Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón y captan su salida con bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La ruptura se hizo pública y rápidamente se materializó con la salida del artista del hogar familiar. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tarde del último lunes 1 de diciembre, las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ registraron un momento clave en medio de la reciente ruptura sentimental entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, una separación que ambos anunciaron casi en simultáneo a través de sus redes sociales.

Una escena que terminó sellando visualmente el fin de una relación que llevaba meses bajo la mirada pública. Horas después de que ambos anunciaran por sus redes sociales el término de su romance, las cámaras captaron a Bryan abandonando la casa y retirando sus pertenencias.

Según anunció el programa de investigación, alrededor de las seis de la tarde una camioneta —que inicialmente parecía un taxi, se detuvo frente al inmueble donde la pareja convivía junto a la hija de Samahara y también al bebé que ambos comparten. Dentro del vehículo no solo viajaba Bryan Torres, sino también su madre, quien habría llegado para apoyarlo en el proceso de retiro de sus pertenencias personales.

Captan a Bryan Torres sacando
Captan a Bryan Torres sacando sus pertenencias de la casa de Samahara Lobatón tras el fin de su relación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las cámaras lograron registrar un detalle que se convirtió en el centro de la atención: una bolsa negra grande, de las que suelen usarse para la basura, ubicada en la parte posterior de la camioneta. En ella, el cantante habría colocado parte de su ropa u objetos personales al dejar definitivamente la vivienda donde había estado residiendo con la influencer.

Esta escena fue relatada por Magaly Medina, quien brindó una explicación detallada y directa sobre lo ocurrido: “Bueno, esta tarde, a las seis, un equipo nuestro estuvo afuera de la casa de Samahara Lobatón y vio pasar un vehículo tipo taxi, una movilidad, donde iba la mamá de Bryan Torres”, se escucha en un inicio.

“Ella había llegado para recogerlo. En las imágenes se ve claramente a la señora en el asiento delantero, junto al chofer, y atrás va Bryan. También se aprecia una bolsa negra grande, de estas típicas bolsas de basura, donde al parecer él habría guardado algunas de sus cosas personales, quizá ropa; no lo sabemos exactamente, pero es evidente que llevaba pertenencias. Así fue como, a las seis de la tarde, Bryan Torres se retiró de la casa de Samahara.”

Captan a Bryan Torres sacando
Captan a Bryan Torres sacando sus pertenencias de la casa de Samahara Lobatón tras el fin de su relación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Samahara Lobatón deja entrever infidelidad de Bryan Torres

La imagen hablaba por sí sola: la ruptura ya no era un anuncio digital, sino un hecho consumado. Pero la historia de esta separación escaló rápidamente en intensidad debido a los comunicados que ambos difundieron poco antes. Cada uno presentó una versión distinta sobre quién tomó la decisión final y por qué.

Por su parte, Samahara Lobatón explicó que optó por dar por concluida la relación tras descubrir un comportamiento inaceptable dentro de la convivencia. En su comunicado, sostuvo:

“Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos.

“Su mensaje apuntaba a una falta grave que habría marcado un antes y un después. La influencer también dejó claro que no contemplaba ninguna posibilidad de reconciliación:“Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida, en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza.”

Samahara acusa falta de respeto
Samahara acusa falta de respeto y Bryan contraataca: el verdadero motivo de su ruptura. Infobae Perú / Captura: TikTok

Horas más tarde, Bryan Torres respondió con una postura completamente distinta. El salsero aseguró que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación, subrayando que lo hacía por respeto a sus hijas y por una serie de situaciones que —según dio a entender— se venían acumulando.En su mensaje expuso:“Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por G* sí, G*** y mi entorno cercano lo sabe, y más por los más pequeños también.”**

Torres recalcó que la separación era lo más saludable para todos los involucrados:“Yo soy quien pone fin a la relación. Esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más.”

El cantante también negó rotundamente que la ruptura tuviera relación con una infidelidad, desmarcándose de cualquier insinuación que se pudiera desprender del comunicado previo de Samahara:“No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidades como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Seguiré con mi vida tranquila, como lo vengo haciendo, estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos. Esto no me redactó nadie, lo hablo desde mi corazón.”

Captan a Bryan Torres sacando
Captan a Bryan Torres sacando sus pertenencias de la casa de Samahara Lobatón tras el fin de su relación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

