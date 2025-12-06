Samahara Lobatón revela los motivos de su ruptura con Bryan Torres y muestra audios: “¿Por qué me has hecho esto?”

Samahara Lobatón revela los motivos de su ruptura con Bryan Torres y muestra audios en ‘La Chola Chabuca’:. América TV

El sábado 6 de diciembre, Samahara Lobatón decidió dar su versión final sobre la ruptura con Bryan Torres en una emotiva y reveladora entrevista para el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca.

Lo que hasta hace pocos días era motivo de rumores y versiones contradictorias, fue expuesto abiertamente por la hija de Melissa Klug, quien compartió, entre lágrimas, pruebas y audios que explican los verdaderos motivos de la separación.

Durante la entrevista, Samahara mostró su lado más vulnerable y humano. Respondiendo a la pregunta sobre su deseo de cumpleaños, confesó:“Tener a mi familia junta”, reflejando el impacto emocional que la ruptura ha tenido en su vida y la de sus hijos.

Con la voz entrecortada admitió:“Puedo tener muchos errores, pero yo no soy una mala madre ni una mala mujer. Él traicionó y también le falló a su hogar, no solamente a mí”.

Esta afirmación, acompañada de la difusión de audios donde se escucha a la influencer enfrentando a Bryan Torres, dejó al público sin palabras.

Samahara Lobatón: traición, pruebas y una herida abierta

El momento más fuerte se vivió cuando Samahara relató, y luego mostró, pruebas que demostrarían la verdadera razón del quiebre. En uno de los audios, la joven, visiblemente afectada, le reclama a su entonces pareja:

“¿Por qué me has hecho esto? Por eso es que todo el mundo se sigue burlando de mí. ¿Por qué?”, se le escucha.

Según la influencer, la ruptura fue consecuencia de una conducta que considera una grave falta de respeto y compromiso familiar. Aunque evitó detalles específicos ante cámaras, el mensaje fue claro: se sintió traicionada y no dispuesta a tolerar situaciones que pusieran en riesgo el bienestar emocional de sus hijos.

Sin radares, ni comunicación por radio, la joven dejó en claro que el fin de la relación fue la única salida posible, buscando un ambiente sano para ella y su familia.

La Chola Chabuca y la pregunta clave: ¿ingresará Bryan Torres?

En un momento decisivo, La Chola Chabuca consultó a Samahara si permitiría que Bryan Torres ingresara al set y diera su versión. La influencer, aún entre lágrimas y con la voz quebrada, solamente reiteró que tiene claro su lugar como madre y mujer, y que, por el momento, desea mantenerse firme en su decisión.

La atmósfera tensa y la solidaridad del público con Samahara marcaron uno de los episodios más emotivos del programa en lo que va del año.

La separación y el retiro de Bryan Torres del hogar

El desenlace de la relación ya venía gestándose semanas atrás, cuando medios y redes sociales captaron la mudanza de Bryan Torres fuera del domicilio que compartía con Samahara.

Las imágenes —difundidas por Magaly TV La Firme— registraron a Torres, acompañado de su madre, retirando objetos personales en una escena silenciosa y definitiva.

Ambos protagonistas compartieron versiones públicas diferentes sobre el final del vínculo. Samahara sostuvo que había “descubierto una conducta que representa una falta de respeto y compromiso” y descartó cualquier posibilidad de reconciliación, priorizando la salud emocional de sus hijos.

Por su parte, Bryan Torres aseguró que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación y negó categóricamente versiones de infidelidad, asegurando que actuó para proteger a su familia.

La ruptura se hizo pública y rápidamente se materializó con la salida del artista del hogar familiar.

El acuerdo de conciliación por la tenencia y pensión de alimentos

La ruptura de la pareja llegó a su punto culminante tras la firma de un acuerdo de conciliación el pasado 2 de diciembre. Según el reporte del abogado Wilmer Arica y el programa Magaly TV La Firme, el convenio estableció que Samahara Lobatón asuma la tenencia exclusiva de los hijos menores, mientras que Bryan Torres contará con un régimen de visitas estructurado.

El acuerdo, además, fijó el monto de pensión de alimentos basándose en las necesidades de los menores y en las posibilidades económicas de Torres. Ambas partes, aunque distanciadas, acordaron mantener un canal de diálogo para decisiones futuras y priorizar el contacto y el bienestar de los niños.

El entorno legal evitó disputas judiciales mayores, apostando por una salida consensuada que reduzca el impacto emocional en la familia y ofrezca estabilidad a sus hijos.

