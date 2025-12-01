¿Mañana 2 de diciembre habrá paro en Lima y Callao? Esto dijo el gremio tras nuevo atentado ocurrido hoy lunes

Transportistas se reunen mañana con el gobierno

Frente al aumento de las consultas en redes sociales sobre la posibilidad de un paro de transportistas para mañana, martes 2 de diciembre, en Lima y Callao, el propio gremio ha sido enfático: no habrá paro mañana.

Así lo confirmó este lunes Martín Ojeda, representante de los transportistas de los conos de la capital peruana, quien precisó que la decisión respecto a acatar una nueva paralización todavía está en evaluación y dependerá de una importante reunión que se realizará mañana junto al gobierno.

Durante las últimas horas, numerosos usuarios de redes sociales han mostrado inquietud y dudas respecto a la circulación regular del transporte público el martes 2 de diciembre. La preocupación surgió luego de que ocurriera un nuevo ataque contra dos buses de la empresa La Estrella, en el distrito de San Martín de Porres. La unidades fueron quemadas en horas de la madrugada.

El gremio de transportistas de Lima y Callao descarta paro para el martes 2 de diciembre, según confirmó su representante Martín Ojeda. (Andina)

En anteriores oportunidades, el gremio ya había advertido que acataría la medida de fuerza de regitrarse algún ataque más contra un conductor, unidad o pasajero.

Consultado sobre el tema, Ojeda explicó que la decisión de ir a paro no ha sido tomada. Detalló que los delegados de los conos de Lima y Callao mantendrán una reunión descentralizada con la presencia de representantes del gobierno interino de José Jerí en el taller de una de las empresas, donde se abordarán demandas del sector, así como preocupaciones relacionadas con la seguridad.

Bajo presión

Ojeda relató la gravedad de la situación actual: “Estamos hartos de lo que ustedes indican, así, hartos. Estado de emergencia, inservible. No, no pasa nada”. Recordó que en lo que va del año el gremio ha realizado tres huelgas, más una serie de protestas ante la falta de resultados y atención por parte de las autoridades.

Usuarios de transporte público expresan preocupación en redes sociales ante rumores de paralización en Lima y Callao. (Andina)

El dirigente remarcó que los ataques y amenazas contra los transportistas se han normalizado al punto de que las noticias sobre incidentes son cotidianas: “Atentado contra el transporte es como si nada. Antes de entrar me llamó una empresa: ‘Martín, me están volviendo a extorsionar’. O sea, ¿dónde estamos?”.

Sobre las dificultades que enfrenta el sector, el dirigente cuestionó duramente la efectividad de las medidas adoptadas como el estado de emergencia, la burocracia de las empresas operadoras telefónicas y la falta de investigación contra las bandas responsables de los ataques.

Además, subrayó que el problema de fondo es la carencia de una verdadera Policía de Investigaciones y la falta de recursos para combatir el crimen organizado.

El proceso de decisión

Pese al descontento y las presiones de las bases, Ojeda aclaró que la decisión final sobre un posible paro corresponde a los delegados de los conos: “Si fuera por mí, yo le hubiera plantado los buses afuera de Palacio de Gobierno. Pero esa es la elección de los delegados”.

El gremio de transportistas denuncia la ineficacia del estado de emergencia y la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado. (Andina)

La reunión de mañana será clave. Existe la posibilidad de que, dependiendo de las respuestas del ministro y las autoridades, se anuncie posteriormente un paro de 48 horas. Ojeda señaló que están a la espera de lo que se resuelva, por lo que cualquier medida de fuerza como la paralización del transporte en Lima y Callao se comunicará solo después del encuentro. “No estamos para hacer huelgas, pero estamos cansados de esto”, enfatizó.

Exigencia de soluciones

El líder gremial reiteró la demanda de acciones concretas para garantizar la seguridad en el sector. Criticó la falta de investigaciones profundas y el uso de estrategias, como la transformación de policías uniformados en agentes de inteligencia sin experiencia previa.

“En la policía se desactivó la División de Investigaciones hace más de veinte años. A la policía que sale (de las escuelas), se tiene que perfeccionar quiénes son investigadores, quiénes son de calle, quiénes son de penales. Tú no puedes colocar a alguien que nunca ha visto investigaciones, a hacer investigación”, reprochó.

La decisión sobre un posible paro de 48 horas dependerá de las respuestas del gobierno tras la reunión con los delegados. (Andina)

Los transportistas destacan que las respuestas ofrecidas hasta el momento son insuficientes frente a la violencia y la criminalidad que impactan no solo al gremio, sino también a los usuarios del transporte público, que cuando se producen estas protestas quedan sin opciones de traslado.

Hasta el momento, la única certeza para los usuarios es que no habrá paro el martes 2 de diciembre. Sin embargo, dependiendo de los resultados de la reunión programada, no se descarta que los delegados puedan anunciar medidas como un paro de 48 horas en los días posteriores. El gremio permanece en alerta y a la espera de soluciones concretas por parte del gobierno.