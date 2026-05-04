Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?

El brote de hantavirus en un crucero del Atlántico dejó tres muertos y mantiene la alerta internacional de la OMS sobre esta enfermedad rara. CREDIT Photo by John W. Braun, Jr., USAMRIID Visual Information Office

Un brote fatal de hantavirus en un crucero que recorría el Atlántico puso de nuevo en foco esta rara enfermedad, después de que tres personas murieran y otras permanecieran en estado grave.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la alerta internacional, la situación invita a revisar el registro de los casos más recientes en Perú, donde la presencia del virus ha sido ocasional y limitada.

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó en enero de 2014 los dos casos más recientes de hantavirus en el país. Los pacientes, un hombre de 28 años y una mujer de 25, fueron atendidos en el Hospital Santa Rosa de Lima tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, luego de haber realizado un viaje turístico al río Momón, en la región Loreto.

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. El MV Hondius, un crucero con base en Países Bajos, se vio afectado por un presunto brote de hantavirus, según informaron las autoridades y los medios de comunicación. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Cedida a REUTERS

Un tercer caso probable, un varón de 26 años, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Cusco. Las tres personas habían participado en un circuito turístico por la Amazonía, incluyendo una estadía en un albergue de Punchana, provincia de Maynas.

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La confirmación de los diagnósticos positivos llevó, en ese momento, al Minsa a desplegar un equipo nacional para la investigación epidemiológica. La cartera de Salud coordinó con la Dirección Regional de Salud de Loreto, la DISA Lima Ciudad y los hospitales involucrados.

“Se realizó la búsqueda activa de los casos que tuvieron contacto con los pacientes internados, además de la vigilancia de síndrome febril respiratorio agudo en hospitales de Lima”, detalló el Minsa en su nota de prensa de enero de 2014.

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Desde ese episodio, no existen registros oficiales de nuevos casos confirmados de hantavirus en el Perú, según los boletines epidemiológicos del Minsa. Las autoridades consideraron estos episodios como los últimos reportados hasta la fecha.

Características del hantavirus

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los primeros casos de hantavirus en el Perú se documentaron en 2011, con cuatro reportes en Loreto. Durante los años siguientes, se confirmaron dos casos más, uno en 2012 y otro en 2013, todos asociados a la misma región.

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El reservorio natural del virus está formado por roedores silvestres infectados crónicamente, que eliminan el virus a través de la orina y las heces. Al secarse, estos desechos pueden formar aerosoles que, al ser inhalados por personas, generan la infección.

El contacto con ambientes cerrados contaminados y la manipulación de materiales con residuos de roedores constituyen los principales factores de riesgo. Por ese entonces, el Minsa recomendó evitar el ingreso a estos espacios y realizar la limpieza con un trapeador húmedo, utilizando preferentemente lejía, para limitar la formación de aerosoles. Además, sugirió no dejar restos de alimentos cerca de las zonas donde pernoctan las personas.

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Brote internacional

Mientras en Perú la enfermedad no ha registrado nuevos casos en más de una década, un brote reciente en el crucero Hondius encendió las alarmas mundiales.

Se reportó que el buque, con unos 150 pasajeros, zarpó desde Argentina hacia Europa, realizando escalas en la Antártida y en islas remotas del Atlántico Sur.

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El primer caso detectado fue el de un pasajero de 70 años, quien falleció cerca de la isla de Santa Elena tras presentar fiebre y síntomas gastrointestinales. Su esposa, de 69 años, murió poco después en un hospital de Sudáfrica. El cuerpo de una tercera víctima permanecía a bordo, mientras un pasajero seguía en cuidados intensivos en Johannesburgo.

La transmisión del hantavirus ocurre principalmente de roedores a humanos, aunque la cepa de los Andes, presente en Sudamérica, ha mostrado capacidad de propagarse entre personas en brotes limitados. El entorno confinado del crucero dificultó las tareas de aislamiento y evacuación, lo que llevó a la intervención de la Organización Mundial de la Salud.

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Las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir el hantavirus incluyen evitar la exposición a espacios contaminados y la limpieza con lejía en zonas de riesgo. (Andina)

El operador del barco, Oceanwide Expeditions BV, informó que dos miembros de la tripulación también requerían atención médica urgente. La investigación se centra en determinar si el contagio ocurrió durante las excursiones terrestres o dentro del propio barco, mediante análisis y secuenciación genómica de las muestras.

Síntomas y recomendaciones

El hantavirus puede manifestarse con fiebre, fatiga, dolores musculares, cefalea, náuseas y dolor abdominal. En los cuadros graves, se presenta dificultad respiratoria por acumulación de líquido en los pulmones, lo que exige atención médica intensiva. El período de incubación varía entre una y ocho semanas después de la exposición al virus.

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No existe terapia antiviral específica ni vacuna ampliamente disponible. El tratamiento se basa en el soporte de síntomas y complicaciones, como el control del oxígeno y la función orgánica.