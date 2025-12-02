Perú

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

La influencer confirmó el fin de su relación con el músico tras descubrir un comportamiento que, según afirma, quebró la paz familiar y vulneró acuerdos previos. Él negó infidelidades y aseguró que tomó la decisión antes que ella

Tras varios intentos de reconciliación, la joven madre decidió cerrar este capítulo y enfocarse en reconstruir su vida personal, dejando un mensaje de fortaleza y nuevos comienzos (bryan.jg.music)

La separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a sacudir la conversación pública, marcada por tensiones, versiones opuestas y un historial de episodios expuestos ante las cámaras.

La influencer decidió comunicar el cierre de su vínculo mediante un mensaje en sus redes sociales, donde atribuyó su decisión a un acto que describió como una falta grave contra la tranquilidad del hogar que compartía con el cantante.

Torres respondió con un mensaje propio y negó cualquier vínculo con terceras personas. La ruptura se convirtió en un reflejo de sus dinámicas anteriores y generó nuevas preguntas sobre los límites íntimos que se diluyen cuando la vida privada se narra casi en tiempo real.

Samahara: “la confianza se quebró”

La influencer señaló que su ruptura responde a un acto que atentó contra la paz familiar que buscaba proteger, un límite que afirmó haber dejado claro y que, según dice, Bryan volvió insostenible. (bryan.jg.music)

El anuncio de Samahara Lobatón buscó tener un tono firme desde la primera línea. Ella explicó que su decisión no surgió de un impulso, aunque sí de un hallazgo que consideró imposible de tolerar. En su mensaje señaló que detectó “una conducta que representa una falta de respeto y compromiso”, una expresión que dejó abiertas múltiples interpretaciones, pero que reveló una frontera personal que ya no pensaba negociar.

También sostuvo que había advertido antes a Bryan Torres sobre los límites que deseaba preservar. Recordó que sus vivencias pasadas, conocidas públicamente, la llevaron a establecer reglas claras sobre lo que no aceptaría dentro de su vida familiar. Para ella, esos acuerdos se quebraron. Su comunicado afirmó que “la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia” se vieron comprometidas, por lo que decidió cerrar el capítulo con la convicción de proteger a sus hijos y recomponer su camino.

En su mensaje expresó un agradecimiento a las personas que la sostuvieron durante las últimas semanas. Dijo que su entorno más cercano la ayudó a mirar con lucidez un proceso doloroso y la impulsó a retomar su vida con un sentido renovado de fortaleza. Remarcó que priorizará el bienestar emocional de sus pequeños y que enfocará toda su energía en recomponer su rutina lejos del conflicto.

Aunque no mencionó detalles sobre la conducta que originó su decisión, su mensaje hizo referencia implícita a situaciones previas donde terceros señalaron encuentros, conversaciones o cercanías que ella consideró problemáticas. Su postura dejó entrever que los límites que había marcado, según sus palabras, no se respetaron.

La versión de Bryan<b> </b>

El cantante respondió que puso fin al vínculo y rechazó versiones sobre terceros, sostuvo que su decisión busca proteger a sus hijos y que seguirá adelante con serenidad pese al clima tenso. (samaharalobatonklug)

La respuesta de Bryan Torres llegó horas después y tuvo un tono distinto. Señaló que hablaba “desde el corazón” y aseguró que él fue quien decidió poner fin a la relación. Dijo que tomaba distancia por el bienestar de sus hijos y que no deseaba involucrarlos en un clima que consideró perjudicial para ellos. “Los hijos no atan”, afirmó en su mensaje, una frase que expuso su deseo de abandonar una dinámica que ya consideraba insostenible.

Torres negó cualquier acto relacionado con infidelidades, conversaciones comprometedoras o conexiones con otras personas. Sostuvo que esa narrativa buscaba distraer de lo que él definió como la verdadera causa de la ruptura, aunque no precisó cuál sería. Indicó que su entorno conocía los detalles y aseguró que intentaba continuar con su vida profesional sin generar más polémica.

En su comunicado expresó sentir tristeza por sus hijos, pero también serenidad por haber tomado una decisión que, según él, ya se venía postergando. Señaló que seguiría enfocado en su trabajo y en las responsabilidades que mantiene como padre. Su mensaje no mencionó episodios concretos, pero dejó entrever tensiones acumuladas que no deseaba seguir enfrentando.

A diferencia de Samahara, Torres no hizo referencia a acuerdos vulnerados ni a límites previos. Su mensaje buscó desmarcarse de acusaciones sobre terceras personas y trasladó la discusión hacia un ámbito más emocional, donde la separación aparece como un acto necesario para mantener estabilidad.

La ruptura volvió a poner bajo foco un vínculo seguido por la audiencia, con antecedentes de conflicto, versiones opuestas y tensiones que construyeron un contexto frágil para la pareja (bryan.jg.music)

