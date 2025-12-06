Bryan Torres desmiente presencia en ‘Esta Noche’ y descarta reencuentro con Samahara Lobatón: “Seguiré en mí misma posición”

Samahara Lobatón revela los motivos de su ruptura con Bryan Torres y muestra audios en ‘La Chola Chabuca’:. América TV

El salsero peruano Bryan Torres negó públicamente su participación en el programa televisivo ‘Esta Noche’, a pesar de que los avances promocionales sugerían una posible aparición junto a Samahara Lobatón, su expareja y madre de sus hijos.

“Seguiré en mí misma posición que me llevó a tomar dicha decisión”, afirmó el cantante a través de sus redes sociales, desmintiendo así las expectativas generadas por la producción y frustrando las especulaciones del público acerca de un eventual reencuentro televisivo.

La controversia surgió tras la difusión de un clip promocional del programa conducido por Ernesto Pimentel, conocido como la ‘Chola Chabuca’. En el adelanto, puede verse a Samahara Lobatón en el set visiblemente emocionada, defendiendo su rol de madre y anticipando que presentaría pruebas que justificarían el final de su relación con Bryan Torres.

Durante la secuencia, la conductora le plantea si permitiría el ingreso de Bryan, generando un momento de suspenso al mostrar a la influencer voltear como si esperara la aparición de su expareja.

Bryan Torres no asistirá al programa de la Chola Chabuca.

Esta avance alimentó las expectativas de la audiencia y elevó la atención en redes sociales, donde usuarios debatieron la posible presencia de Bryan Torres en el programa especial previsto para el sábado 6 de diciembre.

Frente a ese escenario, el cantante tomó la palabra y decidió aclarar la situación. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Bryan Torres expresó: “He tomado conocimiento, a través de redes sociales, de que en la promoción del programa que se transmitirá este sábado 6 (El reventonazo), se menciona mi nombre y se deja entrever que estaré presente. Si bien es cierto, parte de su producción me ha estado contactando, aclaro y preciso que no participaré en dicha edición”.

Bryan Torres niega encuentro con Samahara Lobatón en 'Esta Noche'.

El salsero remarcó en ese mensaje su determinación de mantenerse al margen del mencionado espacio televisivo, en clara alusión a su interés por evitar la exposición pública de asuntos personales. “Seguiré en mí misma posición que me llevó a tomar dicha decisión”, reiteró el artista.

De esa forma, despejó toda posibilidad de ingreso sorpresa, tal como alentaba el contenido del avance difundido por ‘Esta Noche’ y evitó ceder a la presión mediática generada en torno a su figura y su vínculo con Samahara.

Bryan Torres y su mediática ruptura con Samahara Lobatón

La relación de Bryan Torres y Samahara Lobatón ha sido seguida de cerca por el público y los medios peruanos en los últimos meses. La expareja anunció la ruptura a través de mensajes y en distintos momentos. Por un lado, Samahara Lobatón confirmó el fin del vínculo en sus propias redes sociales, donde argumentó: “La ruptura responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”.

Instantes después, el propio Torres también se pronunció, pero relató otra versión de los hechos. El integrante del grupo Barrio Fino sostuvo: “Esta vez me voy tranquilo”, sugiriendo que habría sido él quien puso punto final a la relación. Asimismo, se ha dejado entrever que la causa de su ruptura sería por la hija mayor del cantante, quien no tendría una buena relación con la hija de Melissa Klug.

Sale a la luz pelea entre Bryan Torres y Samahara por Galiana: “No voy a dejarla tirada”. Infobae Perú / Captura: IG

A lo largo de su romance, Bryan Torres y Samahara Lobatón mantuvieron una relación inestable, marcada por altibajos y episodios controversiales que derivaron en seguimiento mediático. En reiteradas oportunidades, ambos manifestaron en público su preocupación por el bienestar de sus hijos y la necesidad de anteponer su rol parental ante cualquier conflicto o diferencia personal.

Sin embargo, no pasó mcuho tiempo para que nuevamente una ruptura en su relación cobrara relevancia. Mientras Samahara Lobatón ha dado señales de que no rescarta una reconciliación, el salsero se encuentra más decidido a no dar marcha atrás.

Los mensajes de ambos revelaron posturas opuestas: Samahara aludió a límites vulnerados y Torres afirmó que cerró el vínculo por bienestar familiar, negando rumores que ella, según él, habría exacerbado públicamente. (Instagram)