Perú

Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón y desmiente a Bryan Torres tras ver video de su ruptura: “Rompe el corazón”

La psicóloga respalda a la influencer luego que viera el video completo que se publicará en ‘Esta Noche’, aclarando que no hubo maltrato a ninguna menor, sino una dolorosa traición

Guardar
Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón y desmiente a Bryan Torres tras ver video de su ruptura: “Para romper el corazón”. Video: Instagram

La comunicadora y psicóloga Mónica Cabrejos expresó su respaldo público a Samahara Lobatón tras haber visto el video que la influencer presentará en el programa ‘Esta Noche’, conducido por La Chola Chabuca. Cabrejos desmintió las versiones de Bryan Torres sobre los motivos de la separación y apoyó la decisión de Lobatón de exponer la verdad sobre el final de su relación. La especialista enfatizó que la ruptura no se debió a un supuesto maltrato de Samahara hacia la hija de Torres, sino a lo que se muestra en el video, dejando entrever que sería por una prueba contundente de infidelidad.

El video revelador y la postura de Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos, quien también es psicóloga, fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse tras conocer el contenido del video que Samahara Lobatón planea mostrar en televisión. A través de sus redes sociales, Cabrejos afirmó: “Les cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara y puedo dar fe de que la separación no fue porque ella trató mal a la hija de Bryan, sino por lo que vio en ese video. No lo voy a describir porque no me corresponde; pero un video así es para romperle el corazón a cualquier mujer”.

La comunicadora analizó el impacto emocional que el material tuvo en Lobatón y señaló que la joven atraviesa un proceso de dolor profundo. “Lo que vi en ese video es para romperle el corazón a cualquier mujer, a cualquier persona enamorada. Todas nos hemos sentido así en algún momento, sentimos que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo seguro es que todo pasa, de amor nadie se muere. Sufres, lloras, pero estoy segura que aprendes”, enfatizó Cabrejos en sus redes sociales.

Cabrejos también desmintió las versiones que señalaban a Samahara Lobatón como responsable de la ruptura por un supuesto maltrato a la hija de Bryan Torres. La psicóloga insistió en que la verdadera razón fue la traición evidenciada en el video, respaldando así la postura de la influencer y mostrando empatía ante su situación.

Mónica Cabrejos defiende a Samahara
Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón tras ver video que difundirá la influencer sobre su ruptura con Bryan Torres.

Reacciones de Samahara Lobatón y consecuencias de la ruptura

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, decidió contar su versión de los hechos en el programa ‘Esta Noche’, donde presentó el video y audios que, según ella, prueban la infidelidad de Bryan Torres. En el adelanto del programa, Lobatón expresó: “Puedo tener muchos errores pero no soy una mala madre ni una mala mujer. Él (Bryan) traicionó y falla a su hogar. No fue solamente a mí”.

Durante la emisión, la influencer mostró su lado más vulnerable y relató el impacto emocional que la ruptura ha tenido en su vida y la de sus hijos. En uno de los audios difundidos, se escucha a Lobatón confrontar a Torres: “¿Por qué me has hecho esto? Por eso, es que todo el mundo está burlándose de mí. ¿Por qué?”.

La separación de la expareja se formalizó mediante un acuerdo de conciliación firmado el 2 de diciembre, que otorgó la tenencia de los hijos a Samahara y estableció un régimen de visitas para Bryan Torres, así como el monto de la pensión de alimentos. Ambas partes acordaron mantener un canal de diálogo para priorizar el bienestar de los niños y evitar conflictos judiciales.

Lobatón, en sus declaraciones, dejó claro que la decisión de separarse fue motivada por la necesidad de proteger la salud emocional de sus hijos y no por los rumores que circulaban en redes sociales. “La ruptura responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”, sostuvo la influencer en el programa.

Samahara Lobatón revela los motivos de su ruptura con Bryan Torres y muestra audios en ‘La Chola Chabuca’:. América TV

Respuesta de Bryan Torres y contexto mediático

Por su parte, Bryan Torres negó públicamente las acusaciones de infidelidad y rechazó participar en el programa ‘Esta Noche’, a pesar de que los avances promocionales sugerían su posible presencia. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante afirmó: “Seguiré en mí misma posición que me llevó a tomar dicha decisión”, descartando así cualquier reencuentro televisivo con Samahara Lobatón.

Torres sostuvo que fue él quien decidió poner fin a la relación, argumentando que su prioridad es el bienestar de su hija y su rol como padre. Además, sugirió que la ruptura se debió a otros factores, como la relación entre Samahara y su hija mayor, y no a una supuesta infidelidad. “Esta vez me voy tranquilo”, declaró el salsero.

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan TorresMónica Cabrejosperu-entretenimiento

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Alerta en Perú por terremoto 7.0 en Alaska: Marina de Guerra intensifica monitoreo ante riesgo de tsunami

El gran sismo en la región sur de Alaska provoca aumento de la vigilancia por parte de la Marina, que sigue los reportes internacionales sobre posibles impactos en el Océano Pacífico

Alerta en Perú por terremoto

¿Se puede hacer una cena navideña con bajas calorías? Esto respondió una especialista de EsSalud

La nutricionista Bettyna Benavente explicó qué alimentos podrían incluirse en la mesa de Noche Buena, el próximo 24 de diciembre

¿Se puede hacer una cena

Minsa impulsa modificaciones a fichas de homologación para mejorar el servicio de hemodiálisis

Las propuestas de modificación serán evaluadas en una mesa técnica abierta a entidades públicas, proveedores y ciudadanos el próximo 12 de diciembre

Minsa impulsa modificaciones a fichas

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Como no existe gol de visita, el que gane este partido, por cualquier marcador, clasificará a la final ante Cusco FC. Si empatan, todo se definirá en tanda de penales. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenado por homicidio y con

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

ENTRETENIMIENTO

Greg Michel, exchico reality, envuelto

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Mimy Succar no pudo ocultar su emoción al encontrarse con Gilberto Santa Rosa en gala de Miami: “Qué honor y placer”

Ed Sheeran hace un repaso de su 2025 y se prepara para su concierto en Perú: “Gracias por el cariño, ha sido increíble”

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: “Ni muerto”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Renzo Manyari responde a las denuncias por el caos organizativo de los Bolivarianos 2025: “El IPD es el único responsable, no le temo a nadie”

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”