño costero.

Este contexto puede provocar variaciones inesperadas en las condiciones atmosféricas, como la alternancia entre lloviznas, humedad y periodos de brillo solar.

La mañana de este martes evidenció la capacidad del clima limeño para cambiar en pocas horas, recordando la importancia de consultar fuentes oficiales antes de planificar actividades al aire libre. La alternancia entre cielos cubiertos y despejados, junto con la influencia de fenómenos climáticos regionales, marca el inicio de junio con un clima cambiante en la capital.

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