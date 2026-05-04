Crimen de Alexander Vinces: imágenes revelan la ruta de escape de los sicarios del profesor de artes marciales

Un emotivo repaso por la vida y carrera de Alexander Vinces, el multicampeón de Luta Livre y MMA, quien fue trágicamente asesinado. El video muestra sus logros, su labor como mentor para alejar a los jóvenes de la delincuencia y el doloroso adiós de su familia y amigos.| Latina Noticias

El asesinato de Alexander Vinces, multicampeón nacional y sudamericano de lucha libre, conmocionó al puerto y al mundo deportivo peruano. La noche del lunes 27 de abril, las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao registraron la secuencia del ataque y la posterior huida de los sicarios que acabaron con la vida del reconocido entrenador. Las imágenes, ahora en manos de la policía, permiten reconstruir con precisión la ruta de escape del vehículo utilizado en el crimen.

Alexander Vinces, conocido como multicampeón y maestro, dedicó treinta años al mundo de las artes marciales. Su historia se inició en la cochera de su casa, donde con recursos mínimos armó su primer gimnasio para alejar a chicos de la calle y acercarlos al deporte. Con el tiempo, su proyecto creció y logró abrir sedes en distintos puntos de Lima, siempre con la idea de formar verdaderos guerreros y ciudadanos responsables.

PUBLICIDAD

Vinces no solo enseñaba técnicas de combate, también inculcaba valores y disciplina. Su academia, ‘Vinces Fight’, se convirtió en refugio para decenas de jóvenes del Callao, muchos de ellos en situación de riesgo. Las historias de quienes pasaron por sus clases coinciden en señalarlo como un formador integral, que construía sus propios gimnasios y ofrecía clases gratuitas en barrios vulnerables.

El último trayecto del Mazda rojo: así huyeron los asesinos de Alexander Vinces en el Callao| Reporte Semanal

La ruta de escape

La noche del crimen, las cámaras de seguridad captaron un Mazda rojo estacionado cerca del Parque Olímpico, a pocos metros de la academia. Dentro del vehículo, dos sicarios esperaban a su objetivo. Minutos después de las 22:00, Alexander Vinces cerró su local y salió en moto junto a uno de sus alumnos. En ese instante, el Mazda arrancó, se acercó y, tras alinearse con las víctimas, los atacantes dispararon 16 veces. Catorce balas impactaron en el cuerpo del profesor y dos alcanzaron a su alumno.

PUBLICIDAD

Vinces murió en el acto, mientras el joven herido fue trasladado de urgencia al hospital. El Mazda rojo emprendió la huida por la avenida Insurgentes y se perdió en Óscar Benavides. Las imágenes muestran que el vehículo no tenía placas visibles, lo que dificultó su identificación inmediata. Según la policía, la fuga fue limpia y premeditada, sin dejar rastros claros en la escena.

El misterio tras la muerte de Alexander Vinces: versiones sobre el asesinato del campeón de artes marciales| Latina Noticias

Hipótesis del crimen

La familia y los allegados de Vinces descartan que tuviera vínculos con la delincuencia. El entrenador había cambiado la ubicación de su academia, aunque no existe confirmación oficial de que la mudanza estuviera relacionada con amenazas o extorsión. Las autoridades tampoco descartan un posible ajuste de cuentas, pero hasta el momento no se han presentado indicios claros sobre el móvil.

PUBLICIDAD

El velorio reunió a familiares, amigos, alumnos y vecinos, quienes resaltaron el rol de Vinces como formador y guía. Para muchos, su muerte representa una pérdida irreparable y un golpe al esfuerzo por rescatar jóvenes del entorno criminal a través del deporte.

Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Vinces deja dos hijos pequeños y una comunidad que lo recuerda como un ejemplo de perseverancia y solidaridad. En un país marcado por la violencia, su historia terminó como la de muchas otras víctimas: con preguntas sin respuestas, sin detenidos hasta el momento.

PUBLICIDAD