Sin dato ni trato, todo sale barato: Perú y un revolucionario plan para que sus agricultores no pierdan sembrando todos lo mismo

La Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra 2026 del MIDAGRI busca anticipar desequilibrios en la oferta de alimentos en el Perú.

Imagine que usted cultiva mangos y ha tenido una buena cosecha, con precios atractivos y ventas aseguradas. Pero al año siguiente, muchos vecinos que lo han visto prosperar deciden sembrar también mangos y, de pronto, hay tanta fruta en el mercado que los precios caen y las ganancias se esfuman.

Esto se conoce como sobreoferta agrícola, una situación que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) busca prevenir este año con la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS 2026), en un universo altamente disperso como es el de los agricultores peruanos.

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Recolectan datos para planificar los cultivos clave

La ENIS 2026 se realizará del 4 al 31 de mayo a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la planificación de 23 cultivos transitorios —entre ellos papa, arroz y maíz— y aportar a la seguridad alimentaria de los 34 millones de peruanos.

Según César Santisteban Pérez, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del MIDAGRI, la encuesta es la “fuente de información estratégica del sector”, ya que involucra a más de 2 millones 260.000 productores en todas las regiones del país.

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La ENIS 2026 involucra a más de 2 millones 260.000 productores agrícolas peruanos y abarca 34 millones de habitantes.

El funcionario explicó que la ENIS permitirá conocer qué cultivos planean sembrar los agricultores, cuántas hectáreas utilizarán, cuándo y en qué zonas. Esta información pude resultar clave para prever y evitar escenarios de sobreoferta o déficit de producción.

“La ENIS 2026 permitirá conocer las intenciones del productor sobre los cultivos, número de hectáreas que planean sembrar, cuándo, cuánto y dónde”, resalta el especialista del MIDAGRI.

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Participación nacional y apoyo técnico: los cultivos clave

La encuesta cubrirá 23 cultivos transitorios priorizados por su impacto en el Valor Bruto de la Producción y su importancia social, como ajo, algodón, arroz, papa, maíz, camote, cebada, frijol, quinua, tomate, trigo, yuca y zanahoria.

La recolección de información se realizará mediante entrevistas a unos 14.000 informantes calificados, seleccionados por su conocimiento del territorio y dinámica agrícola, distribuidos en todos los distritos con actividad agraria y cerca de 7.300 sectores estadísticos a nivel nacional.

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El MIDAGRI capacita a personal regional y agrario para asegurar datos precisos y actualizados sobre la realidad agrícola peruana.

El proceso contará con el acompañamiento técnico de los gobiernos regionales y las agencias agrarias. “Estas acciones buscan garantizar la calidad en la recolección y el registro óptimo de la información”, anotó el ministerio.

Además, la Dirección de Estadística e Información Agraria brindará capacitaciones teórico-prácticas al personal de las direcciones y gerencias regionales para asegurar la calidad de la información recopilada.

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Resultados permitirán anticipar y equilibrar la oferta de alimentos

Los resultados de la ENIS 2026 estarán listos a finales de junio y servirán como base para la elaboración del Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2026/2027, que comienza el 1 de agosto y concluye el 31 de julio de 2027.

El MIDAGRI destacó que estos datos fortalecerán la planificación de políticas públicas sostenibles, la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y el equilibrio en la oferta de alimentos.

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“Los resultados de la ENIS 2026 fortalecerán la planificación de políticas públicas sostenibles y definirán hitos para garantizar la seguridad alimentaria del país”, afirmó Santisteban.

Capacitación técnica en comunidades rurales busca que agricultores, ganaderos y artesanos conviertan su trabajo diario en ingresos más estables, sin salir de su territorio. | Infobae / Midis