Perú

Sin dato ni trato, todo sale barato: Perú y un revolucionario plan para que sus agricultores no pierdan sembrando todos lo mismo

MIDAGRI desarrollará la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra del 4 al 31 de mayo, con foco en planificar 23 cultivos angulares de la campaña 2026/2027. ¿Cuáles son?

Guardar
pimiento
La Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra 2026 del MIDAGRI busca anticipar desequilibrios en la oferta de alimentos en el Perú.

Imagine que usted cultiva mangos y ha tenido una buena cosecha, con precios atractivos y ventas aseguradas. Pero al año siguiente, muchos vecinos que lo han visto prosperar deciden sembrar también mangos y, de pronto, hay tanta fruta en el mercado que los precios caen y las ganancias se esfuman.

Esto se conoce como sobreoferta agrícola, una situación que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) busca prevenir este año con la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS 2026), en un universo altamente disperso como es el de los agricultores peruanos.

PUBLICIDAD

Recolectan datos para planificar los cultivos clave

La ENIS 2026 se realizará del 4 al 31 de mayo a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la planificación de 23 cultivos transitorios —entre ellos papa, arroz y maíz— y aportar a la seguridad alimentaria de los 34 millones de peruanos.

Según César Santisteban Pérez, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del MIDAGRI, la encuesta es la “fuente de información estratégica del sector”, ya que involucra a más de 2 millones 260.000 productores en todas las regiones del país.

PUBLICIDAD

agricultura - miragri
La ENIS 2026 involucra a más de 2 millones 260.000 productores agrícolas peruanos y abarca 34 millones de habitantes.

El funcionario explicó que la ENIS permitirá conocer qué cultivos planean sembrar los agricultores, cuántas hectáreas utilizarán, cuándo y en qué zonas. Esta información pude resultar clave para prever y evitar escenarios de sobreoferta o déficit de producción.

“La ENIS 2026 permitirá conocer las intenciones del productor sobre los cultivos, número de hectáreas que planean sembrar, cuándo, cuánto y dónde”, resalta el especialista del MIDAGRI.

Participación nacional y apoyo técnico: los cultivos clave

La encuesta cubrirá 23 cultivos transitorios priorizados por su impacto en el Valor Bruto de la Producción y su importancia social, como ajo, algodón, arroz, papa, maíz, camote, cebada, frijol, quinua, tomate, trigo, yuca y zanahoria.

La recolección de información se realizará mediante entrevistas a unos 14.000 informantes calificados, seleccionados por su conocimiento del territorio y dinámica agrícola, distribuidos en todos los distritos con actividad agraria y cerca de 7.300 sectores estadísticos a nivel nacional.

agricultura - agroexportacion - esparragos
El MIDAGRI capacita a personal regional y agrario para asegurar datos precisos y actualizados sobre la realidad agrícola peruana.

El proceso contará con el acompañamiento técnico de los gobiernos regionales y las agencias agrarias. “Estas acciones buscan garantizar la calidad en la recolección y el registro óptimo de la información”, anotó el ministerio.

Además, la Dirección de Estadística e Información Agraria brindará capacitaciones teórico-prácticas al personal de las direcciones y gerencias regionales para asegurar la calidad de la información recopilada.

Resultados permitirán anticipar y equilibrar la oferta de alimentos

Los resultados de la ENIS 2026 estarán listos a finales de junio y servirán como base para la elaboración del Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2026/2027, que comienza el 1 de agosto y concluye el 31 de julio de 2027.

El MIDAGRI destacó que estos datos fortalecerán la planificación de políticas públicas sostenibles, la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y el equilibrio en la oferta de alimentos.

“Los resultados de la ENIS 2026 fortalecerán la planificación de políticas públicas sostenibles y definirán hitos para garantizar la seguridad alimentaria del país”, afirmó Santisteban.

Capacitación técnica en comunidades rurales busca que agricultores, ganaderos y artesanos conviertan su trabajo diario en ingresos más estables, sin salir de su territorio. | Infobae / Midis

Temas Relacionados

agriculturaperu-economiaMidagri

Más Noticias

Crimen de Alexander Vinces: imágenes revelan la ruta de escape de los sicarios del profesor de artes marciales

Más que un campeón en el ring, Alexander Vinces fue un líder en su comunidad. Amigos y familiares recuerdan el sudamericano de lucha libre en el mundo deportivo

Crimen de Alexander Vinces: imágenes revelan la ruta de escape de los sicarios del profesor de artes marciales

Retiro de CTS 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero de las cuentas?

La CTS viene con retiro disponible. El pago debe hacerse hasta el viernes 15 de mayo, pero podrá sacarse hasta el 100% del dinero

Retiro de CTS 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero de las cuentas?

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

Tras siete meses de su captura en Perú, Tony Jansen Valverde Victoriano es extraditado. La policía lo escoltó hasta el aeropuerto donde fue entregado a las autoridades argentinas para enfrentar a la justicia por el crimen de tres mujeres

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Las nuevas generaciones de madres ya no quieren regalos asociados únicamente al hogar. Hoy prefieren detalles personalizados, tecnología y experiencias emocionales que conecten con su bienestar y estilo de vida

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?

La reciente muerte de tres personas en una embarcación reaviva la preocupación sobre la transmisión del raro virus, mientras organismos de salud intensifican la vigilancia y el análisis de muestras sospechosas

Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

El último adiós a Pompinchú: cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza fue despedido por familiares y seguidores

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

DEPORTES

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

DT de Juan Pablo II amenazó con irse del Perú tras expulsión de Christian Cueva ante Universitario: “Estoy muy caliente, veremos lo que pasa”