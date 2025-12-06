Crisis en Avanza País: Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia no sabía de la renuncia de Phillip Butters

Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia por el partido Avanza País no sabía de la renuncia de Phillip Butters. |Video: Canal N

La salida de Phillip Butters de la precandidatura presidencial de Avanza País tomó por sorpresa incluso a quienes integraban su plancha. La congresista Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia, afirmó que se enteró de la decisión “hoy día”, al mismo tiempo que la militancia y los medios.

Paredes señaló que su foco en las últimas semanas había estado en la organización territorial y visitas a regiones como parte del proceso electoral interno, lo que la mantuvo alejada de las tensiones que desembocaron en la dimisión del comunicador. “Yo hoy día me enteré de todo lo que está pasando”, dijo en Canal N. Aunque reconoció “rumores internos”, afirmó que no recibió una comunicación formal de parte de Butters ni de la dirigencia.

La congresista aseguró que conversaba frecuentemente con él, pero no sobre el eventual retiro de su candidatura. “Sobre este caso de la renuncia, no. Yo también me acabo de enterar”, reiteró, marcando distancia de las disputas organizativas que, según Butters, habrían motivado su salida.

Phillip Butters renunci a Avanza País. Precandidata a la vicepresidencia no estaba al tanto. (Infobae / Composición Fotográfica)

Tensiones en la organización

Paredes evitó profundizar en las discrepancias mencionadas por Butters respecto al funcionamiento de Avanza País, pero admitió que existen diferencias. “Como toda organización partidaria tenemos también nuestras diferencias y cuestiones internas”, dijo cuando se le consultó sobre quejas vinculadas a la eficacia organizativa.

Al ser preguntada sobre si conocía detalles del malestar de Butters con el Comité Ejecutivo, respondió que esas conversaciones se dieron a niveles que ella no manejó. “La conversación que él tenía seguramente con el presidente o con el secretario no estuve al tanto”, indicó.

La legisladora insistió en que su responsabilidad ha estado orientada al “trabajo más organizativo” y a la elaboración del plan de gobierno, mientras los órganos electorales del partido definen la ruta tras la renuncia. “Ellos sabrán cuál va a ser el procedimiento que se tiene que tomar, porque yo la parte legal no la manejo”, contestó.

Phillip Butters, mediante cartas notariales, presentó su renuncia a la militancia de Avanza País, poniendo fin a sus intenciones de ser candidato presidencial. | Facebook / Phillip Butters

Consultada sobre si permanecerá en la contienda, Paredes dejó abierta su disposición. “Voy a ser muy respetuosa de las decisiones que tome el partido (...) Sí, me gustaría. Todavía hay mucho camino que recorrer”, aseguró.

Avanza País busca reemplazo mientras enfrenta su propia crisis

La renuncia de Butters golpea al partido a pocos meses del inicio formal de las Elecciones Generales 2026. El retiro del comunicador llega en un momento crítico, con elecciones internas programadas para el 7 de diciembre, y abre un vacío en una organización que ya arrastraba cuestionamientos sobre su capacidad de articulación.

Tras la dimisión, Avanza País emitió un comunicado aceptando la renuncia y asegurando que continuará en carrera con una fórmula presidencial completa. El Comité Ejecutivo Nacional anunció que presentará al reemplazo tras los comicios internos.

El partido informó que tras las elecciones primarias anunciarán el nombre de su representante para las elecciones generales de 2026. Fuente: Canal N

El presidente partidario, Aldo Borrero, adelantó que la primera opción para ocupar el lugar de Butters es el congresista José Williams, ex presidente del Congreso y figura con presencia política nacional. “Definitivamente, la primera opción la tiene el general José Williams Zapata”, declaró a RPP Noticias.

Paredes confirmó en la entrevista que Williams figura como accesitario en la lista presidencial. También mencionó que el segundo accesitario sería el dirigente Lucho Flores, aunque señaló que “no recordaba exactamente” el orden.