Perú

Crimen de Alexander Vinces: imágenes revelan la ruta de escape de los sicarios del profesor de artes marciales

Más que un campeón en el ring, Alexander Vinces fue un líder en su comunidad. Amigos y familiares recuerdan el sudamericano de lucha libre en el mundo deportivo

Guardar
Un emotivo repaso por la vida y carrera de Alexander Vinces, el multicampeón de Luta Livre y MMA, quien fue trágicamente asesinado. El video muestra sus logros, su labor como mentor para alejar a los jóvenes de la delincuencia y el doloroso adiós de su familia y amigos.| Latina Noticias

El asesinato de Alexander Vinces, multicampeón nacional y sudamericano de lucha libre, conmocionó al puerto y al mundo deportivo peruano. La noche del lunes 27 de abril, las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao registraron la secuencia del ataque y la posterior huida de los sicarios que acabaron con la vida del reconocido entrenador. Las imágenes, ahora en manos de la policía, permiten reconstruir con precisión la ruta de escape del vehículo utilizado en el crimen.

Alexander Vinces, conocido como multicampeón y maestro, dedicó treinta años al mundo de las artes marciales. Su historia se inició en la cochera de su casa, donde con recursos mínimos armó su primer gimnasio para alejar a chicos de la calle y acercarlos al deporte. Con el tiempo, su proyecto creció y logró abrir sedes en distintos puntos de Lima, siempre con la idea de formar verdaderos guerreros y ciudadanos responsables.

PUBLICIDAD

Vinces no solo enseñaba técnicas de combate, también inculcaba valores y disciplina. Su academia, ‘Vinces Fight’, se convirtió en refugio para decenas de jóvenes del Callao, muchos de ellos en situación de riesgo. Las historias de quienes pasaron por sus clases coinciden en señalarlo como un formador integral, que construía sus propios gimnasios y ofrecía clases gratuitas en barrios vulnerables.

El último trayecto del Mazda rojo: así huyeron los asesinos de Alexander Vinces en el Callao
El último trayecto del Mazda rojo: así huyeron los asesinos de Alexander Vinces en el Callao| Reporte Semanal

La ruta de escape

La noche del crimen, las cámaras de seguridad captaron un Mazda rojo estacionado cerca del Parque Olímpico, a pocos metros de la academia. Dentro del vehículo, dos sicarios esperaban a su objetivo. Minutos después de las 22:00, Alexander Vinces cerró su local y salió en moto junto a uno de sus alumnos. En ese instante, el Mazda arrancó, se acercó y, tras alinearse con las víctimas, los atacantes dispararon 16 veces. Catorce balas impactaron en el cuerpo del profesor y dos alcanzaron a su alumno.

PUBLICIDAD

Vinces murió en el acto, mientras el joven herido fue trasladado de urgencia al hospital. El Mazda rojo emprendió la huida por la avenida Insurgentes y se perdió en Óscar Benavides. Las imágenes muestran que el vehículo no tenía placas visibles, lo que dificultó su identificación inmediata. Según la policía, la fuga fue limpia y premeditada, sin dejar rastros claros en la escena.

El misterio tras la muerte de Alexander Vinces: versiones sobre el asesinato del campeón de artes marciales
El misterio tras la muerte de Alexander Vinces: versiones sobre el asesinato del campeón de artes marciales| Latina Noticias

Hipótesis del crimen

La familia y los allegados de Vinces descartan que tuviera vínculos con la delincuencia. El entrenador había cambiado la ubicación de su academia, aunque no existe confirmación oficial de que la mudanza estuviera relacionada con amenazas o extorsión. Las autoridades tampoco descartan un posible ajuste de cuentas, pero hasta el momento no se han presentado indicios claros sobre el móvil.

El velorio reunió a familiares, amigos, alumnos y vecinos, quienes resaltaron el rol de Vinces como formador y guía. Para muchos, su muerte representa una pérdida irreparable y un golpe al esfuerzo por rescatar jóvenes del entorno criminal a través del deporte.

Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao
Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Vinces deja dos hijos pequeños y una comunidad que lo recuerda como un ejemplo de perseverancia y solidaridad. En un país marcado por la violencia, su historia terminó como la de muchas otras víctimas: con preguntas sin respuestas, sin detenidos hasta el momento.

Temas Relacionados

Alexander VincesCallaoCrimen organizadoperu-noticiasPNP

Más Noticias

Sin dato ni trato, todo sale barato: Perú y un revolucionario plan para que sus agricultores no pierdan sembrando todos lo mismo

MIDAGRI desarrollará la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra del 4 al 31 de mayo, con foco en planificar 23 cultivos angulares de la campaña 2026/2027. ¿Cuáles son?

Sin dato ni trato, todo sale barato: Perú y un revolucionario plan para que sus agricultores no pierdan sembrando todos lo mismo

Retiro de CTS 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero de las cuentas?

La CTS viene con retiro disponible. El pago debe hacerse hasta el viernes 15 de mayo, pero podrá sacarse hasta el 100% del dinero

Retiro de CTS 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero de las cuentas?

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

Tras siete meses de su captura en Perú, Tony Jansen Valverde Victoriano es extraditado. La policía lo escoltó hasta el aeropuerto donde fue entregado a las autoridades argentinas para enfrentar a la justicia por el crimen de tres mujeres

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Las nuevas generaciones de madres ya no quieren regalos asociados únicamente al hogar. Hoy prefieren detalles personalizados, tecnología y experiencias emocionales que conecten con su bienestar y estilo de vida

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?

La reciente muerte de tres personas en una embarcación reaviva la preocupación sobre la transmisión del raro virus, mientras organismos de salud intensifican la vigilancia y el análisis de muestras sospechosas

Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

El último adiós a Pompinchú: cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza fue despedido por familiares y seguidores

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

DEPORTES

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

DT de Juan Pablo II amenazó con irse del Perú tras expulsión de Christian Cueva ante Universitario: “Estoy muy caliente, veremos lo que pasa”