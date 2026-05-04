Perú

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

La ‘mamá loncherita’ viajó hasta Argentina en busca de opciones para que su hijo mayor elija una carrera

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Nelly Rossinelli sonríe frente a un fondo rosa; un círculo superpuesto muestra a un joven con audífonos en la cabina de un avión mirando por la ventana
Nelly Rossinelli posa sonriente mientras se ve en un recuadro a su hijo de 16 años pilotando un avión, reflejando el orgullo de la madre ante los logros de su primogénito.

La conocida influencer Nelly Rossinelli compartió su emoción en redes sociales al publicar imágenes de su hijo mayor, Salvador, de 16 años, durante su primera experiencia como piloto en Argentina. La escena, capturada en una escuela de aviación en Buenos Aires, mostró a la familia en un momento de alegría y expectativa, mientras el adolescente se preparaba para el despegue de una avioneta bajo la supervisión de un instructor.

Rossinelli, apodada la “mamá loncherita” por su comunidad digital, acompañó el video con un mensaje dirigido a su hijo, donde subrayó la importancia de apoyar sus sueños. “Siempre te apoyaré para que cumplas todos tus sueños, mi vida”, manifestó la también creadora de contenido, reflejando la mezcla de orgullo y nerviosismo que experimentó al ver a su hijo al mando de la aeronave.

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Joven con auriculares en la cabina de un avión pequeño, sosteniendo los controles de vuelo. Por la ventana, se ve un cielo azul claro y el horizonte
Nelly Rossinelli compartió un emotivo momento de su hijo de 16 años pilotando un avión, expresando su orgullo y admiración por verlo crecer.

Las imágenes difundidas por Nelly Rossinelli en su cuenta de Instagram muestran a Salvador vestido con chaleco y concentrado en los controles del avión. El joven aparece acompañado por un instructor, mientras realiza las maniobras iniciales de un vuelo de prueba. Esta experiencia marca un paso importante en el proceso de orientación profesional del adolescente, quien viajó junto a su madre a Argentina para explorar opciones universitarias y formativas vinculadas a la aviación.

En su mensaje, Rossinelli recordó sus propios sueños de juventud, cuando hace dos décadas trabajó para una aerolínea y consideró la posibilidad de convertirse en piloto.

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Ahora, observando a su hijo dar sus primeros pasos en el mundo de la aviación, expresó: “Hoy me tocó ver a mi primer tesoro levantar vuelo y fue como una metáfora de cómo pronto alzará vuelo para tomar las riendas de su vida. No sabemos aún al 100% si será piloto o se decidirá por otra carrera, pero sí estoy segura de que estoy criando y viendo crecer a un hombre bueno y noble”.
Dos personas con chalecos de seguridad amarillos caminan hacia un pequeño avión blanco y azul en una pista de aterrizaje bajo un cielo despejado
Nelly Rossinelli compartió su orgullo al ver a su hijo de 16 años preparándose para pilotar un avión, destacando su crecimiento como "un hombre bueno".

La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores y colegas del mundo de la televisión y la gastronomía, quienes resaltaron el valor del acompañamiento familiar en las decisiones vocacionales de los adolescentes.

Javier Masías y Giacomo Bocchio felicitaron a Nelly

El logro de Salvador no pasó desapercibido para los excompañeros de Nelly Rossinelli en el programa “El Gran Chef: Famosos”, quienes le enviaron mensajes de aliento y reconocimiento a través de redes sociales.

Giacomo Bocchio dedicó unas palabras especiales a la familia, recordando los lazos históricos entre Perú y Argentina en el ámbito de la aviación. “Un abrazo grande a Salvador. Y otro a su mamá”, escribió, destacando la importancia de la unión entre ambos países.

En su mensaje, Bocchio evocó un episodio de cooperación internacional: “Perú y Argentina tienen una historia hermosa unida por la aviación. Siempre podrá sacar pecho por lo que hicieron los valerosos peruanos que en el 82 llevaron 10 aviones de combate Mirage M5-P a nuestros hermanos argentinos”.

Captura de pantalla mostrando dos comentarios de Instagram de Giacomo Bocchio y Javier Masías dedicados a Nelly Rossinelli
Giacomo Bocchio y Javier Masías expresan sus felicitaciones a Nelly Rossinelli a través de comentarios en redes sociales.

El chef continuó su mensaje con una reflexión sobre el paso del tiempo y los nuevos desafíos para las familias. “Van pasando los años, querida Nelly, te acompaño en tu felicidad”, concluyó Bocchio, mostrando su cercanía con la exjueza y su familia en este momento significativo.

Por su parte, Javier Masías, otro de los exjueces del programa, también se sumó a las felicitaciones. “Cómo pasa el tiempo, Nelly. El pericotote pronto volará y será murciélago”, expresó, usando el apodo familiar para referirse a Salvador y subrayando la transición del joven hacia una nueva etapa de desarrollo personal y profesional.

Las muestras de apoyo de Giacomo Bocchio y Javier Masías evidencian el impacto positivo de la noticia en el entorno cercano de Nelly Rossinelli, así como el interés de distintas figuras públicas por acompañar a las familias en los procesos de orientación y toma de decisiones de los adolescentes.

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