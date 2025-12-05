Samahara Lobatón minimiza al ex de Dayanita tras coincidir en discoteca: “No sabía ni quién era, sale con mi amigo”

La joven madre rechazó toda especulación sobre un acercamiento con el ex de Dayanita y aseguró que recién lo vio por primera vez esa noche. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Después de que las cámaras de distintos programas captaran a la influencer Samahara Lobatón en una discoteca limeña coincidiendo con Miguel Rubio, el ex de Dayanita, ella misma decidió responder a las especulaciones para dejar en claro que no existe ningún vínculo entre ambos.

Su frase más contundente —“no sabía ni quién era”— se convirtió en el eje de su aclaración ante lo que consideró interpretaciones alejadas de la realidad. La joven insistió en que su presencia en ese lugar tuvo un motivo completamente distinto y que su única intención era celebrar el cumpleaños de una amiga.

La controversia comenzó cuando, durante la emisión de ‘América Hoy’, se difundieron imágenes de Samahara disfrutando la noche en una discoteca donde, de manera coincidente, también se encontraba Bryan Torres, su ahora expareja, cantando con su agrupación de salsa.

Samahara Lobatón afirma que no conocía a ex de Dayanita

Las cámaras no solo registraron su presencia, sino que además mostraron que compartía el mismo box con Miguel Rubio, lo cual hizo que las especulaciones se encendieran rápidamente. Muchos usuarios comentaron que parecía una provocación indirecta para Bryan o un intento de llamar su atención, mientras que otros apuntaron a la inesperada compañía de Rubio, haciendo inevitable la conexión mediática con Dayanita.

Ante el revuelo, un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ abordó a Samahara, quien no tardó en responder con seguridad, visiblemente cansada de que se le atribuyan intenciones que asegura no tener. Desde el inicio, la influencer buscó cortar de raíz cualquier intento de vincularla con el bailarín. Con voz firme, sostuvo:

“Yo no lo conozco chicos, él llegó porque está saliendo o afanando a mi amigo Ohani”. Su declaración intentó transparentar que no existió ningún tipo de acercamiento personal y que haber coincidido en el mismo espacio fue simplemente una casualidad derivada del grupo con el que salió esa noche.

A lo largo de sus declaraciones, Samahara recalcó que su presencia en ese local tenía un motivo que nada tenía que ver con Bryan Torres, tratando de distanciarse de la narrativa que algunos programas construyeron alrededor de la coincidencia. Cuando el reportero le preguntó directamente si había asistido para ver a su expareja, la joven fue tajante:

“¿Tú has ido a ver a Bryan? No, yo he salido porque ha sido cumpleaños de mi amiga Claudia y él canta en todo Lima. Yo no voy a privarme de salir porque él cante”.

Desde su perspectiva, no existe razón para que se genere un escándalo por haber estado en el mismo lugar. Para ella, el hecho de que Bryan cante en múltiples discotecas a lo largo de la semana vuelve prácticamente inevitable coincidir con él en algún momento si ella también sale a eventos sociales. Además, subrayó que su intención no era buscar ningún tipo de roce ni alimentar rumores, sino simplemente celebrar la ocasión especial de su amiga.

En relación con la presencia de Miguel Rubio en su mesa, volvió a remarcar que ella no tuvo participación en esa dinámica y que recién lo estaba viendo por primera vez. Con el objetivo de despejar cualquier duda, afirmó: “El chico está saliendo con Ohani, es la primera vez en mi vida que lo veo, no sabía ni quién era. Yo me fui a la mitad de la hora porque tenía que trabajar, agarré mis cosas y me vine”.

Samahara Lobatón prevalece conciliación con Bryan Torres

Para la influencer, lo ocurrido en la discoteca tomó una dimensión desproporcionada, especialmente por los intentos de relacionarla sentimentalmente con Rubio, algo que ella considera absurdo y sin fundamento. Su molestia se hizo evidente cuando comentó que la atención debe centrarse en lo que realmente sucede en su vida, no en asociaciones forzadas sin sustento.

Por otro lado, el tema de Bryan Torres también fue inevitable en la conversación, aunque Samahara dejó claro que no piensa exponer públicamente asuntos personales que —según dijo— están siendo tratados por las vías correspondientes. Cuando se le preguntó si extrañaba a Bryan o si la coincidencia había reavivado algún tipo de emoción, la joven rechazó ese tipo de interpretaciones y fue precisa al delimitar lo que está dispuesta a hablar con la prensa: “Yo nunca me paré en el balcón para verlo, los temas con Bryan lo dejo para mi abogado, aún seguimos en un tema conciliatorio. Yo no tengo nada que hablar de él”.

