Ultimátum de los transportistas al Gobierno de José Jerí: gremios dan plazo de 7 días para tomar acciones contra la extorsión

La organización, que agrupa a empresas de los diferentes conos de la capital, ha denunciado que la violencia sigue afectando a sus trabajadores y usuarios

Gremios de transporte anuncian paro y marcan distancia con el Gobierno ante ola de violencia

El gremio Transporte Unido ha fijado un plazo de 7 días al gobierno de José Jerí para presentar un plan urgente contra la extorsión y el sicariato, advirtiendo que ante la falta de respuestas, los conductores acatarán un nuevo paro de 48 horas. La organización, que agrupa a empresas de los diferentes conos de la capital, ha denunciado que la violencia sigue afectando a sus trabajadores y usuarios.

La asociación señaló que el incremento de atentados en los últimos meses ha puesto en riesgo la integridad de choferes y pasajeros. Hace pocos días, un bus de la empresa La 20 fue atacado con armas de fuego en Chorrillos, provocando la muerte de su conductor. En un comunicado enviado a los medios, el gremio expresó:

Cientos de pasajeros varados en los principales paraderos de Lima Metropolitana debido al paro de transportistas del 4 de noviembre

“Los representantes del transporte urbano organizado por las empresas del Cono Norte, Sur, Este y Oeste, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la persisten ine­ficacia de las acciones del Estado en su conjunto frente a las extorsiones, los ataques criminales e incendiarios y todos los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad y vida de nuestros conductores y usuarios”.

Pliego de demandas al gobierno

Luego de exponer su malestar, Transporte Unido solicitó que tanto la Policía Nacional del Perú como otras autoridades incrementen el presupuesto destinado a la seguridad, contraten personal especializado y adopten tecnología enfocada en la investigación de organizaciones criminales.

Dentro del petitorio se exige: “Fortalecimiento inmediato de la Unidad Operativa contra la extorsión: Dotación presupuesto, tecnología, y personal especializado. Implementación efectiva del protocolo de reserva de denuncias y coordinación operativa con el Ministerio Público. Bloqueo y sanción de cuentas bancarias vinculadas a extorsiones, investigación y sanción a proveedores que comercializan chips de forma fraudulenta”.

El gremio también solicitó cambios en las leyes 31990 y 32181, consideradas por el sector un obstáculo para la lucha contra el crimen. “Debe haber una comunicación por parte de las instituciones para conocer los resultados que obtengan a propósito del combate contra el crimen”, señalaron en el documento.

Transporte Unido reúne a empresas de los cuatro puntos cardinales de Lima, muchas de las cuales han sufrido ataques en el último año. La agrupación reiteró al gobierno que, si en una semana no reciben respuesta a sus demandas, acatarán una paralización de 48 horas, afectando a miles de usuarios del transporte urbano.

Reunión clave y tensión en el transporte urbano tras nuevo atentado

El gremio de transportistas de Lima y Callao se encuentra en una fase de evaluación tras el ataque incendiario del lunes contra dos unidades de la empresa La Estrella en el distrito de San Martín de Porres.

La preocupación se ha incrementado entre los usuarios ante la posibilidad de una paralización, generando numerosas consultas en redes sociales sobre el funcionamiento habitual del servicio. El representante del gremio, Martín Ojeda, subrayó que cualquier decisión dependerá del resultado de la reunión programada con las autoridades.

Ojeda aseguró que aún no existe una decisión formal respecto a un paro, y que son los delegados de los diferentes conos quienes definirán la postura definitiva del sector. “Si fuera por mí, yo le hubiera plantado los buses afuera de Palacio de Gobierno. Pero esa es la elección de los delegados”, afirmó en declaraciones. El dirigente reiteró que la situación crítica actual requiere respuestas efectivas, ya que los atentados y extorsiones contra transportistas y usuarios se mantienen como una constante.

